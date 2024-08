Ώρα να ξυπνήσουμε. Την 25η Σεπτεμβρίου 2020 (Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή), το VICE Media Group διηγείται αποκλειστικά ιστορίες για την τρέχουσα κλιματική κρίση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά θέματά μας.

Η βιομηχανία κρέατος της Ευρώπης δεν περνάει την καλύτερη φάση της. Μετά τα μαζικά κρούσματα Covid-19 στους εργαζόμενους στα σφαγεία σε όλη την ήπειρο, η βιομηχανία κατηγορείται ως επιχειρηματικός υπερμεταδότης.

Το πρόβλημα είναι το εξής: η πανδημία απλώς τονίζει πόσο αηδιαστική ήταν πάντα η βιομηχανία κρέατος. Και γι’ αυτό θα συζητήσουμε.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρέατος είναι μια γιγάντια μηχανή εκτροφής, δολοφονίας και διαμελισμού που παράγει 50 εκατομμύρια τόνους κρέατος κάθε χρόνο.

Ο στόχος είναι απλός: να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από κάθε βήμα της διαδικασίας – και τα καταφέρνει πολύ καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αυτό το κέρδος είναι εις βάρος των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος – εν τέλει όλων μας. Οπότε προετοιμαστείτε. Τα πράγματα στη βιομηχανία κρέατος είναι πολύ «μαύρα».

Ας αρχίσουμε με τα ζώα: Εργοστασιακή κτηνοτροφία

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο σφαγιάζονται 248 εκατομμύρια γουρούνια, 7,2 δισεκατομμύρια κοτόπουλα και 25 εκατομμύρια αγελάδες για την παραγωγή κρέατος. Συνολικά, πάνω από 7,52 δισεκατομμύρια ζώα σφαγιάζονται κάθε χρόνο για τη βιομηχανία παραγωγής κρέατος. Αλλά αν αυτό αποτελεί παρηγοριά, οι ζωές τους ήταν φρικτές και πριν από αυτό. Για την ακρίβεια, ήταν ένας ατελείωτος εφιάλτης.

Ένα γουρούνι που μεγαλώνει σε μια εργοστασιακή φάρμα περνάει την περισσότερη ζωή του σε έναν χώρο 0,75 έως 1,5 τετραγωνικό μέτρα – όχι και πολύς χώρος για ένα ζώο που ζυγίζει κατά μέσο όρο 120 κιλά τη μέρα που σφαγιάζεται. Και όχι, αν αγοράζεις βιολογικά δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα: ακόμη και στις βιολογικές φάρμες ο χώρος που έχουν είναι 1,3 τμ μέσα και 1 τμ έξω. Το ίδιο ισχύει και για τα κοτόπουλα: συνήθως οι αγρότες βάζουν εννέα κοτόπουλα ανά τετραγωνικό και εκεί περνάνε τη ζωή τους.

Συνοψίζοντας: τρώμε τα κουφάρια ζώων που έζησαν σύντομες αλλά βασανισμένες ζωές γεμάτες άγχος, πόνο, διαταραχές συμπεριφορές και ανοιχτές πληγές.

Οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σφαγεία

Οι συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία του κρέατος ήταν ήδη φρικτές πριν την πανδημία. Σε μια πρόσφατη έκθεση, η ομοσπονδία “European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism sectors (EFFAT)“ προειδοποιεί ότι οι «φρικτές συνθήκες εργασίας και στέγασης» επηρεάζουν «χιλιάδες εργάτες στη βιομηχανία του κρέατος σε πολλές χώρες στην Ευρώπη».

Κάποιες χώρες, όμως, είναι χειρότερες από άλλες. Η χειρότερη όλων στην αντιμετώπιση των εργατών είναι η Γερμανία. Βασιζόμενη σε μια δεξαμενή απελπιστικά φτωχών Ανατολικοευρωπαίων –κυρίως Βουλγάρων και Ρουμάνων– η γερμανική βιομηχανία κρέατος, σε συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, Ρουμάνοι εργάτες έχουν αναφέρει ότι μετά από τον πρώτο τους μήνα εξουθενωτικής δουλειάς σε σφαγείο έχουν μείνει κυριολεκτικά με μηδέν ευρώ.

Η βιομηχανία του κρέατος καταστρέφει και το περιβάλλον

Αν δεν σε νοιάζει για τα ζώα και τους εργάτες, πρέπει να καταλάβεις ότι πληρώνεις κι εσύ ένα τίμημα και για το φθηνό κρέας – επειδή καταστρέφει το περιβάλλον σου.

Ας ξεκινήσουμε από την παγκόσμια υπερθέρμανση: η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 15% των παγκόσμιων εκλύσεων αερίων του θερμοκηπίου – περισσότερο απ’ όλων των αυτοκινήτων, πλοίων και αεροπλάνων μαζί.

