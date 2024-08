Ρωτήσαμε Ειδικούς αν Πλησιάζει το Τέλος του Κόσμου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Canada.

Απ’ όταν ήμουν μικρή, με έλκυε η ιδέα του τέλους του κόσμου.

Η όλη ιστορία μάλλον ξεκίνησε σε εκείνη την ηλικία που είσαι αθώος αλλά και τρομοκρατημένος και για την ακρίβεια ξεκίνησε τη στιγμή που ο μεγαλύτερος αδερφός μου, μού είπε ότι το σύμπαν δεν είχε τέλος. Τότε, κοίταζα τον σκοτεινό ουρανό, που στον ανατολικό Καναδά το 1998 ήταν πεντακάθαρος και γεμάτος εξωγήινους (εεε, φώτα θέλω να πω), γοητευμένη και τρομαγμένη από τον κόσμο. Λίγους μήνες αργότερα, βγήκε η ταινία Αρμαγεδδών. Απέφευγα να το δω, για όσο περισσότερο καιρό μπορούσα. Ο μπαμπάς μου διάβαζε τότε τοΟ Κώδικας της Βίβλου(εκδ. Ελληνικά Γράμματα) και όταν άκουγα διάφορα σχόλια για τον επικείμενο αφανισμό της ανθρωπότητα που έλεγε στη μαμά μου, καθώς τρώγαμε πατάτες ογκρατέν.

Είκοσι χρόνια και καμιά 20ριά προφητείες για το τέλος του κόσμου αργότερα, βρισκόμαστε στο 2018: τραμπαλιζόμαστε στο χείλος εκατομμυρίων διαφορετικών τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να έρθει το τέλος μας. Από την απειλή πυρηνικού πολέμου και τις ολοένα πιο συχνές και σφοδρές φυσικές καταστροφές, μέχρι τη φαινομενικά λιγότερο πιθανή εισβολή εξωγήινων ή την Αποκάλυψη των ζόμπι – τώρα, περισσότερο από ποτέ, το τρέχον κλίμα του κόσμου (και το Ρολόι της Αποκάλυψης που δείχνει μόλις δύο λεπτά πρινα από τα μεσάνυχτα) φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παιδική μου παράνοια.



Αυτό το άρθρο, λοιπόν, είναι ένα άρθρο για το τέλος του κόσμου – την Αποκάλυψη, τη Μέρα της Κρίσης, τον Αρμαγεδδών, την Αναρπαγή κτλ. Είναι σκοτεινό και περίεργο και σύμφωνα με τους ειδικούς –από σπεσιαλίστες της κλιματικής αλλαγής μέχρι καθηγητές στρατιωτικών σχολών– αυτή η μελαγχολία που νιώθει η γενιά μας φαίνεται κάπως βάσιμη.

ΠΟΙΟΣ:Richard Zurawski

ΤΙ:Μετεωρολόγος , καθηγητής, πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Wonder Why? στο CTV, δημοτικός σύμβουλος Χάλιφαξ

ΠΟΥ:Χάλιφαξ , Νέα Σκωτία



VICE: Από την άποψη της κλιματικής αλλαγής –ή και από άλλη– πιστεύετε ότι ζούμε σε έσχατους καιρούς ;

Richard Zurawski: Πρόκειται για οικοκτονία. Έχουμε δύο τεράστια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε: το πρώτο είναι ο πληθυσμός μας – είναι μη βιώσιμος. Η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού δεν συμβαίνει στον δυτικό κόσμο.

«Ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε θα τελειώσει μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, αν όχι νωρίτερα» – Richard Zurawski , μετεωρολόγος



Η αύξηση του πληθυσμού δεν είναι πρόβλημα για τη Δύση και μιλάμε για περίπου το πιο πλούσιο 10% του κόσμου. Αλλά ενώ ο πληθυσμός δεν αυξάνεται στο δυτικό, καπιταλιστικό κομμάτι του κόσμου, αυξάνεται η κατανάλωση και η κατανάλωση αναπληρώνει και με το παραπάνω τη μη αύξηση του πληθυσμού στη Δύση, που περιλαμβάνει την Ευρώπη και μέρη της Ιαπωνίας και βιομηχανοποιημένων χωρών. Η υπερκατανάλωση που κάνουμε στη Δύση είναι η θηλιά που σφίγγει πιο πολύ τον λαιμό μας. Αυτό προκύπτει από τον υπερκαπιταλισμό που μας επιβάλλεται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την ψαλίδα που ανοίγει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς.



