Τα Χρυσά και Πλατινένια Βραβεία που «Σηκώσαμε» στα Digital Media Awards 2017

Από το βράδυ της Τετάρτης, το VICE προσέθεσε και άλλα βραβεία στις προθήκες του. Συγκεκριμένα, πήραμε πλατινένιο βραβείο στην κατηγορία Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου και χρυσό στην κατηγορία Best Original Reporting για το άρθρο «Πέρασα Δύο Μήνες στα Γραφεία μιας Οργάνωσης του Αρτέμη Σώρρα», άλλο ένα χρυσό στην κατηγορία Best Editorial-Best Column, για τη στήλη «My Prison Diary» και τέλος, βραβευτήκαμε στην κατηγορία Best Only Web/Mobile Video Series, για τη σειρά βίντεο «Greekology».

«Παρά το γεγονός ότι η δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο περνάει πράγματι κρίση, η ομάδα του VICE αποτελεί απόδειξη όχι μόνο ότι υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντούχοι νέοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, αλλά και πως οι αναγνώστες “διψούν” για ποιοτικό περιεχόμενο, δημοσιογραφικές έρευνες και έναν νέο τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Προσωπικά είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου, η οποία απαρτίζεται από εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά αλλά και μερικούς από τους καλύτερους δημοσιογράφους, παραγωγούς, μοντέρ, σκηνοθέτες και οπερατέρ της χώρας», δηλώνει ο Θανάσης Τρομπούκης, Αρχισυντάκτης & Δ/ντής Περιεχομένου VICE Greece.

Videos by VICE

Κατηγορία: Best Original Reporting

Πέρασα Δύο Μήνες στα Γραφεία μιας Οργάνωσης του Αρτέμη Σώρρα

Ο Δ/ντής Σύνταξης του VICE Greece, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, και ο δημοσιογράφος, Θοδωρής Χονδρόγιαννος, παρέλαβαν το χρυσό -και στη συνέχεια το πλατινένιο- βραβείο της κατηγορίας Best Original Reporting.

Το VICE δημοσίευσε την ιστορία της χρονιάς: Μια αποκλειστική, αποκαλυπτική και σπάνια δημοσιογραφική δουλειά για τη δράση του Αρτέμη Σώρρα. O Θοδωρής Χονδρόγιαννος έζησε για δυο μήνες μέσα στην «Ελλήνων Συνέλευσις», την πολιτική οργάνωση που ίδρυσε ο Αρτέμης Σώρρας. Το κείμενο που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο, είναι ένα αφηγηματικό, αλλά και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που κατέγραψε όλες τις πτυχές της απίστευτης αυτής ιστορίας που συνέβαινε στις παρυφές της ελληνικής κοινωνίας

Κατηγορία: Best Editorial – Best Column

My Prison Diary

H δημοσιογράφος, Άννα Νίνη, και ο Αρχισυντάκτης και Δ/ντής Περιεχομένου του VICE Greece, Θανάσης Τρομπούκης, παρέλαβαν από τη σκηνή των Digital Media Awards 2017, το χρυσό βραβείο για τη στήλη My Prison Diary

Η στήλη του VICE, My Prison Diary, έχει έναν σαφή κοινωνικό και δημοσιογραφικό στόχο: να φωτίσει διαφορετικές πτυχές του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος. Το VICE, μέσω της Άννας Νίνη, δίνει λόγο σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, σε όσους παραμένουν έγκλειστοι στη φυλακή. Επιχειρεί να ρίξει φως στην καθημερινότητά τους, να καταγράψει τις συνθήκες του εγκλεισμού τους, να δείξει τα προβλήματα και τα κενά του συστήματος και να υπογραμμίσει τη σημασία της επανένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο.

«Ποτέ άλλοτε δεν ήταν πιο αναγκαία η επένδυση των Μέσων Ενημέρωσης στην παραγωγή πρωτογενούς και ποιοτικού περιεχομένου. Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, το απαιτούν. Οι αλλαγές στα Μέσα παγκοσμίως καθιστούν αναγκαία την επιστροφή στην υψηλού επιπέδου δημοσιογραφία και στην παραγωγή premium περιεχομένου. Στην Ελλάδα, η ομάδα του VICE είναι από τις καλύτερες εντός κι εκτός χώρας και τα βραβεία που λάβαμε χθες, αλλά και συνολικά οι διακρίσεις που έχουμε λάβει τελευταία τρία χρόνια, εντός κι εκτός Ελλάδας, είναι μια σημαντική επιβράβευση για την προσπάθεια και το “μεράκι” όλων μας», λέει ο Marco Struecker, Γενικός Δ/ντής του VICE στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατηγορία: Best Only Web / Mobile Video Series

Greekology

Η Μαίρη Εξάρχου (αριστερά), Δ/ντρια Παραγωγής, και η Βανέσσα Ζέρη, Υπεύθυνη για τα μοντάζ των ντοκιμαντέρ του VICE, ποζάρουν με άλλο ένα χρυσό βραβείο, αυτό της κατηγορίας Best Only Web / Mobile Video Series

Η σειρά του ελληνικού γραφείου του VICE παρουσιάζει ιστορίες βγαλμένες μέσα από την ελληνική κουλτούρα. Ο τίτλος Greekology περικλείει ιστορίες που πηγαίνουν πίσω από το φολκλόρ, χαρακτήρες που με τον δικό τους μοναδικό τρόπο συνδέονται με τον ελληνικό τρόπο ζωής, τις παραξενιές του, τις λαμπρές, πιο σκοτεινές και πιο αστείες στιγμές.

Περισσότερα από το VICE

Η Δοκιμασία Eνός Πατέρα που Κατηγορήθηκε (Αδίκως) για την Κακοποίηση του Παιδιού του

Αυτές οι Ονειρικές Εικόνες Ανήκουν στους Φωτογράφους που Βραβεύτηκαν από το Πρακτορείο Magnum

ΠΑΣΟΚ, Ουίσκι και του Καρρά οι Δίσκοι: Μιλήσαμε με το «Παλιό ΠΑΣΟΚ – Το Ορθόδοξο»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.