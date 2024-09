Τα Καλύτερα Φεστιβάλ στην Ελλάδα για να Επισκεφτείς Αυτό το Καλοκαίρι Χωρίς να Δώσεις Ούτε ένα Ευρώ

Το καλοκαίρι πλησιάζει επικίνδυνα και όλο και περισσότεροι από εμάς ξεκινούν να σχεδιάζουν τις διακοπές τους. Όμως, επειδή ζούμε σε καιρούς που η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων της χώρας είναι τραγική, όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να περνάμε όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα της διασκέδασής μας. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντα εφικτό, όμως η αλήθεια είναι πως, αν ψάξεις σωστά, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, χωρίς να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία. Ένα από αυτά τα ωραία είναι και τα μουσικά φεστιβάλ που κάνουν την εμφάνισή τους με τις πρώτες λιακάδες του Μαΐου.

Ναι, μπορεί κάποια από αυτά να έχουν εισιτήρια που για πολλούς να είναι σχεδόν απαγορευτικά, αλλά ευτυχώς μπορείς πλέον να παρακολουθήσεις αξιόλογους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, χωρίς να δώσεις ούτε ένα ευρώ. Τα τελευταία χρόνια ξεπετάγονται συνεχώς νέες διοργανώσεις που βρίσκουν τρόπους να καλύπτουν τις ανάγκες τους, χωρίς να βάζουν εισιτήριο και αυτό δίνει σίγουρα ανάσες στα πορτοφόλια των απανταχού μουσικόφιλων. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε μια μικρή λίστα με τα καλύτερα μουσικά φεστιβάλ που μπορείς να παρακολουθήσεις δωρεάν μέσα στους επόμενους μήνες. Τα events στα οποία αναφέρομαι παρακάτω δεν αφορούν μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να σε ενδιαφέρουν, είτε επειδή μένεις σε κάποιο από τα μέρη που θα πραγματοποιηθούν είτε επειδή μπορείς να τα συνδυάσεις με τις διακοπές σου.

Videos by VICE

Athens Technopolis Jazz Festival (23-28 Μαΐου) – Αθήνα

Ας το παραδεχτούμε, ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Αθήνα, είναι να παρακολουθήσεις μια jazz συναυλία σε έναν όμορφο, ανοιχτό χώρο. Ειδικά τον Μάιο, που οι μέρες ξεκινούν συνήθως με αρκετή ζέστη, για να έρθει το βραδάκι η «κάθαρση» με την ελαφριά ψυχρούλα. Το Athens Technopolis Jazz Festival είναι πλέον θεσμός και η αλήθεια είναι πως το κοινό δείχνει να το έχει αγκαλιάσει. Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος και στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ, μόνο πέρσι το επισκέφτηκαν συνολικά 35.000 άτομα. Από τη σκηνή του έχουν περάσει πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Jamie Cullum και οι Ibrahim Electic, ενώ φέτος συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι Yuri Honing, Samuel Blaser & Marc Ducret, Luca Ciarla και Grandbrothers. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διοργάνωση αποτελεί σύμπραξη μεταξύ της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Saristra Festival (δες παρακάτω)

Summer Nostos Festival (18-25 Ιουνίου) – Αθήνα

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει μπει δυναμικά στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και αυτό επισφραγίζεται με τη διοργάνωση του Summer Nostos Festival. Ένα επταήμερο event που έχει σκοπό να καλύψει όλα τα γούστα, όσον αφορά τις μουσικές προτιμήσεις του κοινού. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό με μια ματιά στο πρόγραμμά του. Σε αυτό θα βρει σπουδαία ονόματα, όπως οι πρωτομάστορες του αμερικανικού indie, Yo La Tengo, οι μαγευτικοί Cinematic Orchestra, η δικιά μας Monika, ο Saul Williams και οι Μέλιssεs. Έξτρα πόντοι για το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθεί στους όμορφους χώρους του Ιδρύματος. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι παράλληλα με τις μουσικές εκδηλώσεις, θα πραγματοποιούνται διάφορα ενδιαφέροντα δρώμενα, όπως οι αγώνες σκάκι που θα παίξουν οι Έλληνες πρωταθλητές με τον θρυλικό σκακιστή, Garry Kasparov.

