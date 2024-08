Η Αρχή και το Τέλος του Κοσμοπόλιταν: Πώς το «Sex and the City» Κατέστρεψε Ένα Κοκτέιλ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Munchies.

Κάποτε, τα ποτά με βάση τη βότκα δέσποζαν στο βασίλειο των κοκτέιλ. Η βότκα πάντα σήμαινε πάρτι και συμπλήρωνε τέλεια τα πολύχρωμα κοκτέιλ που κυριαρχούσαν στα τέλη του 20ού αιώνα. Πουθενά αλλού αυτή η περασμένη εποχή δεν τιμάται όσο στο Sex and the City, που υιοθέτησε το Κοσμποπόλιταν (κοκτέιλ): «Θα ήθελα ένα τσίζμπεργκερ, παρακαλώ, μεγάλες πατάτες και ένα Κοσμοπόλιταν», παράγγελνε η Carrie Bradshaw στα McDonald’s.

«Το Κοσμοπόλιταν είναι ουσιαστικά ένα πολύ απλό sour με βότκα», μου λέει στο τηλέφωνο ο βετεράνος bartender και ιδιοκτήτης μπαρ, Toby Cecchini. «Αλλά έχει στιλάτο όνομα και σερβίρεται σε στιλάτο ποτήρι». Αν και είναι δύσκολο πάντα να εντοπίσει κανείς την προέλευση ενός κοκτέιλ, πολλοί αναγνωρίζουν τον Cecchini ως τον άνδρα πίσω από το συγκεκριμένο: Το 1988, όταν ο Cecchini ήταν ένας 25 χρονος μπάρμαν στο The Odeon, η Absolut Citron -η βότκα που έφερε επανάσταση στις DIY απομιμήσεις- κατέλαβε την αγορά. «Δεν είχαμε δει ξανά κάτι τέτοιο. Ήμασταν σε φάση, “Πω πω, θεέ μου, είναι τόσο cool. Η γεύση είναι μέσα στη βότκα.”», θυμάται, μιμούμενος την αφέλεια που είναι αποκλειστικό προνόμιο των 20άρηδων.

Μια μέρα στη δουλειά, ο Cecchini ανακάλυψε ένα ποτό που ήταν δημοφιλές στα γκέι μπαρ του Σαν Φρανσίσκο. Με το όνομα Κοσμοπόλιταν, όνομα που ακουγόταν αρκετά πρόστυχο, επρόκειτο για ένα μείγμα φτηνής βότκας, γρεναδίνης και συμπυκνωμένου χυμού λάιμ, σε ποτήρι σε σχήμα «V». O Cecchini επανεφηύρε το κοκτέιλ, χρησιμοποιώντας κίτρο, Cointreau, φρέσκο λάιμ και χυμό κράνμπερι Ocean Spray. Αυτό που προέκυψε ήταν αναζωογονητικά στυφό, όμορφα ροδαλό και στολισμένο με μια φλούδα λεμονιού.

Το Κοσμοπόλιταν σύντομα αποπλάνησε το Λόουερ Μανχάταν. «Κολλήσαμε με αυτό το ποτό. Όλοι οι μπάρμαν στην πόλη ήθελαν να με σκοτώσουν και εγώ το ίδιο», λέει ο Cecchini, καθώς θυμάται εκείνη την εποχή. Ένα άρθρο στους New York Times του 1999 λέει ότι, «Οι νύχτες στη Νέα Υόρκη έχουν μετατραπεί σε ένα κοκτέιλ πάρτι με σέξι, πολύχρωμα, φρουτώδη ποτά. Ποτά διακοπών».

Το Sex and the City κυκλοφόρησε πριν από περίπου 20 χρόνια και μαζί του το Κοσμοπόλιταν ξέφυγε από τα όρια του Μανχάταν. Ως στερημένο παιδί που μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο Σιάτλ, χωρίς καλωδιακή τηλεόραση, τα σπίτια των φίλων ήταν το καταφύγιό μου, για να χαζεύω τη σκανδαλιστική ζωή που απεικόνιζε η σειρά. Το ποτό εμφανίζεται νωρίς στη δεύτερη σεζόν. Η παρέα έχει βγει, για να γιορτάσει τα γενέθλια της Carrie. Ψηλά ποτήρια υψώνονται από το τραπέζι σαν μικρά γυάλινα δεντράκια γεμάτα αλκοόλ και να το: ημιδιάφανο, ροδαλό, εκλεπτυσμένο. Το 11χρονο μυαλό μου υπέθετε ότι ήταν σαν το Χαβάιαν Παντς σε αστική εκδοχή και συνεπώς πεντανόστιμο. Από εκείνη την πρώτη εμφάνιση, το Κοσμοπόλιταν και η σειρά του ΗΒΟ συνδέθηκαν άρρηκτα.

