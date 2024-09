Σκέφτεσαι να Παραιτηθείς από τη Δουλειά σου; Τα Υπέρ και τα Κατά μιας Τέτοιας Απόφασης

Ο Buck Flogging θέλει να παρατήσεις τη δουλειά σου. Για ένα μικρό ποσό, ο Flogging θα σε καθοδηγήσει σε αυτήν τη διαδικασία, δείχνοντάς σου πώς να αποταμιεύσεις κάποιες οικονομίες και να βρεις μια δεύτερη πηγή εισοδήματος, έτσι ώστε να φτάσεις στο σημείο που θα μπορέσεις να μπεις στο γραφείο του αφεντικού σου, να τα κάνεις όλα λίμπα και να φύγεις.

Εντάξει, ίσως και να μη γίνει ακριβώς έτσι, αλλά ο Flogging δεν κάνει πλάκα, όταν υποστηρίζει πως ο περισσότερος κόσμος έχει πολλά να κερδίσει αν παραιτηθεί από τη δουλειά του. Ο 39χρονος έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της δικής του καριέρας γράφοντας βιβλία, όπως το Quit Your Job in Six Months (Παράτα τη Δουλειά σου σε Έξι Μήνες) και προπονώντας εργαζομένους, ώστε να παρατήσουν τις κλασσικές τους δουλειές για άλλες, πιο επιχειρηματικές επιλογές. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου είπε πως η αποστολή του ήταν «να υπηρετώ αυτούς που είναι δυστυχισμένοι στη δουλειά τους και να τους βοηθήσω να βρουν έναν άλλο τρόπο να ζήσουν τη ζωή τους».

Ο Flogging ίσως είναι ένας ευαγγελιστής της ανεργίας, αλλά το κοινό του είναι περιέργως μεγάλο. Μια έρευνα της Deloitte που έγινε το 2016, ανέδειξε πως το 44% των millennials θα έφευγαν από τη δουλειά τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αν είχαν την επιλογή. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δύο εκατομμύρια Αμερικανοί φεύγουν από τις δουλειές τους κάθε χρόνο. Μήπως λοιπόν αυτοί είναι πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι και μήπως τελικά ζουν καλύτερες ζωές, από εκείνους που εμφανίζονται κανονικά στη δουλειά τους κάθε μέρα;

Πρέπει να τονίσουμε εδώ, πως υπάρχουν άφθονοι λόγοι για να έχει κανείς μια δουλειά: μας κάνει να αισθανόμαστε χρήσιμοι, βάζει φαγητό στο τραπέζι μας και μας δίνει έναν τρόπο να ορίζουμε τον εαυτό μας. Ο Αριστοτέλης είχε διατυπώσει την ιδέα πως η ρίζα της ανθρώπινης ευτυχίας βρίσκεται στο να μην καθόμαστε και να κοιτάμε τα ταβάνια, αλλά να εργαζόμαστε προς έναν απόλυτα ξεκάθαρο στόχο. Για αυτό και βλέπεις ακόμη και τους υπερβολικά πλούσιους, όπως ο Bill Gates, να πηγαίνουν στη δουλειά τους τακτικά, αντί να αράζουν στην πισίνα τους όλη μέρα και να πίνουν μαρτίνι.

Εντούτοις, η προαναφερθείσα αριστοτέλεια θέση διατηρεί μια αρκετά ρομαντική άποψη σχετικά με το πώς είναι να έχεις μια δουλειά. Για τον περισσότερο κόσμο, η δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση μια πηγή βαρεμάρας, στη χειρότερη μας δημιουργεί μιζέρια και δυστυχία.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι ορίζουν τη δουλειά τους ως τη βασική πηγή άγχους και στρες», λέει η Heidi Hanna, διευθύντρια του Αμερικανικού Ινστιτούτου για το Άγχος.

Η έρευνα της Gallup για τον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ, κατέληξε πως ένα 70% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν, αισθάνονται τόσο στρεσαρισμένοι στον χώρο εργασίας τους που έχουν αποσυνδεθεί ενεργά από τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία είναι πιο πιθανό να νιώσουν σωματικό πόνο εξαιτίας αυτής της κατάστασης, να έχουν υψηλότερη πίεση, ενώ έχουν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη. Με άλλα λόγια, η δουλειά σκοτώνει. Κυριολεκτικά.

Το να έχεις δουλειά μπορεί να μην είναι πάντα καλό, αλλά το να μην έχεις καμία δουλειά συχνά είναι χειρότερο.

«Το να βιώνει κάποιος στρες, συνδέεται με το 75-90% των ιατρικών επισκέψεων. Η παρουσία στρες ενεργοποιεί προβλήματα σε όλον τον οργανισμό μας: αυξάνει τις φλεγμονές, ανεβάζει τους ρυθμούς της καρδιάς, μειώνει την ποιότητα του ύπνου μας και αλλάζει τον μεταβολισμό μας», σημειώνει η Hanna. «Ουσιαστικά, παρεμβάλλεται στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού μας». Σίγουρα λοιπόν, το να φύγει κανείς από τη δουλειά του προσφέρει μια άμεση (έστω και προσωρινή) λύση για τη μείωση του στρες. Όπως μου είπε ένα άνθρωπος που παράτησε τη δουλειά του, ένιωσε μια ιδέα ενοχής, όταν έδωσε την επιστολή παραίτησής του, αλλά «ένιωσα απίστευτα που έφυγα από αυτό το γραφείο, γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να γυρίσω εκεί ποτέ ξανά». Σίγουρα υπάρχουν λόγοι που μπορεί να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το να παρατήσεις μια δουλειά που σε αγχώνει μπορεί να σου βγει σε καλό μακροπρόθεσμα: πάρτε το παράδειγμα του Gareth Edwards, σκηνοθέτη του Rogue One: A Star Wars Story, ο οποίος έφαγε δέκα χρόνια μέχρι να βρει το θάρρος να φύγει από τη δουλειά του και να αφοσιωθεί στην πρώτη του ταινία.

