Πώς να Καλύψεις το Hangover σου στη Δουλειά

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Indonesia.

Μερικές φορές, έρχεται εκείνη η μέρα. Έχεις ένα σημαντικό meeting για το οποίο έχεις ήδη αργήσει, όμως μοιάζεις να έχεις προετοιμαστεί για οντισιόν του Walking Dead, μετά από όλα τα ποτά που κατέβασες το προηγούμενο βράδυ. Κοίτα, δεν είμαι εδώ για να κρίνω καμία που έγινε κομμάτια μεσοβδόμαδα. Όλοι το έχουμε κάνει και το να ξεπεράσεις ένα hangover μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολο. Όμως βοηθάει πολύ, αν καταφέρεις να αισθάνεσαι μεν χάλια, αλλά να μην το δείχνεις. Μερικές φορές, είναι απλώς απληστία να θέλεις και τα δύο.

Με τα σωστά προϊόντα και αυτά τα οκτώ απλά βήματα, μπορείς να κρύψεις την κούραση που είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου και να αποκαλύψεις μια εσωτερική λάμψη που δεν έχεις ούτε όταν σφύζεις από υγεία.

Ενυδάτωσε το πρόσωπό σου μέχρι αηδίας

Η προετοιμασία της επιδερμίδας σου είναι το πιο σημαντικό βήμα. Αν το κάνεις σωστά, θα μπορέσεις να πείσεις τις κολλητές σου με τις οποίες τα έπινες την Τετάρτη το βράδυ ότι το αλκοόλ στην πραγματικότητα θρέφει το δέρμα σου. Όσο για τους υπόλοιπους, θα νομίζουν ότι πίνεις αγιασμό καθημερινά.

Ο κόσμος λέει ότι πρέπει να πίνεις τόνους νερού μετά από ένα ξενύχτι με αλκοόλ, επειδή το αλκοόλ αφυδατώνει τον οργανισμό σου. Αν όμως ξεχάσεις αυτήν τη βασικότατη συμβουλή, τότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις άφθονη ενυδατική κρέμα στο πρόσωπό σου, μέχρι να μοιάζεις και πάλι με άνθρωπο –και όχι με σταφίδα– και έπειτα να βαφτείς. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις σπρέι προσώπου, αν δεν έχεις αρκετή ενέργεια ούτε γι’ αυτό.

Βάλε make up

Στη συνέχεια, πρέπει να πάρεις το make up, ένα δροσιστικό make up που, όμως δεν ερεθίζει τους πόρους, ούτε αφήνει κηλίδες. Μπορείς, μάλιστα, να παρακάμψεις το βήμα με την ενυδατική και το σπρέι προσώπου, αν δεν έχεις χρόνο και να χρησιμοποιήσεις απλώς αυτό το make up για στιγμιαία, υπέροχη λάμψη.

Βάλε concealer και ξεγέλασε τους πάντες

Μπορεί να έχεις τώρα αυτήν την υπέροχη, λαμπερή επιδερμίδα, όμως αν δεν καλύψεις εκείνες τις μαύρες σακούλες κάτω από τα μάτια, τότε θα κάνει ακόμη «μπαμ» ότι κατέβαζες το έκτο σου ποτό την ώρα που όλοι ήταν στο κρεβάτι και έβλεπαν Netflix.

Ένα concealer μπορεί να καλύψει και να διορθώσει τη μαυρίλα κάτω από τα μάτια σου.

Πούδραρε τη μύτη

Σε αυτήν τη φάση, έχεις ενυδατωθεί όσο γίνεται. Μπορεί όμως να νιώθεις ότι μοιάζεις σαν να σου έχουν πασαλείψει τη μούρη με λάδι. Δεν έχεις επιλογή, πρέπει να βάλεις πούδρα. Την ίδια στιγμή, όμως, το πουδράρισμα μπορεί να καταστρέψει όλη τη δουλειά που έκανες με το μαγικό make up.

Πρέπει να εφαρμόσεις την πούδρα με ένα μικρό πινέλο και να εστιάσεις στα σημεία που δεν θέλεις καθόλου λάμψη, όπως στα πλαϊνά της μύτης και κάτω από τα μάτια.

Προσποιήσου τη λάμψη

Το να παραλείψεις το highlighter είναι αμαρτία. Ρώτα κα τη Jaclyn Hill.

Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια υγιή, λαμπερή επιδερμίδα, όχι να παστώσουμε το δέρμα με τόνους πούδρας. Φωτίζει την επιδερμίδα χαρίζοντάς της μια κολακευτική γυαλάδα. Εφάρμοσέ το απευθείας από τη συσκευασία ή ζέστανέ το με τα χέρια σου και ανάμειξέ το.

Πρόσθεσε λίγο ρουζ

Στην Ιαπωνία, το ρουζ είναι το προϊόν που χρησιμοποιούν μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για να πετύχουν το στιλ Igari – γνωστό και ως μετά-το-hangover look– οι Γιαπωνέζες εφαρμόζουν έναν ροδαλό τόνο στα μάγουλα ή και κατά μήκος της μύτης. Είναι πολύ έντονο.

Άνοιξε τα μάτια

Δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή κάποιου προϊόντος στα μάτια, όμως αν βάλεις ένα λαμπερό, σαμπανιζέ χρώμα στην εσωτερική γωνία των ματιών σου, θα δείχνεις πραγματικά ξύπνια. Εφάρμοσε οποιαδήποτε μπρονζέ σκιά ματιών σε κρέμα σου αρέσει να χρησιμοποιείς, προκειμένου να το πετύχεις. Ο κόσμος θα νομίζει ότι αφιέρωσες περισσότερο χρόνο βάφοντας τα μάτια σου, παρά χώνοντας το δάχτυλό σου σε ένα βαζάκι και βάζοντας κρέμα στα βλέφαρά σου. Στη συνέχεια, γύρισε τις βλεφαρίδες σου με ένα ψαλίδι, για να πουλήσεις το «ΕΙΜΑΙ ΝΗΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» look.

Βάψε χείλη για το τέλος

Βάλε ένα ροδακινί κραγιόν για μια τελική πινελιά φρεσκάδας και είσαι έτοιμη. Βουαλά: Τώρα, κανείς δεν θα υποψιαστεί ότι ήπιες έστω και μια γουλιά βότκα το προηγούμενο βράδυ. Ίσως την επόμενη φορά να πας μεσοβδόμαδα στη Σεούλ, για να γίνεις λιώμα, όπου έχουν παγωτό που θεραπεύει το hangover. Έτσι θα νιώθεις τόσο καλά, όσο θα δείχνεις αν ακολουθήσεις αυτά τα βήματα.

