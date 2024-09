Στην ταινία «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη, οι Ζουγανέλης και Μπακιρτζής προσπαθούν να φθάσουν στη Θάσο ταξιδεύοντας με ένα λευκό βαν. Η ζωή, όμως, κάνει κύκλους. Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, η Θάσος είναι ξανά ο προορισμός, μόνο που το όχημα είναι τώρα φουτουριστικό και σκηνοθέτης η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Προ ημερών, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, κλιμάκιο στελεχών της Volkswagen επισκέφτηκε το νησί, με σκοπό να διερευνήσει το ενδεχόμενο να στηθεί εκεί το επόμενο πιλοτικό πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης. Τα στελέχη της εταιρείας συνόδευε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης. Τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα δοκιμάζονται στη Θάσο; Και πότε θα δούμε στους ελληνικούς δρόμους φουτουριστικές κάψουλες χωρίς οδηγό, που θα κινούνται από ρομπότ και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης; Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

«Το χειροπιαστό στοιχείο που έχουμε είναι η επιθυμία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να επενδύσει στο νησί. Έγινε μια περιήγηση σε διάφορα σημεία και τα πάντα είναι ανοιχτά. Υπάρχουν σημεία όπου μπορεί να κατασκευαστεί για παράδειγμα μια πίστα δοκιμών -προφανώς υπάρχουν πολλά σημεία σε ένα νησί όπου μπορεί να κατασκευαστεί μια πίστα – όμως είμαστε ακόμα στην αρχή», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το VICE ο Δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης. «Το επόμενο βήμα είναι να δηλώσει η εταιρεία τι ακριβώς χρειάζεται, δηλαδή τις προδιαγραφές μια τέτοιας επένδυσης, ώστε εμείς στη συνέχεια να εξετάσουμε τις προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η επένδυση είναι καλοδεχούμενη», σημείωσε ο ίδιος.

Στη Θάσο όλοι μιλούν τις τελευταίες μέρες για την πολυπόθητη επένδυση και το ενδεχόμενο ο όμορφος τόπος τους να γίνει το πρώτο “smart island”. Το κλειδί φαίνεται ότι βρίσκεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξηγεί πηγή της αγοράς αυτοκινήτου. Η νομοθεσία ορίζει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες που κάνουν έρευνα σε project αυτόνομης οδήγησης, χωρίς τη φυσική παρουσία οδηγού πίσω από το τιμόνι, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα οδήγησης, για παράδειγμα πίστες παλαιών αεροδρομίων. Τέτοιοι χώροι, όμως, δεν εξασφαλίζουν ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης, αντίθετα είναι περισσότερο κάτι σαν δοκιμαστικοί σωλήνες.

Τα στελέχη της γερμανικής Volkswagen στα κεντρικά του ομίλου στο Βόλφσμπουργκ πιστεύουν ότι μπορούν να παρακάμψουν τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, αν επικαλεστούν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για εφαρμογή των δοκιμών σε παραμεθόριες περιοχές κρατών-μελών των ΕΕ. Τέτοια μπορεί να θεωρηθεί η Θάσος, ωστόσο και πάλι τίθενται αρκετά ζητήματα – πιθανότατα είναι οι «προδιαγραφές» που ζητά ο δήμαρχος του νησιού να εξεταστούν.

Άνθρωποι της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα δεν αμφισβητούν ότι η αυτόνομη οδήγηση είναι η αμέσως επόμενη μέρα, όμως ειδικά στη χώρα μας κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα αργήσει λίγο. Πρέπει να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός – είναι διαφορετικό πράγμα τα αυτόνομα οχήματα, στα οποία ο οδηγός μπορεί να κρατήσει αν θέλει το τιμόνι ή να πατήσει τα πεντάλ και είναι άλλο εντελώς διαφορετικό project τα αυτο-οδηγούμενα οχήματα, δηλαδή οι φουτουριστικές κάψουλες που κινούνται με λογισμικό και Τεχνητή Νοημοσύνη. Σήμερα κυκλοφορούν στην Ελλάδα μοντέλα διαφόρων κατηγοριών, τα οποία διαθέτουν συστήματα που τα καθιστούν αυτόνομα – για παράδειγμα το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, που ακινητοποιεί με ασφάλεια το αυτοκίνητο, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού, εφόσον συναντήσει άνθρωπο ή εμπόδιο. Για τις κάψουλες των ταινιών επιστημονικής φαντασίας χρειάζεται χρόνος. Μπορούν να εφαρμοστούν σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, στην εθνική οδό ή ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όχι όμως στους θλιβερούς ελληνικούς δρόμους.

