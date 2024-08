Τα Μικροσκοπικά Γυαλιά Ηλίου Είναι το Αξεσουάρ της Χρονιάς που Κάνει Comeback

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.



Kim Kardashian, Bella Hadid, όλο το cast του Matrix και η μαμά σου σε διακοπές στα τέλη του ’90/αρχές του 2000. Τι κοινό έχουν; Ρούχα που θέλεις και το απόλυτο αξεσουάρ για το 2018: μικροσκοπικά, σχεδόν ανύπαρκτα γυαλιά ηλίου.

Στον χώρο της μόδας, υπάρχει δυναμική επιστροφή για τις τάσεις που έπαιζαν τέλος των 90s/αρχές των 00s. Αλλά προτού ξεκινήσεις να ψάχνεις στο eBay ρούχα Kookai και να σκέφτεσαι να πάρεις κάπρι παντελόνι, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αξίζει να ξεθάψεις μόνο τα καλά της δεκαετίας και τα μικρά γυαλιά ηλίου αυτήν τη στιγμή βγαίνουν στο προσκήνιο.

Η αρχή της πολιτιστικής αναγέννησης της μείωσης του μεγέθους των γυαλιών στους κύκλους των celebrities μπορεί να ανιχνευθεί -όπως οι περισσότερες τάσεις, για να είμαστε ειλικρινείς- στις Kardashians και ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του «Keeping Up with the Kardashians» που προβλήθηκε τον Ιανούριο, όπου η Kim είπε ότι τα μεγάλα γυαλιά έχουν πεθάνει. «Ο Kanye μού έστειλε ένα ολόκληρο μέιλ, “δεν μπορείς να φοράς πια μεγάλα γυαλιά. Η φάση είναι μικρά”», είπε. «Μου έστειλε εκατομμύρια φωτογραφίες της δεκαετίας του ’90 με τέτοια μικρά γυαλιά. Ακριβώς, εκατομμύρια». Χωρίς να γινόμαστε Diet Prada, προτού η Kim ψάξει τις «εκατομμύρια» 90s φωτογραφίες της, υπήρχε φυσικά ο Demna στην επίδειξη του οίκου Balenciaga για την άνοιξη/καλοκαίρι 2017, όπου γυαλιά τύπου Matrix ήταν στο προσκήνιο και το Ίντερνετ ξετρελάθηκε. Σόρι Kim. Ακολούθησαν οι Louis Vuitton, Miu Miu και οι υπόλοιποι.

https://www.instagram.com/p/BbhaqH6HUEU/?utm_source=ig_embed

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο cult designer Adam Selman από τη Νέα Υόρκη και τα γυαλιά του, Lolita –αν και όχι τόσο μικρά, όσο αυτά που βλέπουμε στους celebrities–, το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με τη μάρκα γυαλιών Le Sepcs, πουλάνε όλες τις σεζόν από το καλοκαίρι του ’17 (σε χρόνια μόδας, αυτό είναι αιώνες). Τα γυαλιά Lolita που τα προτιμούν η Rihanna και η Zoe Kravitz, σηματοδότησαν μια στροφή από τα τεράστια γυαλιά που φοράμε άπειρο καιρό. Το καρφί στο φέρετρο της μόδας μπήκε όταν η περσόνα του Ίντερνετ και style icon των millenials Jazelle Zanaughtti, aka @uglyworldwide, φόρεσε αυτά τα ChristianahJones για το βίντεό της «Be Good Be Kind, Be 2018» για το εν λόγω site πέρσι. «Θέλω πιο λεπτά γυαλιά απ’ αυτά», είπε. «Μικρά σαν κορδόνια, αλλά διαφορετικά χρώματα και ίσως να φοράω πολλά μαζί ταυτόχρονα».