Ο καπιταλισμός και ο υπερκαπιταλισμός και η κατανάλωση είναι απαραίτητα, για να διατηρήσουμε την οικονομική υγεία. Έτσι, δεν εξετάζουμε τη συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Συνεχίζουμε να αγοράζουμε SUV, να ζούμε σε τεράστια σπίτια, να μιλάμε για πολύ μικρές αλλαγές στη στάση ζωής μας, λες και θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε τα επόμενα 50 χρόνια.

Βλέπουμε τις συνέπειες της υπερκατανάλωσης παντού. Από πλαστικά στις θάλασσες και αυξημένες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, μέχρι το λιώσιμο των παγετώνων σε όλον τον κόσμο και τώρα τη ραγδαία διάλυση των πάγων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής. Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε θα τελειώσει μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, αν όχι νωρίτερα και ότι εμείς σπρώχνουμε τον εαυτό μας προς την εξαφάνιση – και αυτό είναι τρομακτικό. Εγώ τώρα κάθομαι και σου μιλάω στο τηλέφωνο. Αυτός ο κόσμος θα τελειώσει τις επόμενες δύο δεκαετίες και μετά θα περάσουμε στην απλή επιβίωση. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, αν δεν σταματήσουμε την οικοκτονία, δεν έχει σημασία τι θα κάνουμε το 2040.

Όταν λέτε ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε θα τελειώσει και ότι θα σπρώξουμε τον εαυτό μας στην εξαφάνιση , τι εννοείτε ; Τι θα συμβεί, προτού εξαφανιστούμε;

Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί, είναι ότι οι πλούσιοι θα δημιουργήσουν θύλακες για να κρατήσουν τους υπόλοιπους μακριά. Είναι αυτή η στάση της σούπερ περιφραγμένης κοινότητας που λέει, «Εγώ είμαι ΟΚ, θα χτίσω έναν τοίχο και θα σας κρατήσω έξω και θα συνεχίσω το lifestyle μου, με την έπαυλή μου και τα ιδιωτικά τζετ και τα συστήματα επικοινωνίας και δισεκατομμύρια δολάρια και υποδομές». Αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι υποδομές θα ξεκινήσουν να καταρρέουν ραγδαία. Το πρώτο πράγμα θα είναι το δίκτυο του ρεύματος. Σκέψου να είσαι χωρίς ρεύμα για μια βδομάδα. Όταν το ρεύμα σταματάει, όλα σταματάνε. Έπειτα, θα δούμε τη διάλυση της κοινωνίας μας. Θα πολεμούμε για τους φυσικούς πόρους. Θα γίνονται στρατιωτικές επιθέσεις που θα μας αποσπούν από τα προβλήματά μας – τα πράγματα θα πολωθούν ακόμη περισσότερο, σε σχέση με τώρα. Αν το ρεύμα σταματήσει και πρέπει να αναζητούμε τροφή, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε από τη γη. Τα άγρια ζώα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Ως κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, δεν γίνεται να επιβιώσουμε οχτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι και τώρα έχουμε ήδη ξεπεράσει τα επτάμιση δισεκατομμύρια. Οι συνέπειες της οικοκτονίας που έχουμε διαπράξει θα βρεθούν μπροστά μας. Δεν θα έχουμε δημοτικά συμβούλια ή τοπικές ή ομοσπονδιακές κυβερνήσεις που θα είναι αποτελεσματικές. Τα πράγματα θα διαλυθούν. Έτσι, δεν θα βλέπουμε τη ζωή που έχουμε συνηθίσει –φροντισμένους δρόμους, συστήματα ρεύματος και επικοινωνίας και υγιεινής–, όλα θα παρακμάσουν γοργά.