Ακολουθεί το νερό: 43% της παγκόσμιας ποσότητας νερού χρησιμοποιείται για για την καλλιέργεια ζωοτροφών. Η παραγωγή ενός μοσχαρίσιου μπιφτεκιού για μπέργκερ, 150 γραμμαρίων, απαιτεί ως και 2.350 λίτρα νερό συνολικά. Ένα μπέργκερ σόγιας θέλει μόνο 160 λίτρα.

Και υπάρχει το παλιό ανέκδοτο «το φαγητό μου τρώει το φαγητό σου» – βασικά είναι αλήθεια. Παγκοσμίως, 33% της καλλιεργήσιμης γης χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ζωοτροφών. Και αν σου φαίνεται πολύ, σκέψου αυτό: 60% του σίτου που καλλιεργείται στην Ευρώπη καταλήγει σε ταΐστρες.

Κάτι ακόμη: Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 80% της αποψίλωσης του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Και φυσικά, αρρωσταίνουμε. Διότι όταν στριμώχνεις χιλιάδες ζώα σε μια σταλιά χώρο, αρρωσταίνουν. Για να μην επηρεαστούν τα κέρδη τα τιγκάρουν στα αντιβιοτικά και αυτό δημιουργεί πιο ανθεκτικά βακτήρια και έτσι τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να μας θεραπεύσουν εύκολα. Γι’ αυτό κάποιοι οργανισμοί δημόσιας υγείας έχουν εκδώσει συστάσεις να φοράμε πάντα γάντια όταν πιάνουμε ωμό κρέας.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Συνοψίζοντας: η βιομηχανία κρέατος, όπως είναι σήμερα, κάνει κακό στα ζώα, στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Και σε ποιον κάνει καλό; Ακριβώς: στα αφεντικά της βιομηχανίας κρέατος.

Η παραγωγή κρέατος στην ΕΕ είναι εξαιρετικά καλή μπίζνα: φέτος αναμένεται να έχει κέρδος 120 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να τρώμε λιγότερο κρέας και να προσέχουμε τι κρέας τρώμε.

Δυστυχώς, αν αλλάξεις διατροφικές συνήθειες δεν αρκεί για να επιβραδυνθεί η επέλαση της βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια, οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να τρώνε λιγότερο κρέας αλλά η βιομηχανία συνεχίζει να μεγαλώνει – και αυτό οφείλεται σε επιδοτήσεις και εξαγωγές.

Ας αρχίσουμε με τα επιδοτήσεις.

Παραδόξως, η ΕΕ ακόμα πληρώνει 28 δισεκατομμύρια ευρώ –περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ– για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας κάθε χρόνο. Καλά άκουσες: Με τους φόρους επιδοτεί την εργοστασιακή κτηνοτροφία.

Και πάμε στις εξαγωγές. Επειδή ο συνδυασμός εκμετάλλευσης εργατικού δυναμικού και επιδοτήσεων έχει κάνει την παραγωγή κρέατος στην Ευρώπη τόσο φθηνή, μπορούμε να πουλάμε τα κουφάρια μας σε όλον τον κόσμο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ΕΕ που παρείχε το 20% του χοιρινού που καταναλώνεται παγκοσμίως, έφτασε στο 41%, πράγμα που την καθιστά τον μεγαλύτερο εξαγωγέα χοιρινού στον πλανήτη.

Αυτό δεν είναι πάντα πολύ καλό για τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Αφρική, τα φθηνά απομεινάρια κοτόπουλου από την Ευρώπη κατακλύζουν τις αγορές και έχουν εξαφανίσει την τοπική βιομηχανία και εκατοντάδες χιλιάδες δουλειές.

Όλα αυτά απλώς δείχνουν ότι το να αλλάξουμε συμπεριφορά δεν είναι αρκετό: Πρέπει να αναγκάσουμε τα αφεντικά να αλλάξουν τη δική τους. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι α) αν κοπούν οι υπερβολικές επιδοτήσεις και β) η επιβολή αυστηρών κανονισμών που θα αναγκάζουν σε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αν θέλεις να βοηθήσεις να αλλάξουν τα πράγματα, θα μπορούσες να στηρίξεις κάποια κινήματα, όπως το Fridays For Future. Μια από τις βασικές απαιτήσεις του είναι ο φόρος διοξειδίου του άνθρακα – που θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα πιο ακριβά στη βιομηχανία κρέατος. Η ομάδα Animal Rebellion, επίσης, απαιτεί να μπει τέλος στην εργοστασιακή κτηνοτροφία γενικά.

Στο τέλος όμως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα είναι να ψηφίζεις τους πολιτικούς που θέλουν τις ίδιες αλλαγές με σένα. Οπότε, μάθε ποιοι είναι αυτοί στη χώρα σου και ψήφισέ τους.

Ένα πράγμα είναι σαφές: η βιομηχανία κρέατος όπως είναι σήμερα είναι σκατά. Ώρα να αλλάξει.

