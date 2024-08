Πώς μια Plus Size Fashion Blogger Επαναπροσδιόρισε το Μπικίνι

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Γύρω στο 2013, όταν το Instagram μετατράπηκε από μια χιπστεράδικη εφαρμογή για να επεξεργάζεσαι φωτογραφίες σε ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό δίκτυο, βρήκα κάτι που θα με βοηθούσε να αλλάξω τη σχέση μου με το σώμα μου. Ανάμεσα σε φωτογραφίες που απεικόνιζαν καπουτσίνο και ηλιοβασιλέματα με φίλτρο σέπια, εμφανίστηκε ένα εκπληκτικό μπικίνι με print γαλαξία. Θα ήταν ό,τι χρειαζόμουν για να συμπληρώσω τη συλλογή μου, που τότε περιλάμβανε κολάν με print γαλαξία και νύχια με σχέδιο γαλαξία – ναι, ο γαλαξίας ήταν πολύ στη μόδα το 2013. Αλλά αυτό που με τράβηξε στο συγκεκριμένο μαγιό δεν ήταν το σχέδιο. Ήταν η Gabi Gregg, το μαύρο μοντέλο, που έκτοτε έχει γίνει σημαντική μορφή στον plus size κόσμο της μόδας.

Όταν ήμουν μικρή, πάντα δυσκολευόμουν με το σώμα μου και για να είμαι ειλικρινής, ακόμη δυσκολεύομαι. Όταν πήγαινα Δ΄ Δημοτικού, ήμουν μια γεμάτη έφηβη με ύψος 1,85 που δεν ήξερε πώς να κινηθεί. Μαζί με το γεγονός ότι μεγάλωσα στα προάστια της βόρειας Νέας Υόρκης, όπου το ότι ήμουν μαύρη ήταν διαρκώς θέμα, ήμουν αδέξια, αμήχανη και ανασφαλής και πίστευα ότι αν είχες κοιλιά, το μπικίνι αποκλειόταν. «Καλύτερα να φορέσεις αυτό το μανταμίστικο σκούρο ολόσωμο και να αφήσεις ευχαρίστως κάποιο άλλο κορίτσι να κάνουν τρέλες στην άμμο», έλεγα στον λυπημένο στρουμπουλό 19χρονο εαυτό μου. Επιτέλους, όταν ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, βρήκα την Gabi Fresh να είναι γαμάτη με το μπικίνι που πάντα ήθελα να φορέσω. Αυτή η σελίδα ήταν γεμάτη δυνατότητες, καθώς παρουσίαζε γυναίκες που είχαν ψωμάκια και ραγάδες και δεν ντρέπονταν.

Σήμερα, η Gregg έχει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στον plus size κόσμο της μόδας. Οι αναρτήσεις της δεν γίνονται απλώς viral, καθιστώντας την celebrity, αλλά έχει ξεκινήσει και την Premme, μια δική της σειρά ρούχων. Με αφορμή την έναρξη μιας καινούριας συνεργασίας με τη Swimsuits for All τον Ιανουάριο, της τηλεφώνησα, για να μιλήσουμε για τη διαδρομή της στη μόδα ως μαύρη γυναίκα με καμπύλες.

Φωτογραφία: Elton Anderson για την Premme

«Πήγα σε ιδιωτικό σχολείο όπου οι περισσότεροι ήταν πλούσιοι, λευκοί και αδύνατοι – και εγώ δεν ήμουν τίποτε από αυτά», μου είπε η Gregg στο τηλέφωνο. Παρόλο που είχε αρκετή αυτοπεποίθηση ως έφηβη, παραδέχτηκε ότι πάλευε με την ιδέα ότι η απάντηση ήταν η απώλεια βάρους. «Η μητέρα μου είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα που μου εμφύσησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, αλλά και εκείνη πάλευε με το βάρος της. Πάντα έλεγε πόσο άσχημα ένιωθε για το σώμα της. Εγώ της έλεγα ότι ήταν πανέμορφη και της έλεγα ότι θα έπρεπε να νιώθει καλύτερα για τον εαυτό της, αν και ήμουν παιδάκι».

