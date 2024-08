Πώς να Τσακωθείς στο Ίντερνετ Χωρίς να Ποστάρεις «Ψόφους»

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Tonic.

Συνήθως δεν παίρνω αποφάσεις ενόψει της νέας χρονιάς. Προτιμώ να τις παίρνω όταν περνάω κάποια ψυχολογική κρίση, όταν δηλαδή είναι πιθανό να της τηρήσω.

Αυτό συνέβη στα μέσα του 2017 όταν κατά τη διάρκεια μιας άσχημης κρίσης υπερκόπωσης και κατάθλιψης ορκίστηκα να σταματήσω να τσακώνομαι στο ίντερνετ. Ενώ όλο αυτό είχε ξεκινήσει ως μια ιδεαλιστική απόπειρα να δραπετεύσω από την ιντερνετική πολιτική μου φούσκα μετά τις εκλογές, σ’ εκείνη τη φάση εμφανώς δεν βοηθούσε την ψυχική μου υγεία. Οι ψηφιακές συζητήσεις για τον Ξέρετε-Ποιον μου προκαλούσαν ένα έντονο σφυροκόπημα στο στήθος και κακή διάθεση που μερικές φορές κρατούσε ώρες. Με τον καιρό, αισθανόμουν αυτούς τους καβγάδες σαν μικρές ποσότητες δηλητηρίου στις φλέβες μου. Έτσι, σταμάτησα και μετά από μήνες χωρίς πολιτικούς τσακωμούς στο Facebook και στο Twitter, ένιωσα εμφανώς καλύτερα.

Αλλά καθώς το 2017 πλησίαζε στο τέλος του, ξεκίνησα και πάλι να συζητάω για πολιτική. Δεν έβαζα τις φωνές σε κόσμο χρησιμοποιώντας κεφαλαία (που ποτέ δεν ήταν το στιλ μου, έτσι κι αλλιώς), άλλα ξεκίνησα να ασχολούμαι περισσότερο, να θυμώνω περισσότερο και γενικά να καβαλάω ξανά το τρενάκι της αδρεναλίνης. Στο τέλος του χρόνου, η γνώριμη αίσθηση του δηλητηρίου στις φλέβες είχε επιστρέψει, έτσι όταν έφτασε η παραδοσιακή εποχή των αποφάσεων, υποσχέθηκα ξανά στον εαυτό μου να σταματήσω και να μιλήσω με κάποιους ειδικούς για το αν αυτοί οι ψηφιακοί πολιτικοί καυγάδες βλάπτουν την υγεία μου.

Η σχεδόν αναμενόμενη απάντηση είναι πως ναι, το να τσακώνεσαι στο ίντερνετ είναι κακό για την υγεία σου. Αυτό όμως που δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν το πόσο συχνά αυτές οι συζητήσεις παρέκκλιναν προς κάτι σημαντικότερο, όπως το πώς να κρατήσεις την ανθρωπιά σου στην ψηφιακή εποχή.

Για να καταλάβεις πλήρως τις επιπτώσεις των ιντερνετικών τσακωμών πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει να κάνεις οποιαδήποτε συζήτηση στο ίντερνετ. Οι συζητήσεις στα social media μπορεί να μοιάζουν αμυδρά με τους εκ του σύνεγγυς διαλόγους –καθώς περιλαμβάνουν λέξεις που ανταλλάσσουν άνθρωποι–, εντούτοις μιλάμε για δυο διαφορετικές ψυχολογικές δραστηριότητες.

Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά είναι πως όταν μιλάς με κάποιον στο ίντερνετ, μπαίνεις σε έναν διάλογο απογυμνωμένο από όλα τα παραδοσιακά σωματικά στοιχεία. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του άλλου. Δεν ακούς τον τόνο της φωνής του. «Ζούμε σε έναν τρισδιάστατο κόσμο, αλλά το ίντερνετ τον κάνει δυσδιάστατο», λέει η ψυχολόγος και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή George Washington, Mary Alvord. Μια παραλλαγή αυτής της ιδέας επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά από τους ειδικούς ψυχικής υγείας με τους οποίους μίλησα: από τις online διαδράσεις απουσιάζουν τα σημάδια που βοηθούν τους ανθρώπους να κάνουν συζητήσεις εδώ και αιώνες.