«Είχε μια μενταλιτέ, του στιλ κορίτσια που βγαίνουν έξω το βράδυ και λένε “Ωωω, πάμε να πιούμε Cosmo!”», λέει η άσος bartender και σύμβουλος κοκτέιλ Lucy Brennan.

H Anna Dunn, bartender του Μπρούκλιν της οποίας το βιογραφικό περιλαμβάνει τα περίφημα Diner και Achilles Heel, μου γράφει τη δική της άποψη σε ένα mail: «Υποθέτω ότι το Sex and the City τού προσέδωσε γκλάμουρ. Ροζ ποτό. Μεταξωτό φόρεμα. Επιτυχία».

Πριν από τη μεγάλη του επιτυχία, το Κοσμοπόλιταν τραβούσε τους σταρ της Νέας Υόρκης, όμως η σειρά μετέτρεψε το ίδιο σε παγκόσμιο σταρ και το έκανε το ποτό που όρισε τη δεκαετία του 2000. Αλλά καθώς το Sex and the City σιγά-σιγά έφτασε στο τέλος και η αναγέννηση των κοκτέιλ επιταχύνθηκε, το Κοσμοπόλιταν πέθανε.

Ενώ γνώστες bartender σέβονται τον αναμφισβήτητο ρόλο του ως καταλύτη που βοήθησε στην ανάδειξη μιας νέας εποχής για τα κοκτέιλ, σήμερα σπανίζει. «Δηλαδή, θα παραγγέλνατε σήμερα ένα Σκρου Ντράιβερ; Δεν τραβάει πια τον κόσμο», σχολιάζει ο Brennan.



Η έκρηξη της τέχνης του κοκτέιλ -που απέρριψε συστατικά όπως η βόκτα με γεύση, για χάρη της αυθεντικότητας– έμοιαζε να καταδικάζει το ποτό και μόνο με βάση το περιεχόμενο. Ωστόσο, το Sex and the City το έριξε ακόμη πιο χαμηλά. Αυτό που άλλοτε φανέρωνε εκλεπτυσμένο γούστο συσχετίστηκε ανεπανόρθωτα με μια σειρά η οποία με τα σημερινά στάνταρ μοιάζει περισσότερο με παρωδία, παρά με πηγή έμπνευσης.

Προσπάθησα να εξοικειωθώ με το θέμα μου, καλώντας μια φίλη για Κοσμοπόλιταν στο Pépé le Moko, ένα υπόγειο κοκτεϊλάδικο στο Πόρτλαντ. Η εν λόγω φίλη δεν τρέφει μεγάλες ελπίδες: «Κοσμοπόλιταν έπινες, για να γίνεις λιώμα, χωρίς θερμίδες, όταν είχες ουρολοίμωξη». Η σερβιτόρα μας έρχεται και αντιμετωπίζει την παραγγελία μου με υψώνοντας ανεπαίσθητα το φρύδι.

Όταν φτάνει το ποτό μου, είναι μέσα σε ένα κολονάτο ποτήρι, βαθυκόκκινο και γαρνιρισμένο με μια φλούδα πορτοκάλι. Υποψιάζομαι ότι έχουν γίνει μικροαλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές του Cecchini. Μορφάζω, φέρνω το ποτήρι στα χείλη μου σχεδόν έτοιμη να δηλητηριαστώ. Πίνω μια γουλιά, άλλη μία και –για μια στιγμή!– είναι πεντανόστιμο. Η παρέα μου υποκύπτει σε μια γουλιά και συμφωνεί διστακτικά. Ξαφνικά, γίνεται ξεκάθαρο, το ποτό δεν άλλαξε – παραμένει σέξι και δροσιστικό. Όμως, μάλλον αλλάξαμε εμείς, ξεπεράσαμε την πλέον αδιάφορη εποχή του Sex and the City, με την οποία δεν μπορούμε να νιώσουμε κάποια σύνδεση και που μέχρι πρότινος διαμόρφωνε την αντίληψή μας για το ποτό.

Το Κοσμοπόλιταν είναι το φουσκωτό λαστιχάκι μαλλιών, είναι το κούρεμα αλά Rachel, είναι ένα piercing στη γλώσσα. Γράφουμε νοσταλγικά για την εποχή που βρισκόταν στο προσκήνιο, αλλά παρόλο που υπάρχουν άρθρα που υποστηρίζουν ότι ανεβαίνει, ακόμη δεν έχει κάνει πραγματικό comeback. Τουλάχιστον, μέχρι να εξαλειφθούν γενιές ολόκληρες θεατών του Sex and the City.