Το να φύγεις βέβαια από το στρες της δουλειά, σημαίνει ότι αφήνεις πίσω σου και έναν μισθό, έναν σκοπό και τη σχετική ευκολία του να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη μορφή στρες, αυτή που σχετίζεται με το πώς στο διάολο θα πληρώσεις το νοίκι σου. Αυτό ανακάλυψε η Tess Vigeland, όταν μίλησε με 80 άτομα που παράτησαν τις δουλειές τους, για το βιβλίο της Leap : Leaving a Job With No Plan B to Find the Career and Life You Really Want (Άλμα: Αφήνοντας μια Δουλειά Χωρίς Εναλλακτικό Σχέδιο για να Βρεις την Καριέρα και τη Ζωή που Πραγματικά Θέλεις). «Αρχικά, χαίρονται που θα δεν είναι πλέον στη δουλειά τους, είναι λες και πήρε κάποιος ένα βάρος από τους ώμους τους», εξήγησε σε μια συνέντευξή της στη Huffington Post. «Αυτή η ευφορία διαρκεί μέχρι τη στιγμή που κοιτούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό και αντιλαμβάνονται ότι δεν ξέρουν πότε θα έρθει ο επόμενος μισθός».

Η ανεργία μπορεί κι αυτή να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα, καθώς συνδέεται με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ επιπλέον συνδέεται και με την υπέρταση, τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, καθώς και με περιστατικά αυτοκτονίας. Το να έχεις δουλειά μπορεί να μην είναι πάντα καλό, αλλά το να μην έχεις καμία δουλειά συχνά είναι χειρότερο.

Για τον Flogging, τα παραπάνω δεν αποτελούν πραγματικά προβλήματα, αρκεί βέβαια να παραιτηθείς με τους δικούς σου όρους, κυνηγώντας κάτι καλύτερο. Είτε παραιτηθείς έχοντας ήδη κάτι έτοιμο είτε όχι, ο Flogging υποστηρίζει πως θα είμαστε μια χαρά, αν γεμίσεις τον χρόνο σου κάνοντας κάτι που είναι πιο εποικοδομητικό από αυτό που έκανες στη δουλειά σου.

«Πιστεύω πως είτε βγάζεις περισσότερα είτε λιγότερα λεφτά (αφού παραιτηθείς), είτε δουλεύεις περισσότερες είτε λιγότερες ώρες, εν τέλει δεν έχει και τόση σημασία, αν απολαμβάνεις περισσότερο αυτό που κάνεις πλέον», λέει ο Flogging. «Αν παραιτηθείς από τη δουλειά σου και ξεκινήσεις να κάνεις κάτι που σου αρέσει, ήδη λύνεις ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής».

Ασφαλώς δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του James Krause, που έφυγε από την πολύ καλή του δουλειά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, για να εκπληρώσει το όνειρό του, που δεν ήταν άλλο από το να ανοίξει ένα κατάστημα με ενυδρεία. Ήξερε ότι ακουγόταν τρελό, αλλά ήταν 29 ετών, είχε βαρεθεί να βγάζει λεφτά για άλλους και σκέφτηκε πως έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα.

«Αφού παραιτήθηκα, ήμουν αρκετά διστακτικός», είπε. «Είχα πάει πιο κοντά είτε στο να εκπληρώσω το όνειρό μου είτε στην πλήρη καταστροφή».

Όπως αποδείχτηκε, το να έχεις μια δική σου επιχείρηση, όσο και να σε γεμίζει, μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ περισσότερο άγχος από μια δουλειά στην οποία πας, δουλεύεις, φεύγεις και τσεπώνεις τον μισθό. «Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένος για το πόσο δύσκολο», εξηγεί o Krause. «Παλιά, δεν αρρώσταινα ποτέ. Τώρα αρρωσταίνω τρεις-τέσσερις φορές τον χρόνο. Έχω περισσότερες γκρίζες τρίχες εξαιτίας του άγχους. Είναι δύσκολο. Αν παραιτηθείς από τη δουλειά σου, για να ξεκινήσεις μια δική σου επιχείρηση και θεωρείς πως θα έχεις λιγότερο άγχος, κάνεις τεράστιο λάθος».

Όμως και η Hanna τονίζει πως το να παραιτηθείς από τη δουλειά σου, δεν είναι πανάκεια. «Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να εξοργιστείς, να αναποδογυρίσεις κανένα τραπέζι και να φύγεις από το γραφείο σου, αλλά τελικά να καταλήξεις πάλι σε μια παρόμοια κατάσταση, επειδή δεν είχες ξεκαθαρίσει απόλυτα τι δεν πήγαινε καλά», μου λέει. «Μπορεί να αισθάνεσαι πως το οτιδήποτε θα ήταν καλύτερο από την κατάστασή σου, αλλά να προσέχεις».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Canada.