Άρα, αντί να μας εξαφανίσει μια κατακλυσμιαία φυσική καταστροφή –μια ηφαιστειακή έκρηξη – απλώς θα συρθούμε αργά προς τον θάνατο . Μια μάχη για πόρους – ίσως σιγά-σιγά θα τρώμε ο ένας τον άλλον;

Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε κανιβαλισμό, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχουν πόροι. Σκέψου να πας στο νοσοκομείο, επειδή κόπηκες. Μολύνεσαι και πας και σου κάνουν μια ένεση με αντιβιοτικά. Δεν θα υπάρχουν αντιβιοτικά. Δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία.

Από την εποχή των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, έχει υπάρξει μόνο μια ντουζίνα μεγάλες αυτοκρατορίες στην ιστορία της Γης. Κάθε μια από αυτές τις αυτοκρατορίες τελείωσε και όταν ήρθε το τέλος της, δεν ήταν όμορφο. Μάλλον η πιο διάσημη είναι η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι αυτοκρατορίες δεν τελειώνουν καλά. Χάνουν την εξουσία και δεν μένει τίποτα, παρά μόνο απώλεια και πόλεμος – δεν είναι ωραίο θέαμα. Αν δεις τις ΗΠΑ, είναι η αυτοκρατορία μας και προκαλεί πολέμους παντού. Όπου και αν γυρίσουμε, υπάρχει άλλη μια σύγκρουση, για να μας αποσπά απ’ ό,τι συμβαίνει.

Πιστεύετε, λοιπόν, ότι φτάνουμε κατά κάποιον τρόπο στο τέλος του δυτικού πολιτισμού και σύντομα στο τέλος της ανθρωπότητας, όπως την ξέρουμε ; Ναι.

——————————

ΠΟΙΟΣ:Δρ Chris Madsen

ΤΙ:Καθηγητής , Τμήμα Σπουδών Άμυνας

ΠΟΥ:Canadian Forces College και Royal Military College of Canada

VICE: Δεδομένης της στρατιωτικής οπτικής σας , με την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου και την παγκόσμια απειλή πυρηνικού πολέμου , πλησιάζουμε μια καταστροφική εποχή ή έστω βάζουμε σε κίνδυνο την ανθρωπότητα;

Chris Madsen [ μέσω email]: Ο κόσμος βρίσκεται σε συγκριτικά ήρεμο στάδιο αυτήν τη στιγμή, έτσι η απειλή ενός μεγάλου πολέμου ή μιας πυρηνικής καταστροφής είναι μακρινή. Μάλιστα, οι περισσότεροι στρατιωτικοί ανησυχούν για τη δικαιολόγηση κονδυλίων για πόρους και προσωπικό, που είναι περιορισμένα. Ο πόλεμος σήμερα είναι πολύ τοπικός και συνήθως γίνεται από μη κρατικούς παράγοντες. Είμαστε θεατές της χαμηλού επιπέδου σύρραξης στη Μέση Ανατολή και αλλού. Η Κίνα είναι μεγάλος παράγοντας στο εμπόριο και η Ρωσία προτιμάει την κατασκοπία, για να πετύχει τους στόχους της, έναντι της ανοιχτής σύγκρουσης. Η χρήση πυρηνικών όπλων θα ήταν πολύ τοπική και αμέσως θα την καταδίκαζε ο περισσότερος κόσμος. Αυτές οι συνθήκες δείχνουν ότι μια σχετικά ήρεμη κατάσταση θα συνεχίσει για το προσεχές μέλλον. Στους στρατιωτικούς, γενικά, δεν αρέσει αυτό το μήνυμα και προσπαθούν να γαντζωθούν από οποιαδήποτε κρίση. Ο Καναδάς θα έπρεπε να συμμετέχει σε περισσότερες ειρηνευτικές επιχειρήσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για να στηρίξει μια σταθερή και ήρεμη παγκόσμια τάξη, για να ελεγχθούν και να τερματιστούν οι τοπικές συγκρούσεις.

