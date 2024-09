Σουρεαλιστικές και Tρομακτικές Φωτογραφίες Από Συνοριακά Τείχη σε Όλο τον Κόσμο

Για τον φωτογράφο Rafal Milach, του πρακτορείου Magnum, τα συνοριακά τείχη είναι ισχυρά σύμβολα διαχωρισμού και προπαγάνδας.

Επί μια δεκαετία σχεδόν, ο Milach ασχολείται με ένα πολυθεματικό πρότζεκτ που εξετάζει τους μηχανισμούς πολιτικού ελέγχου που εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική και σε άλλες κοινωνικές δομές. Το πρότζεκτ “Refusal”, που ήταν στη μικρή λίστα για το Βραβείο Deutsche Börse Photography Foundation, το 2018, εστιάζει σε χώρες του παλιού Ανατολικού Μπλοκ. Ο Milach γεννήθηκε στην Πολωνία και ζει ακόμα εκεί. Μεγάλωσε πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Το τελευταίο του έργο, ένα τρίπτυχο που κυκλοφόρησε από την GOST Books με τίτλο “I Am Warning You”, τονίζει την οικουμενικότητα αυτών των πρακτικών πέρα από την πρώην ΕΣΣΔ. Το καινούργιο του βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Το #13767 εξετάζει το τείχος μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, το I Am Warning You στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας-Κροατίας. ενώ το Death Strip στο Τείχος του Βερολίνου, μετά από 30 χρόνια.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει ένα πρότζεκτ που δεν θα σχετίζεται μόνο με το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι τα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαι δεν αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή», λέει στο VICE. «Πάντα θεωρούσα ότι αυτά τα τείχη είναι τα πιο ισχυρά σύμβολα γεωπολιτικού διαχωρισμού, προπαγάνδας, του μεταναστευτικού. Είναι το πρώτο πράγμα που σχετίζεις με αυτή την περιοχή».

Την άνοιξη του 2018, ο Milach κλήθηκε από το Magnum να κάνει ένα πρότζεκτ στο τείχος που χωρίζει το Μεξικό από τις ΗΠΑ. Ήταν μια ευκαιρία να ερευνήσει τη συγκεκριμένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας που διευκολύνθηκε από τον Trump.

«Φυσικά, ο φράχτης και αργότερα το τείχος, είναι κατασκευασμένα εδώ και 30 χρόνια και ήδη ασχολήθηκαν πολλοί καλλιτέχνες και φωτογράφοι», λέει αναφερόμενος στον φράχτη που κατασκευάστηκε μεταξύ Σαν Ντιέγκο και Τιχουάνα, όταν ήταν πρόεδρος ο Bill Clinton στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. «Αλλά με ενδιέφερε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η αφήγηση πέρασε από τον φράχτη στο τείχος και έγινε πιο έντονη».

ΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΗΠΑ. © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

Ενώ ο φωτογράφος επισκέφτηκε δύο φορές το σημείο, τα αντίστοιχα ταξίδια στην Ουγγαρία και τη Γερμανία ήταν μόνο δέκα μέρες το καθένα. Το πρώτο έγινε στο πλαίσιο μιας ανάθεσης από το Ινστιτούτο Γκαίτε για τα 30 χρόνια από την ενοποίηση της Γερμανίας το 2019.

Σε κάθε χώρα τον καθοδηγούσε ό,τι έβρισκε. Στην Ουγγαρία, ο Milach έκανε ένα road trip. Το τείχος εκεί χτίστηκε όταν ήταν πρωθυπουργός ο Viktor Orbán, με φόντο την ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση το 2015. Αυτό που εξέπληξε περισσότερο τον Milach ήταν η φύλαξη των συνόρων. Ενώ ο στρατός και η τοπική αστυνομία είχαν ευθύνη για τις περιπολίες, ο φωτογράφος είδε και απλούς πολίτες σε ρόλο φρουρού.

«Σε ένα χωριό οι κάτοικοι έκαναν περιπολίες τριών ή τεσσάρων ατόμων, προσπαθώντας να βρουν μετανάστες που θα μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα. Αυτό ήταν πολύ ανατριχιαστικό επειδή ήταν πρωτοβουλία πολιτών – έβλεπες πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Το μεταναστευτικό ρεύμα περνούσε από την Ουγγαρία, δεν ήταν ποτέ ο τελικός προορισμός, αλλά και πάλι αποφάσισαν να κάνουν τα πράγματα δύσκολα», λέει αναγνωρίζοντας την επίσης κακή αντιμετώπιση της Πολωνίας απέναντι στους μετανάστες.

ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΗ BERNAUER STRASSE © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

«Το ότι είδα αυτούς τους τύπους, χρόνια αφότου είχαν σταματήσει το μεταναστευτικό ρεύμα, ήταν μια σκοτεινή αντίστιξη στην εμπειρία που είχα ταξιδεύοντας κατά μήκους του ουγγρικού φράχτη σε άλλα σημεία, όπου υπήρχε απίστευτη ησυχία και ερημιά». Στο Βερολίνο ο Milach αγόρασε ένα κομμάτι από Τείχος του Βερολίνου από ένα παζάρι στην πρώην Death Strip, έναν χώρο ανάμεσα σε δυο τμήματα του τείχους όπου σκοτώθηκαν πάνω από εκατό άνθρωποι.

«Έπαιζα με αυτή την ιδέα υλικής φύσης και ιστορίας και χρόνου και πού μπορώ να βρω αυτό το τείχος ή την αναπαράσταση του», εξηγεί. «Σύντομα κατάλαβα ότι τα μεγάλα κομμάτια είχαν αποξηλωθεί και πωλούνταν στο Ίντερνετ». Τα κομμάτια από το τείχος που παραμένουν στη θέση τους, λέει, είναι σαν ένα μνημείο που υιοθετήθηκε από την τουριστική βιομηχανία της πόλης για να επιτελέσει μια νέα λειτουργία.

Ο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

Ενώ στον πυρήνα της δουλειάς του Milach βρίσκεται η ανθρωπότητα, το πρότζεκτ εστιάζει στις δομές που απανθρωποποιούν τα άτομα και τις προσωπικές τους εμπειρίες. Ο τίτλος του βιβλίου υπογραμμίζει μια ευρύτερη πρόθεση του έργου του: το “I Am Warning You” είναι η ηχώ της μηχανικής φωνής που ακούνε όσοι αποπειρώνται να περάσουν τον φράχτη Ουγγαρίας-Σερβίας-Κροατίας, αλλά λειτουργεί και ως ισχυρή δήλωση.

Συμπληρώνει ότι δεν είναι αφελής σε ό,τι αφορά τη δύναμη της φωτογραφίας να αλλάξει το status quo. «Aυτό, όμως, είναι το όπλο μου και σε συνεργασία με οργανώσεις και ακτιβιστικές δράσεις, η φωτογραφία μπορεί να είναι πειστικό εργαλείο. Αυτό μπορώ να κάνω για να ενισχύσω την κριτική στάση απέναντι στη χρησιμότητα ορισμένων συστημάτων καταπίεσης».

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΞΙΚΟΥ-ΗΠΑ. © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

ΤΟ CHECKPOINT “BRAVO” ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ. © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΞΙΚΟΥ-ΗΠΑ. © RAFAŁ MILACH / MAGNUM PHOTOS

Το “I Am Warning You” κυκλοφορεί τον Ιούνιο από τη GOST Books.

