Στα Έγκατα της Metal Αθήνας

Metal και Ελλάδα: Η σκηνή είναι ακόμα δυνατή, με τα δικά της σκαμπανεβάσματα. Ξέρεις καλά πλέον ότι σε πολλές συναυλίες το κοινό θα απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από 35άρηδες και άνω, ενώ σε κάποια πιο niche μουσικά υποείδη (death/black metal, ακόμα και prog ή power/epic) τα sold out gigs που βλέπαμε στο παρελθόν γίνονται πιο δύσκολα, έως «με την καμία». Σημάδια των καιρών – αν δεν μπει λίγος ζουρνάς, καμιά λύρα και λίγη «στονεριά» στο μείγμα, δεν βλέπεις πολύ κόσμο, μάλλον. Όμως καλύτερα που αυτά τα στοιχεία είναι έξω από τη συνάρτηση και ας πηγαίνουμε σε συναυλίες των 100-150 ατόμων – με πολλές εξαιρέσεις πάντα. Από παραγωγή και local κυκλοφορίες, πάντως, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι ελπιδοφόρα.

Σε μια χώρα που ακόμα προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση και την κρίση αξιών, πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ύπαρξη έξι-επτά αποκλειστικά heavy metal δισκοπωλείων στην Αθήνα -βέβαια, πολλά από αυτά επιβιώνουν ως δισκογραφικές εταιρείες-, ενώ σε ολόκληρο το Λονδίνο υπάρχει μόνο ένα, το Crypt Of The Wizard. Βάλε μέσα κι άλλα τόσα -και παραπάνω- δισκοπωλεία με πιο ανοιχτό rock/ψυχεδελικό ρεπερτόριο, αλλά πάντα με μια γερή metal γωνιά, θεωρώ την Αθήνα, ακόμη και σήμερα, τη χαρά του «βινυλιά» σε παγκόσμιο επίπεδο. Μη με ρωτήσετε πόσο θα κρατήσει αυτό.

Τα αδέλφια Κώστας και Αλέξανδρος κρατάνε τη φλόγα του extreme metal δισκοπωλείου Bowel Of Noise (Θεμιστοκλέους 25) αναμμένη από το 2006 και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα με το ίδιο πάθος. Αυτό το νιώσαμε καλά στον «ναό» που έχουν δημιουργήσει στο κέντρο της Αθήνας, μέσα από μια καθαρά μουσική συζήτηση.



VICE: Τι να περιμένει κάποιος που θα μπει για πρώτη φορά στο Bowel Of Noise;

Κώστας & Αλέξανδρος: Να χάσει την αίσθηση του χρόνου, απολαμβάνοντας ευχάριστα και εύκολα την αναζήτηση μοναδικών κυκλοφοριών, αλλά και σπάνιων θησαυρών για τη συλλογή του, από χιλιάδες βινύλια, CD και κασέτες έως μπλούζες, βιβλία, μενταγιόν και συλλεκτικές σπάνιες εκδόσεις. Μπορεί επίσης να μάθει για όλες τις metal κυκλοφορίες και να ακούσει τη γνώμη μας γι’ αυτές – παλιές και νέες, underground και mainstream, με έμφαση κυρίως στον ακραίο ήχο. Αναζητούμε ό,τι ταιριάζει περισσότερο στα γούστα του κάθε σεβαστού συλλέκτη και λάτρη της μοναδικής αυτής μουσικής.

Ξεκινήσατε το Bowel Of Noise πριν από 12 χρόνια και συνεχίζετε. Δύσκολες εποχές για να τρέχεις ένα δισκοπωλείο;

Αν σου αρέσει αυτό που κάνεις και δεν το κάνεις αποκλειστικά για το κέρδος, τότε το τρέχεις, όσο δύσκολες και αν είναι οι εποχές. Για εμάς, το metal είναι τρόπος ζωής και η απόλυτη ικανοποίησή μας είναι ο κάθε χρόνος που περνάει να μας βρίσκει μαζί, στο Bowel Of Noise, ενωμένους σαν γροθιά και ακόμη πιο πωρωμένους και δοσμένους στο underground. Το metal είναι η ζωή μας και δεν υπάρχει γυρισμός.

Πώς έπεσε η αρχική ιδέα για το Bowel Of Noise; Σας πήρε καιρό για να το ανοίξετε, να βρείτε το κατάλληλο σημείο κτλ;

Ξέραμε από την πρώτη στιγμή τι θα κάνουμε και ήμασταν πάντα σταθεροί στις απόψεις και τις αποφάσεις μας, έτσι όλα έγιναν όπως επιθυμούσαμε. Κάθε κίνηση που κάναμε, από την αρχή έως και σήμερα, δεν μας έπαιρνε καθόλου χρόνο μέχρι να την υλοποιήσουμε, όχι επειδή ήταν πάντα εύκολο, αλλά επειδή πάντα μας άρεσε αυτό που κάναμε.