The Last Drive: Συναντήσαμε το πιο Εμβληματικό Γκρουπ της Ελληνικής Ροκ



Los Almiros Festival (3-5 Αυγούστου) – Βόλος

Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να δουλεύετε ακόμη τον Ιούλιο, αλλά μη στενοχωριέστε. Το Los Almiros Festival, ανοίγει τις πύλες του στις 3 Αυγούστου και για έκτη συνεχή χρονιά ροκάρει τον Βόλο. Μάλιστα, φέτος στο line up του παίζουν και κάποια αρκετά σημαντικά ονόματα, όπως αυτό του Brant Bjork -πρώην μέλος των θρυλικών Kyuss και Fu Manchu- και των Βερολινέζων Kadavar. Αν γουστάρεις stoner φάση, θα περάσεις υπέροχα. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι πρόκειται για ένα DIY φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο και κάμπινγκ, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ μέσω του οποίου θα καλυφθούν κάποια από τα έξοδα της διοργάνωσης. Με λίγα λόγια, αν θες να στηρίξεις την προσπάθεια των διοργανωτών, δεν έχεις παρά να το ρίξεις στις μπίρες – μια χαρά.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί η Μπίρα Είναι Τόσο Ακριβή στην Αθήνα;

Saristra Festival (4-6 Αυγούστου) – Κεφαλονιά

Στις αρχές Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά το αγαπημένο Saristra Festival, που κάθε χρόνο στήνεται σε ένα υπέροχο χωριό-φάντασμα, τα Παλιά Βλαχάτα. Όπως και το Up, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που γουστάρουν alternative μουσικές. Αν και ξεκίνησε το 2012, η φετινή διοργάνωση θα είναι η πέμπτη του, μιας και το 2015 έκανε ένα μικρό διάλειμμα, για να επιστρέψει δριμύτερο πέρσι. Σε περίπτωση που το επισκεφτείς, θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις ζωντανά καλλιτέχνες όπως o Κωνσταντίνος Βήτα, o Larry Gus, oι Acid Baby Jesus, drog_a_tek, A Victim of Society, Theodore, Prins Obi & the Dream Warriors, Bedouin, Hand & Leg και οι Vagina Lips. Η όλη φάση μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με πρωινό ξύπνημα για μπάνιο στη θάλασσα, το οποίο είναι ικανό να γιατρέψει και το πιο απάνθρωπο hangover, δίνοντάς σου δύναμη, για να περάσεις σε δεύτερο και τρίτο γύρο κραιπάλης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο site του Saristra, το οποίο πήρε το όνομα του από την πλατεία του χωριού που το φιλοξενεί.

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής – Σε Όλη την Ελλάδα

Ένα πανευρωπαϊκό event που ξεκίνησε με σκοπό να καλωσορίζει μελωδικά το καλοκαίρι, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους πολίτες να παρακολουθούν συναυλίες γνωστών και ανερχόμενων μουσικών σε διάφορα σημεία της πόλης τους. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής θεσμοθετήθηκε το 1982 στη Γαλλία και έκτοτε έχει καταφέρει να εξαπλωθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα που την υποδέχθηκε επίσημα το 2003. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρσι διοργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα 38 εκδηλώσεις. Με αφορμή τη συγκεκριμένη γιορτή, μας έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν διάφοροι γνωστοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό, όπως οι Nouvelle Vague, Neneh Cherry, US3, Scissor Sisters και πολλοί ακόμη. Τα ονόματα και οι ημερομηνίες για τη φετινή διοργάνωση δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όμως αυτό πρόκειται να γίνει σύντομα, μιας και πρόσφατα δημοσιεύτηκε το ετήσιο κάλεσμα που απευθύνουν οι διοργανωτές σε καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή.

Περισσότερα από το VICE

Όλα τα Απίστευτα που Κατέγραψε Ένα Ρομπότ στα Βάθη του Ατλαντικού

«Αγία μου, Ελένη μου» – Η Μέρα που η Ελλάδα Λάτρεψε ένα Ιερό Λείψανο

Η Καθημερινότητα Μιας Χρήστριας Ηρωίνης στο Κέντρο της Αθήνας

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.