Η Gregg είπε ότι ποτέ δεν βίωσε ανοιχτό bullying λόγω χρώματος και μεγέθους, αλλά ως μεγαλόσωμη μαύρη γυναίκα, η καθημερινή μικροεπιθετικότητα που αντιμετωπίζει τείνει να την κάνει να νιώθει ανεπαρκής. «Ποτέ δεν μου είπαν κατάμουτρα ότι είμαι αηδιαστική ή κάτι τέτοιο, αλλά π.χ. είναι η απουσία πρόσκλησης σε επιδείξεις μόδας, όπου κάθομαι δύο ή τρεις σειρές πίσω από κάποιον που μπορεί να έχει λιγότερη επιρροή από μένα ή το να με αγνοούν σε εκδηλώσεις ή το να μην μου δίνουν σημασία ή να μην μου μιλάνε, μέχρι να μάθουν πόσους followers έχω». Η Gregg ξεκίνησε να διαβάζει blogs που ασχολούνταν με το body-positivity και το fat-positivity, λίγο αφότου αποφοίτησε το 2008 και ξεκίνησε το δικό της, επειδή δυσκολευόταν να βρει δουλειά που να συνδυάζει τα δύο πάθη της, τη μόδα και τη δημοσιογραφία. Τότε, το fat-postitivity περιεχόμενό της ξεκίνησε να έχει απρόσμενα υποστηρικτικές αντιδράσεις.

Ο καταλύτης, που βοήθησε το blog της Gregg να φτάσει στην κορυφή, ήταν ένα post του 2012 για το πώς να βρίσκεις μπικίνι και να νιώθεις άνετα φορώντας το. Σε κάποιο σημείο γράφει, «Μην αφήνεις την ντροπή για το σώμα σου να σε εμποδίσει να περάσεις καλά! Δεν περιμένω να νιώθουν όλες άνετα με μπικίνι, αλλά ελπίζω να μπορώ να εμπνεύσω κάποιες από σας να το τολμήσετε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο απελευθερωτικό είναι να διασκεδάζεις, χωρίς να σε νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι».

Φωτογραφία: Ryan Michael Kelly για SSFA

Σύντομα ακολούθησε η πρώτη από της πέντε συνεργασίες της με τη Swimsuits for All. «Όταν με προσέγγισαν, εξεπλάγην, αλλά ήμουν και ευγνώμων και ενθουσιασμένη, επειδή ήξερα ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία». Η Swimsuit for All επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός διαφορετικού και ελκυστικού προϊόντος που κολακεύει τις γυναίκες με καμπύλες και τιμά την ομορφιά όλων των διαφορετικών σωμάτων. Η Gregg εξήγησε πόσο ανησυχούσε για το πρώτο της λανσάρισμα, αλλά επίσης ήξερε ότι η ιδέα plus size γυναικών που φοράνε μπικίνι ήταν πολύ σημαντική για το χώρο. «Η όλη υπόθεση με το μπικίνι επηρεάζει πολύ, επειδή τότε οι γυναίκες νιώθουν περισσότερο ανασφαλείς – δείχνουν τα “ελαττώματά” τους. Πάντα με ρωτούσαν, “Ήξερες ότι θα ξεπουλούσε αμέσως; Ήξερες τι επίδραση θα είχες στο χώρο;”. Ένα κομμάτι μου λέει όχι. Είχα άγχος, όπως θα είχε ο καθένας, αλλά ένα άλλο κομμάτι μου ήξερε ότι ήταν σημαντικό για τις plus size γυναίκες, επειδή είμαι και εγώ μία από αυτές».