Το μόνο τέλος θα είναι για την ανθρωπότητα – η Γη και η φύση θα συνεχίσουν. Εμείς θα γίνουμε σαν τους δεινόσαυρους

Οι βασικές απειλές, κατά τη γνώμη μου, για τον κόσμο σήμερα είναι η περιβαλλοντική παρακμή και μια παγκόσμια πανδημία – και τα δύο σχετίζονται με την αύξηση του πληθυσμού και την κατανάλωση πόρων. Σιγά-σιγά ή πιο γρήγορα, σύμφωνα με κάποιους, δηλητηριάζουμε και καταστρέφουμε το οικοσύστημα από το οποίο η ανθρωπότητα εξαρτάται. Η φύση έχει την άσχημη συνήθεια να διορθώνει την ανισορροπία. Τη Γη δεν τη νοιάζει αν υπάρχουν ή όχι άνθρωποι. Καθιστούμε τον ίδιο μας τον πλανήτη μη βιώσιμη. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι απέναντι στο περιβάλλον ή να επιταχύνουμε τη μετανάστευση στο διάστημα, στο ηλιακό μας σύστημα και πιο πέρα.

Αλλά 20.000 χρόνια χωρίς ανθρώπους θα γύριζαν τη Γη στη φυσική της κατάσταση. Το μόνο τέλος είναι για την ανθρωπότητα – η Γη και η φύση θα συνεχίσουν. Εμείς θα γίνουμε σαν τους δεινόσαυρους.

ΠΟΙΟΣ:J. D. Harrington

ΤΙ: Εκπρόσωπος Τύπου

ΠΟΥ:National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ουάσινγκτον , Περιφέρεια της Κολούμπια

VICE: Δεδομένης της γνώσης σας , με μια πιθανή μόλυνση ή μια επικείμενη εισβολή κάποιας εξωγήινης μορφή ζωής , πλησιάζουμε μια καταστροφική εποχή για την ανθρωπότητα ;

J.D. Harrington [ μέσω email]: Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στη συνέντευξή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο υπεύθυνος πλανητικής ασφαλείας είναι υπεύθυνος για την προστασία σωμάτων του ηλιακού συστήματος (πλανήτες, σελήνες κομήτες και αστεροειδείς) από τη μόλυνση από τη ζωή στη Γη και την προστασία της Γης από πιθανές μορφές ζωής που μπορεί να προέλθουν από σώματα άλλων ηλιακών συστημάτων. Η NASA και οι άλλες διαστημικές υπηρεσίες παγκοσμίως εργάζονται σχολαστικά, για να μας προστατεύσουν από την ακούσια μόλυνση από μελλοντικές αποστολές για περισυλλογή δειγμάτων.

—————

ΠΟΙΟΣ:Δρ Eric Ouellet

ΤΙ:Καθηγητής , Τμήμα Σπουδών Άμυνας

ΠΟΥ:Canadian Forces College και Royal Military College of Canada

VICE; Δεδομένης της γνώσης σας και των τρεχουσών αυξανόμενων κρίσεων –απειλή πυρηνικού πολέμου , όπλα μαζικής καταστροφής–, πιστεύετε ότι πλησιάζουμε μια εποχή που απειλούμε την ανθρωπότητα πιο πολύ απ’ ό , τι στο παρελθόν ;

Eric Ouellet: Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν νομίζω πως είμαστε πιο κοντά στο τέλος του κόσμου τώρα, απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 50 ή 100 χρόνια. Υπάρχει ακόμη σημαντική ισορροπία ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Χάρη σε αυτό – λόγω των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα- οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιτίθενται άμεσα η μια στην άλλη. Από αυτήν την άποψη, δεν νομίζω ότι άλλαξαν πολύ τα πράγματα.

Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα, η κατάσταση άλλαξε λίγο, αλλά τελικά υπάρχει ακόμη ισορροπία. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται κράτη-αποστάτες, όπως η Βόρεια Κορέα, αλλά είναι πολύ πιο πειθαρχημένα, απ’ όσο νομίζει ο κόσμος. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο εδώ. Υπάρχει λίγο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα, απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια, αλλά σίγουρα δεν στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου ακόμη.