Αλλά οι διαφορές δεν τελειώνουν εδώ. Οι διαφωνίες δια ζώσης συνήθως έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής, επειδή κάποιος μπορεί απλώς να σηκωθεί και να φύγει. Αλλά υπάρχουν δυο τουλάχιστον απτές και τρομακτικές διαφορές στις ιντερνετικές διαφωνίες. Η πρώτη είναι πως ό,τι λες στα social media είναι αμέσως δημόσιο και μόνιμο. «Φαντάσου το post ή το σχόλιό σου να ήταν σε μια διαφημιστική πινακίδα», λέει η Joanne Sumerson, ερευνητική ψυχολόγος και πρώην πρόεδρος της Κοινωνίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης για την Ψυχολογία και Τεχνολογία των Μέσων. «Ό,τι λες βγαίνει εκεί έξω» – και ακόμη και αν αποφασίσεις να σβήσεις τα σχόλιά σου, μου υπενθυμίζει, κάποιος μπορεί ήδη να έχει τραβήξει screenshot.

Επιπλέον, με τα smartphones είναι απείρως πιο δύσκολο να «φύγουμε» πραγματικά. Όταν προσπαθούμε να απομακρυνθούμε, αυτές οι συσκευές δονούνται και κάνουν ήχους και μας παρασύρουν ξανά, μας κλειδώνουν στην ουσία στο ρινγκ όπου μόλις έγινε ο ψηφιακός καυγάς μας. «Δεν μπορείς να το αποφύγεις», λέει η Sumerson. «Σκέψου να έχεις μόλις τσακωθεί στο ίντερνετ και να πηγαίνεις για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Αδιαφορείς για τις ειδοποιήσεις ή σε πιάνει περιέργεια – “Απάντησε κανείς; Υπήρξαν αντιδράσεις;”». Άραγε, θα είσαι όσο πιο παρών και ήρεμος γίνεται εκείνη την ώρα;

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι όσο γίνονται όλα αυτά, δεν σκέφτεσαι και πολύ καθαρά. Ο θυμός προκαλεί διέγερση και οι ηλεκτρονικές συσκευές επίσης, κατά μία έννοια και αν τσακώνεσαι με κάποιον στο ίντερνετ μάλλον είσαι υπό την επίδραση και των δύο. Από νευρολογικής άποψης, όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους εξαιρετικά δυνατούς υπολογιστές, έχουν μια επίδραση στο μυαλό μας που δεν έχει η διάδραση από κοντά, λέει η Catherine Steiner-Adair, ψυχολόγος και συγγραφέας του The Big Disconnect : Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age (εκδ. Harper Paperback – Η Μεγάλη Αποσύνδεση: Προστατεύοντας την Παιδική Ηλικία και τις Οικογενειακές Σχέσεις στην Ψηφιακή Εποχή). Ένα από τα πρώτα πράγματα που υποχωρούν κατά τη διάρκεια των ιντερνετικών διαδράσεων, είναι η ενσυναίσθησή σου. Η Patricia Wallace, συγγραφέας του The Psychology of the Internet (εκδ. Cambridge University Press – Η Ψυχολογία του Ίντερνετ), μου έδωσε έναν τεχνικό όρο για αυτό το φαινόμενο: τοξική απελευθέρωση. «Όταν οι άνθρωποι νιώθουν πιο ανώνυμοι, πιο σωματικά αποστασιοποιημένοι και λιγότερο υπεύθυνοι, είναι πιο πιθανό να εκφράσουν τις απόψεις τους πιο θυμωμένα απ’ ό,τι από κοντά», λέει.

Είναι να απορεί κανείς που όλο αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας; Η Alvord μου λέει ότι, σε σωματικό επίπεδο, ξέρουμε πως το άγχος απελευθερώνει την ορμόνη κορτιζόλη στα σώματά μας και πως «αν αυτό συμβαίνει σε χρόνιο επίπεδο, είναι πολύ κακό για την υγεία μας». Επίσης όμως, είναι επικίνδυνο από ψυχολογικής άποψης, όπως λέει. Οι ιντερνετικές διαφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια ελέγχου και αυτό ενδέχεται να κάνει κάποιον να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του και να ξεκινήσει εν συνεχεία ένας τέτοιος κύκλος, που στο τέλος θα φθείρει την αυτοεκτίμηση του ατόμου. «Κάποιοι μπαίνουν σε τόσο αρνητικό τριπάκι που στενοχωριούνται ή να έχουν τρομερό άγχος», συμπληρώνει.

Ο Frank Farley, ψυχολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τεμπλ, μου λέει ότι η έρευνα για την ευτυχία και την ευημερία τονίζει τη σημασία της θετικότητας στη συμπεριφορά κάποιου. Ενώ περιγράφει την άλλη όψη αυτής της ιδέας, είπε κάτι που αξίζει να επαναλάβουμε – και ίσως να τυπώσουμε και να κορνιζάρουμε: «Ο χρόνιος αρνητισμός στις ιντερνετικές διαδράσεις, όπως γενικότερα ο αρνητισμός στις διαδράσεις μας με τους άλλους, μπορεί να είναι ένα αντίδοτο στην ευτυχία για πολλούς ανθρώπους».

