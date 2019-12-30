Μαρκαδόροι, Κινητά, Κλειδιά – Τρελά Πράγματα που Άνθρωποι Έβαλαν στα Οπίσθιά τους

Για μια δεκαετία, καταγράφω τις περιπέτειες των κοιλοτήτων των Αμερικανών και έμαθα πολλά πράγματα. Πρώτον, ότι είναι επικίνδυνο να ‘χεις καύλες (Ο αριθμός sex toys που αφαιρούνται στα επείγοντα είναι πολύ μεγάλος για να περιληφθεί στη λίστα). Δεύτερον ότι οι άντρες είναι πολύ πιο ηλίθιοι από τις γυναίκες όταν υπολογίζουν τι χωράει και τι μπορεί να ξαναβγεί. Προφανές, αλλά καλό είναι να έχεις και στοιχεία να το στηρίξεις. Τρίτον, το ανθρώπινο σώμα είναι καταπληκτικό, αλλά η ανθρώπινη φαντασία ακόμα περισσότερο.
Στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Επιτροπής Ασφάλειας Προϊόντων και Καταναλωτών των ΗΠΑ, από περιστατικά στα επείγονταν και όλες οι περιγραφές είναι κατά λέξη. Ανά κοιλότητα, λοιπόν, από πάνω προς τα κάτω.
Videos by VICE
ΑΥΤΙ
• 2 WIRELESS ΨΕΙΡΕΣ
• ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
• «Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΕΒΑΛΕ ΕΝΑ ΜΑΚΡΥ ΛΕΠΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
• ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ
• ΜΟΥΡΑ
• Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙ ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΣΠΑΓΓΟ
• ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΙΑ
• «ΕΒΑΛΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΕ»
• ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΠΟ ΧΥΜΟ
• ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
• ΠΡΙΟΝΙΔΙ
• ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΟΣΤΡΑΚΟ
• ΔΟΝΤΙ ΧΤΕΝΑΣ
• ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΤΗΡΑ
• ΓΛΙΤΣΑ
• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΑΧΝΗ
• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΜΥΤΗ
• 2 ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ
• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑΚΙ ΚΑΡΔΙΑ
• 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΜΠΑΚΙΑ
• ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
• ΚΙΜΩΛΙΑ
• «ΕΝΤΟΜΟ, ΠΗΓΕ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙ ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ, ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΟ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ»
• ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
• MATI ΠΑΙΧΝΙΔΙ
• ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΑ ΜΠΑΛΑ
• ΗΛΙΟΣΠΟΡΟ
• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΛΑΙΜΟΣ
• ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
• ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
• ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
• “ΚΑΤΑΠΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΜΠΑΚΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΤΑΚ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΩΡΑΙΑ ΓΕΥΣΗ’
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΚΑΨΟΥΛΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟ
• ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΘΙ
• «ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΔΩΡΟ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ»
• KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΞΥΡΑΦΑΚΙ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ
• ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΠΟΥΛΙ
• 10 ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΖΛ
• «ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΚΟΛΙΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑ ΝΑ ΤΟ ΞΕΜΠΛΕΞΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΑ»
• ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ
• ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ
• MYTH ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ
• ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
• ΚΛΕΙΔΙ
• ΜΠΛΟΥΤΑΚ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕΝΤΑ
• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΠΕΟΣ
• ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ
• ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ
• ΤΣΟΠΣΤΙΚ
• ΣΤΥΛΟ
• ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟ ΨΕΥΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ)
• ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙ
• ΣΠΕΙΡΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
• ΒΕΡΑ
• ΜΑΓΝΗΤΕΣ
• ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
• ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ «ΔΕΝ ΜΟΥ ΣΗΚΩΝΟΤΑΝ, ΝΟΜΙΖΑ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ»
ΚΟΛΠΟΣ
• ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
• «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ»
• ΤΑΙΝΙΑ
• «ΤΗ ΣΥΝΕΛΑΒΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΤΣΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΡΥΨΕ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ»
• ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΡΩΜΑΤΟΣ
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
• ΕΣΩΡΟΥΧΟ
• ΦΙΓΟΥΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
• ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΠΑΛΑ
• «ΠΕΤΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΈΠΕΣΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΙ»
ΚΩΛΟΣ
• Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΤΟΥ
• ΣΟΥΓΙΑΔΑΚΙ
• ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΠΟΝΤΟΥΣ
• ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΑ
• ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
• ΘΗΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ
• ΛΑΒΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑΣ
• ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
• ΔΥΟ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ
• ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΟΝΗΤΕΣ
• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
• ΧΑΡΤΑΚΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ
• ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ “Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΚΕΙ”
• ΚΑΠΑΚΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
• ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
• ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΟΥ ΧΟΚΕΪ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
• ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΗΡΩΙΝΗΣ
• ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
• ΜΙΚΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
• ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
• ΓΛΟΜΠΟΣ
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΛΤΣΑΣ ΜΗΛΟΥ
• «ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΚΟΛΛΗΣΕ ΕΝΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ»
• «ΜΙΑ ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ 10 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΕΣΠΑΣΕ Η ΛΑΒΗ, ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΤΗ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ»
• «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΦΗΞΕ Ο ΠΡΩΚΤΟΣ ΤΟΥ»
• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.
Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.
Περισσότερα από το VICE
Πρόσωπα που Καθόρισαν την Ελλάδα τη Δεκαετία που Φεύγει
Απ’ τον «Αφρικανό» Μακεδονομάχο ως τα ΟΥΚ στις Μαλδίβες: Τα Fake News του 2019
VICE: Τα 19 Ρεπορτάζ του 2019 που Αξίζει να Διαβάσεις Ξανά