Όσο για τα όπλα μαζικής καταστροφής, πολλοί τα φοβούνται, αλλά υπάρχουν διάφορα τεχνολογικά θέματα που καθιστούν τη χρήση τους δύσκολη – διαφορετικά, θα χρησιμοποιούνταν πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ανησυχούμε, όμως – αν μιλάμε για μαζικές απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτά τα όπλα είναι πολύ περίπλοκα, για να τα χρησιμοποιήσουν πολλοί άνθρωποι.

Έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους, θα έλεγα πως όχι, δεν είμαστε κοντά στο τέλος του κόσμου, από στρατιωτικής άποψης.

Πώς βλέπετε την κατάσταση του κόσμου σε 100 με 150 χρόνια ; Υπάρχει μια αργή πτώση της Δύσης, ως προς την ισχύ της, γενικά. Κατά τη γνώμη μου, η πτώση ξεκίνησε με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι δύσκολο να πούμε πώς θα είναι η τεχνολογία σε 100 με 150 χρόνια, αλλά θα έλεγα ότι μάλλον θα υπάρχει μεγαλύτερη σύγκρουση στον δυτικό κόσμο, επειδή δεν θα είμαστε όσο ισχυροί είμαστε τώρα. Η ισχύς μας, μάς προστατεύει με πολλούς τρόπους από μεγάλες καταστροφές – αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα του κόσμου. Οπότε, ναι, περιμένω σε 150 χρόνια περισσότερες συγκρούσεις και η Δύση θα είναι περισσότερο αναμεμειγμένη σε αυτές.

Αλλά προς το παρόν είμαστε εντάξει ; Ναι, προς το παρόν δεν ανησυχώ και πολύ. Φυσικά, ίσως να υπάρχει πιθανότητα λιγότερο από 1% να συμβεί κάτι καταστροφικό, αλλά αν είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι και πολύ πιθανό.

——————–

ΠΟΙΟΣ:James Thompson

ΤΙ:Συγγραφέας του Rise of the Mudmen (εκδ. Third Person Press) , η γάτα του λέγεται Ζόμπι

ΠΟΥ:Σίδνεϊ , Νέα Σκωτία

VICE:Από πλευράς Αποκάλυψης των ζόμπι,ζούμε σε έσχατους καιρούς ;

James Thompson: Μάλλον, αν και δεν θα το μαθαίναμε ποτέ και μάλλον είναι έτσι εδώ και πολύ καιρό. Καταλαβαίνουμε πολύ λίγα για τη φύση, πόσο μάλλον για το πώς επηρεάζουμε τη φύση, όταν παρεμβαίνουμε σ’ αυτή. Ένας χημικός ή βιολογικός πόλεμος θα έχει απρόβλεπτες παρενέργειες. Όταν μπαίνεις σε ατραπούς γενετικών χειρισμών και ανάπτυξης σούπερ ιών, ένα ζόμπι γίνεται πολύ αληθινή πιθανότητα. Δεν λέμε να αναστηθούν οι νεκροί, ούτε σαν εκείνα που τρώνε κυρίως τα μυαλά των ζωντανών, αλλά δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ενός είδους λύσσα να μολύνει τους ανθρώπους, παραδίδοντας το μυαλό και το κορμί τους σε ποιο βασικά, πιο βίαια ένστικτα. Βέβαια, αν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι γίνονται τέτοια πράγματα, μπορούν εύκολα να τα αντιμετωπίσουν (εμβόλια, καραντίνα ή σκότωσέ το, διάολε). Όταν όμως γίνεται κάποιο άλλο λάθος – τότε σκάνε τα ζόμπι και όπως έχουμε δει σε κάθε μεγάλη επιδημία τα τελευταία 200 χρόνια, αρκεί ένα απλό λάθος, για να εξαφανίσει πολλούς ανθρώπους.

Οι συνεντεύξεις έχουν τροποποιηθεί για λόγους έκτασης και σαφήνειας .

Η Hillary Windsor είναι συγγραφέας που ζει στο Χάλιφαξ . Ακολουθήστε τη στο Twitter.