Δεν είναι μόνο το ζήτημα της ασφάλειας των επιβατών και των πεζών. Το VICE είχε αποκαλύψει το πρώτο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tesla Model 3 στην Ελλάδα -και από τα ελάχιστα εκτός ΗΠΑ- τον Μάιο του 2018, στην Εγνατία Οδό έξω από τη Φλώρινα. Οδηγός ήταν ο 20χρονος You You Xue, Αμερικανός πολίτης, ασιατικής καταγωγής. «Είχα κλειδώσει το αυτοκίνητο στο Autopilot στα 120 χλμ/ώρα και κρατούσα το τιμόνι μόνο με το αριστερό χέρι. Το αυτοκίνητο, χωρίς καμία προειδοποίηση, έστριψε απότομα δεξιά, πιθανώς σε μια προσπάθεια να πάρει την έξοδο στον κόμβο και προσέκρουσε με δύναμη στο διαχωριστικό», είπε γράψει o Xue, σε email προς το VICE.

«Φταίει ο άνθρωπος ή το λογισμικό;»

Η απάντηση της Tesla ήταν χαρακτηριστική. «Παρόλο που εκτιμούμε την προσπάθεια του You You Xue να διαδώσει την ιδέα του Model 3 σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος έχει ενημερωθεί από εμάς ότι προς το παρόν η Tesla δεν έχει παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη και ότι δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας για τα οχήματά μας εκεί. Επιπρόσθετα, το Model 3 δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση οδήγησης εκτός ΗΠΑ και Καναδά». Και πιο κάτω: «Παρόλο που δεν έχουμε μπορέσει να ανακτήσουμε δεδομένα από το όχημα, αφού το ατύχημα συνέβη σε μη υποστηριζόμενη περιοχή, η Tesla καθιστά πάντα σαφές ότι ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για το αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιεί το Autopilot. Λυπούμαστε για αυτό το ατύχημα και είμαστε χαρούμενοι που ο You You είναι ασφαλής».

Ανακύπτουν ζητήματα με τις καλύψεις των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και πιο σύνθετα, που αγγίζουν ηθικά και φιλοσοφικά θέματα. Ποιος έχει την ευθύνη του ατυχήματος σε αντίστοιχες περιπτώσεις – ο άνθρωπος ή το λογισμικό; Ο καθηγητής του ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας παλιότερα στο ΑΠΘ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε θέσει τον παραπάνω προβληματισμό αρκετά παραστατικά: «Κατασκευάζουμε ένα αυτο-οδηγούμενο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο, αναπόφευκτα, κάποια στιγμή θα βρεθεί λίγα μέτρα από πεζούς, που διασχίζουν παράνομα τον δρόμο. Σε μερικά δευτερόλεπτα πρόκειται να γίνει δυστύχημα. Ο αλγόριθμος που οδηγεί το αυτοκίνητο, καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του κι έχει δύο επιλογές, είτε να σκοτώσει τους πεζούς που περνούν τον δρόμο είτε να προσκρούσει σε μια προστατευτική μπάρα και να σκοτώσει τους επιβάτες του αυτοκινήτου. Το ερώτημα είναι πώς θα λάβει αυτήν την απόφαση», είχε πει.

«Έστω ότι αγοράζεις ένα αυτοκίνητο με περίπλοκο αλγόριθμο, που σε τέτοια περίπτωση επιλέγει να σκοτώσει εσένα τον επιβάτη και όχι τον πεζό. Θα πλήρωνες κάποιον να χακάρει τον αλγόριθμο για να σώσει εσένα; Και το κυριότερο: Ποιος φταίει για το δυστύχημα – η αυτοκινητοβιομηχανία, ο αλγόριθμος ή οδηγός που κάθεται στο τιμόνι, αλλά δεν οδηγεί;», αναρωτήθηκε ο Δασκαλάκης.

Κι έπειτα, υπάρχει πάντα η μεγάλη εικόνα. Η ίδια η Volkswagen έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να κατασκευάσει εργοστάσιο στην Τουρκία. Το ύψος της επένδυσης υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις εργασίας. Η μονάδα πρόκειται να στηθεί στα τέλη του 2020 και η παραγωγή να ξεκινήσει το 2022. Ωστόσο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται ότι κάνει δεύτερες σκέψεις για την επένδυση. Η επίσημη δικαιολογία είναι η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία και η περιστολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γειτονική χώρα.