Πέταξες, λοιπόν, τα τεράστια γυαλιά σου σαν εκείνα που φορούν οι δίδυμες Olsen και είσαι έτοιμος να αγοράσεις γυαλάκια σαν αυτά του Morpheus. Στόχος σου είναι να γίνεις μοδάτος. Τα γυαλιά πρέπει να αφήνουν ακάλυπτο όλο το φρύδι (ας μην ασχοληθούμε τώρα με τη διαμάχη πυκνά vs λεπτά φρύδια των 90s) και κατά προτίμηση όσο περισσότερο από το βολβό του ματιού. Δεν προσφέρουν καμία προστασία από τον ήλιο, οπότε είναι τέλεια για περιστάσεις που δεν υπάρχει φως: κλαμπ, το γραφείο, το σινεμά, τη Βρετανία. Όσο λιγότερο πρακτικά και πιο άσχημα, τόσο το καλύτερο. Αλλά πού τα βρίσκεις;

Το όνομα στα χείλη και στα μάτια όλων είναι ο σχεδιαστής από τη Γεωργία, George Keburia: Gigi, Bella και Solange – όλες καλύπτουν τους κερατοειδείς τους με τους μικροσκοπικούς φακούς του. Μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι δεν ταιριάζουν στο πρόσωπό σου (είναι πολύ παράξενα), αλλά αυτό είναι το νόημα – είναι μια μείξη φουτουρισμού και μόδας, το σταυροδρόμι υψηλής τεχνολογίας και γαμάτης τάσης. Τόσο άσχημα, που είναι ιδιοφυή. Θέλεις να μοιάζεις με σέξι εξωγήινο; Εδώ είσαι. Αν η διάθεσή σου είναι λιγότερο μύγα με ασιατικά χαρακτηριστικά και περισσότερο sexy μάγισσα, τότε τσέκαρε την Αυστραλέζα designer Poppy Lissman. «Ξεκίνησα να σχεδιάζω το λεπτότερο στιλ περίπου αυτή την εποχή πέρσι και το πρώτο ζευγάρι (το Le Skinny) βγήκε στην αγορά τον Μάιο του 2017», λέει η Poppy. «Τα είχαμε βγάλει για προπαραγγελία έναν μήνα νωρίτερα και ξεπούλησαν προτού κυκλοφορήσουν. Μπορεί να μην είναι σούπερ πρακτικά, αλλά σίγουρα φαίνονται ωραία στις φωτογραφίες. Οι περισσότεροι αγοράζουν τα πιο προχωρημένα σχέδια», παραδέχεται.

Ξέρουμε ότι αυτά μικροσκοπικά κίτρινα γυαλάκια δεν είναι πρακτικά, συχνά χωρίς προστασία από τις ακτίνες UV. Αλλά είναι περισσότερο από μια μόδα της στιγμής; Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τι σημαίνει να βγαίνεις από το Χίθροου με ένα ζευγάρι τεράστια γυαλιά, για να αποφεύγεις τα φλας των παπαράτσι, με την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά σου άθικτες και τις ηδονές της προηγούμενης νύχτας κρυμμένες πίσω από σκούρους φακούς. Οι μικροσκοπικοί φακοί του 2018 είναι ειλικρινείς. Είναι απροκάλυπτοι. Αγαπούν τις σακούλες κάτω απ’ τα μάτια, τα ξεβαμμένα φρύδια, την ίδια την παραδοξότητά τους. Εκθέτει το πρόσωπο αυτού που τα φοράει, όποιος και αν είναι, όπου κι αν είναι. Είναι σκέτη αισθητική, τέλεια για τη γεμάτη εικόνες εποχή μας – σίγουρα η Kim το ήξερε αυτό, όταν αντικατέστησε τα Edna Mode γυαλιά της με άλλα μικροσκοπικά. Όπως είπε ο ποιητής, ράπερ και σχεδιαστής μόδας Kanye West σε ένα περίφημο tweet που τώρα έχει πλέον σβήσει, «Πρέπει να ντύνω την Kim κάθε μέρα, ώστε να μην με ντροπιάζει».