[VICE Video] Το Μοντέλο που Πάει Κόντρα στο Στίγμα του Extra Large

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Μετά από αρκετές ακόμη σειρές για τη Swimsuits for All και μια για την Ava & Viv για λογαριασμό της Target, μια σειρά εσωρούχων με την Playful Promises και ένα σωρό άλλες συνεργασίες, η Gregg ακόμη εμμένει στη στάση που τη βοήθησε να λανσάρει τη δική της σειρά. Καθώς απελπιζόταν να βρει ρούχα, η Gregg ξεκίνησε την Premme το 2017, με την καλύτερη φίλη της και επίσης plus size πρέσβειρα μόδας Nicollette Mason. Η γραμμή ξεκινάει με μοντέλα που φοράνε από νούμερο 16 και φτάνει ως το 30. Η Premme προσπαθεί να δείχνει κανονικές απεικονίσεις πελατισσών της στο website της και στις πλατφόρμες social media και έτσι χρησιμοποιεί ως μοντέλα κυρίως fat-positivity και body-positivity bloggers.

Σήμερα, η επιδραστικότητά της ξεπερνάει κατά πολύ τον μέσο όρο – φτάνει στον εντυπωσιακό αριθμό των 577.000 followers στο Instagram και έχει άλλους 59.599 στο Twitter. Αλλά ως μαύρη plus size γυναίκα, η Gregg ακόμη παλεύει με την αποδοχή. «Από τη στιγμή που έχω αυτές τις περιθωριοποιημένες ταυτότητες που συμπίπτουν, είναι δύσκολο να καταλάβω αν νιώθω ότι με απορρίπτουν ή ότι με αφήνουν στην απ’ έξω. Δεν ξέρω ποτέ αν είναι λόγω της φυλής μου ή του μεγέθους μου, αλλά συνήθως υποθέτω πως συμβαίνει λόγω και των δύο», εξήγησε. «Νομίζω ότι υπάρχει ένα διπλό εμπόδιο στον χώρο της μόδας, όταν είσαι και μαύρη και γεμάτη. Αυτά τα δύο τα περιφρονούν».

Φ Φωτογραφία: Elton Anderson για την Premme

Στον κόσμο της plus size μόδας, εξήγησε η Gregg, υπάρχει «το σωστό και το λάθος πάχος»: «Υπάρχει ένα στίγμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δεχόμαστε τις plus size γυναίκες, αν είναι σαν την Ashley Graham. Σίγουρα έχω προνόμια σε αυτή την κοινότητα, επειδή το σώμα μου είναι σαν κλεψύδρα, επειδή έχω ανοιχτό δέρμα και σγουρά μαλλιά, που είναι πράγματα που σε κάποιους φαίνονται αποδεκτά. Αλλά έχει να κάνει με το να συνειδητοποιείς αυτά τα προνόμια και ταυτόχρονα να προσπαθείς να ανεβάσεις τις υπόλοιπες, ενώ παλεύεις να είμαστε όλες αποδεκτές και ίσες στον χώρο της μόδας».

Η Gregg θέλει να συνεχίσει να προωθεί αυτήν τη συζήτηση και προσπαθεί να βεβαιώνεται ότι όλες οι πελάτισσες και οι followers της νιώθουν δυνατές και όμορφες, μέσω του δικού της παραδείγματος. «Ως μαύρη και ως plus size γυναίκα όλη μου τη ζωή μου ακούω ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν μας αξίζει η μόδα, ότι δεν μας νοιάζει η μόδα ή αν μας νοιάζει, δεν νοιάζεται εκείνη για μας». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τόνισε αρκετές φορές τη σημασία του να βγάζεις λάθος αυτούς τους επικριτές, τόσο στη μόδα όσο και στην καθημερινή ζωή. «Πίστεψε στον εαυτό σου, όσα “όχι” και αν ακούς. Αν ξέρεις ότι έχεις μια καλή ιδέα ή ένα καλό προϊόν, κάτι να προσθέσεις στη συζήτηση ή κάτι που δεν υπάρχει στην αγορά, εμπιστέψου το ένστικτό σου και τη διαίσθησή σου και προχώρα».