Άρα, ποιοι είναι οι πιο συνετοί και υγιείς τρόποι να προσεγγίσουμε μια νέα χρονιά που καθημερινά μας βάζει στον πειρασμό να βάλουμε ψηφιακά τις φωνές στους άλλους; Εγώ δεν θα σας πω να σταματήσετε να συζητάτε για πολιτική στο ίντερνετ, επειδή υπάρχουν υγιείς και παραγωγικοί τρόποι να το κάνετε. Απλώς απαιτούν περισσότερη σκέψη, προσπάθεια και αυτοσυγκράτηση.

Μια επιλογή είναι να περιορίσεις τον θυμό σου σε έναν ιδιωτικό χώρο προστατευμένο με password, όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο οι στενοί σου φίλοι, τους οποίους εμπιστεύεσαι για την εχεμύθειά τους. Ένας άλλος, είναι να προσέχεις τη γλώσσα που χρησιμοποιείς για τις ιντερνετικές διαφωνίες. «Είναι μη παραγωγικό να χαρακτηρίζεις κάποιον, όπως επίσης να τον βρίζεις και να αμαυρώνεις την προσωπικότητά του», λέει η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Catherine Steiner- Adair. «Στόχος σου πρέπει να είναι όχι να εκμηδενίσεις τον άλλον, αλλά να δυναμώσεις την επικοινωνία σας».

Καθώς έγραφα αυτό το άρθρο, συνειδητοποίησα ότι είχα σίγουρα μιλήσει στο ίντερνετ με τρόπο που δεν θα μου περνούσε απ’ το μυαλό να μιλήσω, π.χ. στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Έτσι, προτείνω ταπεινά το τεστ του σούπερ μάρκετ: κατά τη διάρκεια μιας έντονης ιντερνετικής συζήτησης, αναρωτήσου: «Έτσι θα μιλούσα μες στη μέση ενός σούπερ μάρκετ γεμάτο κόσμο;».

Έπειτα, υπάρχει και η ιδέα του να μιλάς για πολιτική, αλλά να αφήνεις χρόνο να καταλαγιάσουν τα πάθη σου. Αρκεί να εφαρμόσεις παλιές στρατηγικές αποκλιμάκωσης στο ψηφιακό πεδίο: μια βαθιά ανάσα, μια βόλτα, ένας ύπνος. Αλλά η Steiner-Adair κάνει μια πρόταση που δεν είχα σκεφτεί: να γράφεις στο χέρι τις σκέψεις σου, προτού τις ποστάρεις. «Μπορείς να πληκτρολογήσεις πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις», εξήγησε. «Όταν γράφουμε με το χέρι, σκεφτόμαστε περισσότερο και εκφραζόμαστε καλύτερα, επειδή βρισκόμαστε σε έναν πιο ήρεμο διάλογο με τα συναισθήματά μας». Ακούγεται τελείως δύσκολο και άβολο; Φυσικά. Αυτό είναι το νόημα.

Αλλά μερικές φορές, είναι καλή ιδέα απλώς να μην μπλεχτείς καθόλου σε κουβέντα με κάποιον. Μια στρατηγική είναι να διοχετεύσεις τον εκνευρισμό σου σε μια χειροπιαστή δραστηριότητα, όπως ο εθελοντισμός, η συμμετοχή σε μια πορεία, η υπογραφή ενός ψηφίσματος ή σε μια δωρεά για έναν σκοπό που υποστηρίζεις. «Λέω να κάνεις τον θυμό θετική δράση», λέει η Alvord. «Επειδή η παθητικότητα μάς κάνει να νιώθουμε αβοήθητοι και όταν νιώθουμε αβοήθητοι και απαισιόδοξοι, παθαίνουμε κατάθλιψη».

Πολλές από τις συμβουλές που πήρα ήταν απλά πράγματα που κατέληγαν στο να είσαι καλός άνθρωπος, κάτι που με κάποιο τρόπο εγώ (και εκατομμύρια άλλοι) ξεχάσαμε ή απλώς αγνοήσαμε σε κάποια φάση της ψηφιακής ζωής μας. Γι’ αυτό σας υπενθυμίζω: πλέον υπάρχουν «ψηφιακοί πολίτες» και αν σε νοιάζει να είσαι καλός πολίτης στην πραγματική ζωή, μάλλον πρέπει να σε νοιάζει και η ιντερνετική εκδοχή σου. Η «τεχνολογική νοημοσύνη» (device intelligence), όπως και η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι επίσης κάτι που αξίζει τον κόπο να σκεφτείς. Η Sumerson το συνοψίζει ως εξής: «Να έχεις τη συναίσθηση να μπορείς να αυτορυθμίζεσαι με τους άλλους… Δεν ποστάρεις τα πάντα. Δεν απαντάς σε όλα. Δεν λες ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι».

