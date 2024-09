Τα Ζόμπι Βγήκαν Παγανιά στο Κέντρο της Αθήνας

Φωτογραφίες: Πάνος Κέφαλος, Δημήτρης Ραπακούσης



Ζόμπι και αλλόκοσμα πλάσματα άκουσαν το κάλεσμα του #zombiethrillerparty και σύρθηκαν από την Ερμού και το Θησείο μέχρι το Χυτήριο, σκορπώντας τη φρίκη.

To Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, μετά τις 6 το απόγευμα, η πλατεία Συντάγματος γέμισε «νεκροζώντανους», με αφορμή τον ετήσιο, «τερατώδη» περίπατό τους. Αυτός ο περίπατος, aka Zombie Walk, ξεκίνησε το 2001 από την Αμερική, όταν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούν τις ταινίες και τις σειρές τρόμου, το cosplaying και τη μουσική αποφάσισαν να μεταμφιεστούν σε ζόμπι και να αρχίσουν να τριγυρνούν στο κέντρο της πόλης τους -αρχικά το Σακραμέντο- τρομάζοντας τους περαστικούς. Όπως είναι φυσικό, η φάση εξαπλώθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου, φτάνοντας και στη χώρα μας.



Πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται σαν ζόμπι και περιφέρεται στην πόλη, πειράζοντας και ανατριχιάζοντας τους περαστικούς. Το event αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και διοργάνωση πολλών ομάδων που σχετίζονται με τις ταινίες και σειρές τρόμου, τη μουσική και το cosplay (διαγωνισμός μεταμφιέσεων).

Η φετινή συνάντηση της Αθήνας ήταν αφιερωμένη στη δεκαετία ’80, τη σειρά Stranger Things και τις ταινίες που την επηρέασαν ή αναφέρονται σε αυτή (The Goonies, E.T. The Extra-Terrestrial, Close Encounters, Star Wars – The Empire Strikes Back, Aliens, Nightmare on Elm Street, Poltergeist, The Evil Dead, The Thing κ.α.).

Η αυλαία του φετινού Zombie Walk Athens έπεσε στο Χυτήριο, όπου είχε στηθεί από νωρίς μια πολύ όμορφη κατάσταση, με παράλληλες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προβολές ταινιών, να ακούσουν μουσικές, να παρακολουθήσουν μια επίδειξη Dungeons & Dragons από τους ανθρώπους των Κάισσα Stores, να λάβουν μέρος σε ένα κουίζ αφιερωμένο στο Stranger Things και πολλά ακόμη. Από τις 22:30 και μετά ξεκίνησε το πάρτι με τους DJs να παίζουν 80s επιτυχίες και τα ζόμπι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στο dance floor.