Είχατε και το κατάλληλο μουσικό background: Από τις αρχές των 90s είστε οι ιδρυτές της black metal μπάντας Medieval Demon, από τις πιο extreme μπάντες της σκηνής.

Εμείς απλώς ήμασταν και είμαστε οπαδοί των πιο extreme συγκροτημάτων της παγκόσμιας σκηνής και αυτός ήταν -και είναι- ο σημαντικότερος λόγος που ιδρύθηκαν οι Medieval Demon, αλλά και το Bowel of Noise. Ζήσαμε στα cult χρόνια του underground, αναπολούμε όλες εκείνες τις ανεπανάληπτες στιγμές του ακραίου, old school, σκοτεινού, χαοτικού ήχου και ό,τι κάναμε και κάνουμε, είτε ως μουσικοί είτε ως δισκάδικο, είναι κάτι που θα γινόταν με την πάροδο του χρόνου. Είναι κάτι πέρα από τις δυνάμεις μας.

Το underground metal είναι μεγάλο μέρος της ίδιας μας της ψυχής.

Η μπάντα επέστρεψε φέτος, μετά από 20 χρόνια απουσίας, με το νέο, δεύτερο άλμπουμ. Τι σηματοδοτεί αυτό;

Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα και δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε τίποτα. Δεν ήμασταν ποτέ με τις μόδες, αλλά πάντα κόντρα σε ό,τι δεν είναι αληθινό. Το 2018 κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος μας με τίτλο Medieval Necromancy από τη Hell’s Headbangers (σ.σ. ίσως η πιο φεύγα extreme δισκογραφική εκεί έξω, από τα τέσσερα αδέλφια Horval, made in Ohio), αποσπώντας πάρα πολύ καλές κριτικές παγκοσμίως. Αυτό που μας ικανοποίησε περισσότερο είναι ότι ο δίσκος αυτός που γράψαμε μετά από 20 χρόνια, δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις κυρίως στους πραγματικούς γνώστες του είδους.

Πώς βλέπετε την αναβίωση ή και εδραίωση, πλέον, του βινυλίου, τα τελευταία χρόνια;

Τα βινύλια έχουν πάρει τα πάνω τους εδώ και αρκετά χρόνια. Το βινύλιο είναι αξία διαχρονική, μια λατρεία, μια μυσταγωγία. Είναι η νοσταλγία του παρελθόντος και κάθε εποχής που έμεινε αθάνατη στην καρδιά του κάθε παθιασμένου συλλέκτη, εκείνου που υπομονετικά θα ψάχνει να βρει τις πιο σπάνιες εκδόσεις και με ατελείωτο μεράκι θα ολοκληρώνει τις δισκογραφίες των αγαπημένων συγκροτημάτων του. Από τις μεγαλύτερες έως και τις μικρότερες δισκογραφικές εταιρείες, η ανοδική τάση στην παραγωγή βινυλίων έχει πλέον εδραιωθεί και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αποδεικνύει πως όσα χρόνια και αν πέρασαν το βινύλιο δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Αντίθετα, ο κόσμος σήμερα το ζητάει όλο και πιο πολύ, αφού πλέον όλοι γνωρίζουν ότι αυτός ο αυθεντικός και μοναδικός ήχος που παράγεται από το πικάπ, δεν μπορεί ούτε να αντιγραφεί ούτε να αντικατασταθεί. Ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να αντιγραφεί ή αντικατασταθεί όλη εκείνη η μαγεία που ζεις από τη στιγμή που θα αναζητήσεις έναν δίσκο, μέχρι τη στιγμή που θα βρίσκεται στα χέρια σου.

Βλέπουμε, επίσης, μεγάλη άνθηση στις κυκλοφορίες κασέτας. Βέβαια, το βινύλιο και οι κασέτες πάντοτε υπήρχαν στο underground metal, δεν εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά.

Όπως και το βινύλιο, έτσι και οι κασέτες: Η αγάπη για τον αναλογικό ήχο δεν θα πεθάνει ποτέ. Συνεχώς κυκλοφορούν όλο και περισσότερες κασέτες, κάτι που μας γυρίζει πίσω στον χρόνο και μας θυμίζει πόσο πιο αληθινά ήταν όλα, προτού ξεκινήσουν τα downloading και η εύκολη λύση του Διαδικτύου.



