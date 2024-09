Ρωτήσαμε Όμορφους Ανθρώπους αν η Ζωή Είναι Πράγματι Καλύτερη για Εκείνους

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE US.

Σίγουρα οι όμορφοι άνθρωποι γουστάρουν, κάθε φορά που κοιτάζονται στον καθρέφτη. Αλλά η ζωή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα για τους πολύ γοητευτικούς μας φίλους: σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι όμορφοι άνθρωποι δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση, είναι πιθανότερο να πάρουν διαζύγιο και η ομορφιά τους μπορεί να λειτουργήσει εναντίον τους σε συνεντεύξεις για δουλειά – αν και άλλες μελέτες έδειξαν ότι πολλοί γοητευτικοί άνθρωποι έχουν εξυπνάδα άνω του μετρίου.

Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη –με τίτλο «The Influence of Physical Attractiveness on Belief in a Just World» (Η επίδραση της ομορφιάς στην πεποίθηση περί δίκαιου κόσμου)– έδειξε ότι όλη αυτή η προφανής αδικία που υπάρχει γύρω μας δεν επηρεάζει και πολύ τους όμορφους ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες έκριναν ότι οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι ήταν πιο πιθανό να συμφωνήσουν με προτάσεις που υποστήριζαν ότι ο κόσμος ήταν δίκαιος. Ήταν σαν να έλεγε ότι αν είσαι ωραίος, είναι πιο πιθανό να έχεις την αίσθηση ότι όλα πάνε καλά.

Αλλά είναι αλήθεια; Έφτασα στην πηγή και ρώτησα κάποιους πολύ όμορφους ανθρώπους αν η ζωή είναι δίκαιη μαζί τους.

Gina, 21

VICE: Γεια σου, Gina. Είσαι πολύ όμορφη. Πιστεύεις ότι η ζωή είναι δίκαιη, σε γενικές γραμμές;

Gina: Όχι! Σίγουρα δεν είναι δίκαιη για κανέναν.

Θα είχες τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή, αν δεν ήσουν τόσο όμορφη;

Είναι δύσκολο να το πω, επειδή μια από τις δουλειές μου έχει να κάνει με την ομορφιά. Φυσικά, δεν θα ήμουν μοντέλο και δεν θα μου είχε δοθεί η ευκαιρία γα γίνω, αν κάποιος δεν πίστευε ότι μπορούσα να το κάνω! Μου έδωσε την ευκαιρία να βγάλω χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται από μένα να δουλέψω και να ανταγωνιστώ εκατομμύρια όμορφα κορίτσια.

Είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους όμορφους;

Είναι παράξενο, επειδή ο φίλος μου πάντα λέει «μακάρι να ήμουν μια ωραία γκόμενα», καθώς οι άνθρωποι μπορεί να είναι υπερβολικά ευγενικοί, αν θέλουν. Τώρα υπάρχει ένας τύπος στο Pret a Manger που με λέει «σύζυγό» του και μου κάνει έκπτωση στον καφέ και στα σνακ κάθε βδομάδα. Κοιτάζω, όμως, άλλες κοπέλες και τις βρίσκω τέλειες – λέω, μακάρι να είχα τη μύτη της ή το σώμα της. Οπότε όσο ωραίος κι αν σου φαίνεται κάποιος, είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι δεν βλέπει απαραίτητα αυτό που βλέπεις εσύ, επειδή η ομορφιά είναι εξάλλου υποκειμενική.

Έχεις υποστεί αδικίες λόγω της εμφάνισής σου;

Συνήθως ασήμαντα πράγματα, όπως όταν με συστήνουν και με αντιμετωπίζουν με ψυχρότητα, το οποίο με κάνει να θεωρώ ότι με βρίσκουν ενοχλητική ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο φίλος μου, μού εξήγησε ότι νιώθουν μειονεκτικά ή ζηλεύουν. Το ίδιο συνέβαινε στη μαμά μου, όταν ήταν μικρή. Μάλιστα, την είχαν χτυπήσει, επειδή ήταν όμορφη.

Η ζωή σίγουρα μπορεί να είναι «άδικη», αν είσαι ωραίος και ο άλλος δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όλοι πρέπει να φέρονται πιο ευγενικά.

Bushy, 22

Είναι δίκαιη η ζωή;

Ethan: Δεν νομίζω.

Γιατί όχι;

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα, όπως θα έπρεπε. Κάποιοι ασχολούνται πολύ με το τι έχει να προσφέρει κάποιος, αντί να εστιάζουν στο τι έχουν να προσφέρουν εκείνοι.

Υφίστασαι αδικίες λόγω εμφάνισης;

Μάλλον κάποιοι με κρίνουν προτού με γνωρίσουν. Υποθέτουν ότι σου χαρίζονται πράγματα. Βλέπουν ένα όμορφο πρόσωπο και υποθέτουν ότι δεν έχεις μυαλό ή ανασφάλειες.

Πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα αντιμετωπίζονται εξίσου δίκαια;

Να κοιτάμε πρώτα το μέσα και μετά το έξω, και να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε τους ανθρώπους πίσω από τα πρόσωπα.

Maddie, 21

VICE: Είσαι πανέμορφη. Πιστεύεις ότι η ζωή είναι δίκαιη;

Maddie: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αδικίες στον κόσμο. Είναι δύσκολο να κοιτάξεις γύρω σου και να πεις ότι η ζωή είναι απολύτως δίκαιη. Αλλά νομίζω ότι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στη ζωή είναι ατομική υπόθεση. Κρίνοντας από τη δική μου ζωή και προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα ότι η ζωή μου ήταν κατά βάση δίκαιη. Συνειδητοποιώ και αναγνωρίζω τα προνόμιά μου.

Έχεις συναντήσει ποτέ αδικίες λόγω εμφάνισης;

Ναι. Είμαι μιγάδα. Τα σγουρά άφρο μαλλιά μου και η μύτη που έχω κληρονομήσει από τον μαύρο πατέρα μου δεν ταιριάζουν με τα συμβατικά δυτικά πρότυπα ομορφιάς. Έτσι, υπάρχει προκατάληψη λόγω της εμφάνισής μου. Επίσης, έχω βιώσει από πρώτο χέρι πώς οι όμορφες μαύρες και μιγάδες μπορούν να γίνουν αντικείμενο φετιχοποίησης.

Υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή που θεωρείς ότι είναι πιο πιθανό να προσφερθούν σε πιο όμορφους ανθρώπους;

Όχι πολύ σημαντικές. Ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξη ή αφελής που το πιστεύω. Πιστεύω, βέβαια, ότι μερικές φορές κάποιοι είναι πιο φιλικοί ή εμπιστεύονται ευκολότερα κάποιον που είναι όμορφος. Νομίζω ότι είναι μια υποσυνείδητη προκατάληψη που έχουμε μέσα μας, είτε μας αρέσει να το παραδεχόμαστε είτε όχι.

