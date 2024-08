Τα Σημάδια για να Καταλάβεις ότι το Πορνό που Βλέπεις Είναι Υπερβολικά Πολύ

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Tonic.

Το σενάριο: Όπως κάθε millennial που αξίζει ένα τοστ με αβοκάντο και αλατοπίπερο, σίγουρα γνωρίζεις καλά να πλοηγείσαι στο Google και πιθανώς να ξέρεις τον κανόνα που υπάρχει για το πορνό στο Ίντερνετ – ό,τι και αν σου περάσει από το μυαλό, κάποιος σίγουρα έχει γυρίσει την πορνό εκδοχή του. Στην ψηφιακή εποχή, μπορούμε να βρούμε ό,τι επιθυμούν τα γεννητικά μας όργανα και η καρδιά μας, με το άγγιγμα απλώς μιας οθόνης. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να δούμε για να αυτοϊκανοποιηθούμε. Αν έχεις εξοπλιστεί με αρκετό λιπαντικό, μπορείς να περάσεις όλο το σαββατοκύριακο στις αγαπημένες σου ιστοσελίδες πορνό, κάνοντας χειρωνακτικό έργο. Μετά από πόσους γύρους, όμως, καταλαβαίνεις ότι το έχεις παρακάνει;

Τα γεγονότα

Το πορνό είναι σαν ένα βρώμικο λούνα παρκ. Είναι γεμάτο νέον, αστράφτει και σε εξιτάρει. Δεν υπάρχουν περίεργοι ήχοι, αμήχανες στιγμές και ξενέρωτες παύσεις για προφυλακτικό. Η πραγματική ζωή, παρόλα αυτά, είναι… πραγματική ζωή. Αν περάσεις όλη την ημέρα στο λούνα παρκ, η επιστροφή στην πραγματική ζωή μπορεί να σε «ρίξει» λίγο. Θα νιώσεις ότι δεν είναι τόσο αστραφτερή. Η διέγερση, μερικές φορές, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για κάποιους ανθρώπους.

Η πορνογραφία είναι κάτι που καταναλώνεται και διεγείρει εξαιρετικά, επομένως είναι φυσικό να είναι εν δυνάμει εθιστική. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα γίνει εθιστική. Οι περισσότεροι άνθρωποι, περνούν πολύ καλά με μια βόλτα στο συναρπαστικό λούνα παρκ που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, όμως στο τέλος της ημέρας, ανυπομονούν να επιστρέψουν σπίτι και να ξεκουραστούν.

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί

«Ο χρόνος που περνάει κάποιος ή κάποια παρακολουθώντας πορνό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή του, τη σχέση του, την οικειότητα, την ικανότητα να έρθει σε οργασμό ή να διεγερθεί χωρίς την έκθεση σε πορνογραφία, την εργασία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στις αρνητικές συνέπειες, ενώ είναι υποκειμενικό το τι θεωρείται “βαριά περίπτωση” και τι είναι απλώς “κάτι το ενοχλητικό”», λέει η Juliana Morris –γνωστή και ως Δρ Juliana– ψυχοθεραπεύτρια που ειδικεύεται σε θέματα γάμου και οικογένειας και ιδρυτής του Be Your Own (S)expert, όπου εξετάζει τις σοβαρές απειλές που μπορεί να προκαλέσει η πορνογραφία. «Για κάποιους, η ανικανότητα να έχουν στύση χωρίς πορνό -λόγω της εκτεταμένης έκθεσης σε αυτό– είναι μια τραγική συνέπεια, καθώς δεν είναι σε θέση να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με τον/την παρτενέρ τους».

Η Morris σημειώνει επίσης ότι ίσως μέρος του προβλήματος που σχετίζεται με τον εθισμό και την εξάρτηση από το πορνό να είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. «Είναι δύσκολο να βρεις θεραπευτικά κέντρα και ψυχοθεραπευτές που να ειδικεύονται στο πορνό, τον σεξουαλικό εθισμό και την κατάχρηση. Ο εθισμός στο πορνό και η κατάχρησή του είναι κάτι πολύ κοινό. Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα το οποίο ο κόσμος αποκρύπτει, καθώς συνοδεύεται από ντροπή και στιγματισμό».

Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψει εξάρτηση, είναι πιθανό να χρειαστεί αρκετός χρόνος και προσπάθεια, για να αντιμετωπιστεί.

Τι θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα

Τι είναι, λοιπόν, το πιο πιθανό να συμβεί, αν παρακολουθείς συνεχώς πορνό; «Ειλικρινά, το πιο πιθανό είναι να έχεις έναν οργασμό και ίσως να πάρεις μερικές νέες ιδέες για στάσεις και τεχνικές στο σεξ», λέει η Lynsey G, συγγραφέας του βιβλίου Watching Porn (Παρακολουθώντας Πορνό).

Λέει ότι η ανθρώπινη σεξουαλική επιθυμία έχει τέτοια ποικιλία που μπορεί να κάνουμε κακό στον εαυτό μας, προσπαθώντας να είμαστε «φυσιολογικοί». Η ποσότητα σεξουαλικής ενέργειας ενός ατόμου μπορεί να είναι ανεξάντλητη και εντελώς διαφορετική από κάποιον άλλο. «Το βασικό είναι να έχεις στον νου σου κατά πόσο μπορείς να λειτουργήσεις στη ζωή σου και κατά πόσο πληγώνεις άλλους ανθρώπους με αυτό που κάνεις», λέει η Lynsey. «Αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και είσαι ευτυχισμένος, πιθανότατα καλύπτεις τις ανάγκες σου με υγιή τρόπο. Η μεγάλη κατανάλωση πορνογραφίας δεν είναι κάτι κακό, αν σε βοηθάει να έχεις μια καλύτερη ζωή».

Οι ειδικοί συνιστούν πάντως να αφιερώνεις λίγο χρόνο προσπαθώντας να βρεις μια εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών που σου αρέσει και όχι να βασίζεσαι στα βίντεο που έχουν οι δωρεάν ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Δεν θα βρεις απλώς καλύτερης ποιότητας βίντεο στις ιστοσελίδες με συνδρομή, αλλά θα στηρίξεις και τους ανθρώπους που συμμετέχουν και παράγουν το υλικό.

«Επίσης, συνιστώ στον κόσμο να μιλάει σε άλλους για το πορνό», λέει η Morris. «Να κάνετε ερωτήσεις. Να ρωτάτε ποιες είναι οι αγαπημένες ιστοσελίδες των άλλων. Να ρωτάτε πόσο συχνά τις επισκέπτονται. Να ρωτάτε ποια είναι η άποψή τους για αυτές. Να μιλάτε. Να ρωτάτε. Ανοίξτε τη συζήτηση, για να σταματήσει να υπάρχει στιγματισμός».