Ο μοναδικός τρόπος για να καταλάβεις, να νιώσεις και να εκτιμήσεις την τέχνη, είναι να τη διεκδικείς στην πραγματική της μορφή, όπως τότε που τα ίδια τα συγκροτήματα έγραφαν τα ντέμο τους σε αριθμημένες κόπιες, γραμμένες στο κασετόφωνό τους, σχεδιάζοντας οι ίδιοι τα εξώφυλλα και κάνοντας τα φωτοτυπίες και τέλος αποστέλλοντας τις κυκλοφορίες τους μέσω ταχυδρομείου στον πιο απομακρυσμένο φανατικό οπαδό του ακραίου ήχου, σε όλον τον κόσμο. Αν ζούσες όλη αυτήν τη «ρομαντική» διαδικασία, ήξερες αν πραγματικά ανήκεις σε αυτό που λέμε underground ή αν ήσουν, απλώς, ένας περαστικός. Αυτό που μετράει δεν είναι τα λόγια, αλλά το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν -και είναι- ένα, για όλους εμάς τους συλλέκτες: το απόλυτο χάος, τα γεμάτα δωμάτια του σπιτιού μας με δίσκους και κασέτες και η έλλειψη χώρου πάντα.

Πέραν του δισκοπωλείου και της μπάντας, βλέπω ότι διοργανώνετε συναυλίες, έχετε και δισκογραφική εταιρεία.

Όσο περισσότερο μάς δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στη σκηνή, πάντα θα είμαστε εκεί για να το κάνουμε. Οι συναυλίες αποτελούν τη ζωντάνια και την παρουσία κάθε μπάντας και με μεγάλη ευχαρίστηση διοργανώνουμε συναυλίες συγκροτημάτων που πρώτα εμείς γουστάρουμε. Άλλο τόσο χαιρόμαστε να βλέπουμε αυτά τα συγκροτήματα στη σκηνή, παρέα με φίλους, γνωστούς και όλους εκείνους που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι ακόμη για το οποίο φημιζόμαστε πλέον στο εξωτερικό, ανάμεσα στις μπάντες που φέρνουμε για συναυλίες στην Ελλάδα, είναι ότι μετά τη συναυλία τούς μεθάμε όλους μέχρι τέλους με ρακί, τσίπουρα και μπίρες. Επειδή έτσι είμαστε στην Ελλάδα και γι’ αυτό λένε όλοι τα καλύτερα – από τους διοργανωτές, έως τους φανατικούς metal οπαδούς.



Επίσης, έχουμε μια δισκογραφική και ειδικευόμαστε κυρίως σε επανεκδόσεις ιστορικών δίσκων και συγκροτημάτων, όπως των Rotting Christ, Necromantia, Beherit, Archgoat, Mortiis και αρκετών ακόμη και σύντομα θα ανακοινώσουμε άλλη μια επική black metal επανακυκλοφορία μέσα στο 2019.

Πώς βλέπετε την παγκόσμια extreme metal σκηνή, αλλά και την ελληνική στις μέρες μας;

Η παγκόσμια extreme metal σκηνή γίνεται όλο και πιο δυνατή, με χιλιάδες μπάντες και εκατομμύρια οπαδούς να τη στηρίζουν αγοράζοντας καθημερινά τις κυκλοφορίες, αλλά και ταξιδεύοντας στην άλλη άκρη του κόσμου, για να δουν τις συναυλίες των αγαπημένων συγκροτημάτων τους.

Η ελληνική σκηνή, στις μέρες μας έχει να δώσει περισσότερα από ποτέ.. Πάντα είχαμε μοναδικό ήχο και ιδιαίτερα στοιχεία που ξεχώριζαν κάθε συγκρότημα από τη χώρα μας σε όλα τα είδη του metal και ιστορικά συγκροτήματα, όπως οι Rotting Christ, οι Septic Flesh, οι Necromantia, οι Varathron, οι Death Courier, οι Flames, οι Nightfall, οι Zemial / Agatus και οι Thou Art Lord, άφησαν διαχρονικές δισκάρες, για να λιώνουν στις βελόνες των πικάπ στην αιωνιότητα.



Επίσης, να μην ξεχνάμε κι άλλες σούπερ μπάντες που προσφέρουν τόσα πολλά στην ελληνική σκηνή, όπως οι Macabre Omen, οι Sacral Rage, οι Suicidal Angels και τόσοι άλλοι.

Κλείνοντας, πείτε μας μερικά άλμπουμ που δεν πρέπει να λείπουν από τη συλλογή κανενός.

Morbid Angel – Altars of Madness

Darkthrone – A Blaze in the Northern Sky

Bathory – Under the Sign of the Black Mark

Rotting Christ – Thy Mighty Contract

Necromantia – Crossing The Fiery Path

Varathron – His Majesty at the Swamp

Immortal – Diabolical Fullmoon Mysticism

Master’s Hammer – Ritual

Emperor – In the Nightside Eclipse

Mayhem – De Mysteriis Dom Sathanas

Enslaved – Hordane’s Land

Dissection – Storm of the Light’s Bane

Η λίστα δεν τελειώνει ποτέ.

