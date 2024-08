Τη Δευτέρα Αξίζει να Περάσεις Ένα Βράδυ με τον Bruce Dickinson, Τραγουδιστή των Iron Maiden

Με μια γρήγορη σκέψη, αν υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία είναι περήφανοι οι hardcore οπαδοί της metal σκηνής, τότε μάλλον είναι τα παρακάτω: (1) η τυφλή αφοσίωσή τους στο συγκεκριμένο μουσικό είδος και (2) ότι η metal δεν ήταν, είναι και δεν θα είναι ποτέ mainstream. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε μια εποχή που η metal σκηνή άγγιξε για λίγο τα mainstream σύνορα.

Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν οι Metallica και οι Iron Maiden έβγαλαν δύο άλμπουμ τα οποία κατάφεραν να μπουν σε όλα τα σπίτια. Ο δίσκος Metallica (γνωστός και ως Black Album) και το Fear of the Dark κατάφεραν να μετατρέψουν τα δύο συγκροτήματα σε super groups και να κάνουν τα μέλη τους πραγματικούς σταρ. Με πιο σταρ από όλους τον Bruce Dickinson.

Videos by VICE

Ο 168 εκατοστών frontman των Iron Maiden ήξερε πώς να κάνει τη διαφορά: η αστείρευτη ενέργειά του, οι θεατρικές κινήσεις του πάνω στη σκηνή και η οπερατική φωνή του ήταν υπέρ αρκετά για να ξεχωρίζει. Πάρε μια γεύση, ρίχνοντας μια ματιά στο video clip του Fear of the Dark – απλά απολαυστικός.

Κι αν είσαι από τους άτυχους, που δεν κατάφεραν ποτέ να τον δουν live, έχεις μια ακόμη ευκαιρία. Ο Bruce Dickinson, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, έρχεται για μια μόνο εμφάνιση στο Θέατρο Παλλάς. Αλλά αυτή η εμφάνιση δεν θα έχει καμιά σχέση με τις προηγούμενες: δεν είναι συναυλία αλλά ένα μοναδικό one-man show στο πλαίσιο της προώθησης της αυτοβιογραφίας του What Does This Button Do?.

Μπερδεύτηκες; Τότε δες γιατί τη Δευτέρα αξίζει να βρεθείς στην οδό Βουκουρεστίου 5. Άλλωστε ο Bruce Dickinson είναι πολλά περισσότερα από τη φωνή των Iron Maiden.

1.

Στις 19 Οκτωβρίου 2017 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του What Does This Button Do?, η οποία έγινε αμέσως best seller στους New York & UK Times. Αυτό αποτέλεσε την αρχή μιας διαφορετικής περιοδείας για τον Dickinson, καθώς άρχισε τις εμφανίσεις σε διάφορες αίθουσες ανά τον κόσμο σε ένα one-man show με τον τίτλο «What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson». Ουσιατικά η βραδιά χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο, μοιράζεται με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές και ιστορίες της ζωής του, που δεν κατάφεραν να μπουν στο βιβλίο του. Στο δεύτερο ξεκινάει ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων με το κοινό.

2.

Η αυτοβιογραφία του δεν είναι η πρώτη απόπειρα του Dickinson να γράψει. Το 1990 κυκλοφόρησε το βιβλίο The Adventures of Lord Iffy Boatrace, το οποίο τις πρώτες ημέρες πούλησε 40.000 αντίτυπα. Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, ο εκδοτικός οίκος Sidgwick & Jackson συμφώνησε να κυκλοφορήσει το βιβλίο του προτού το διαβάσει, εντυπωσιασμένοι από τις πωλήσεις των δίσκων των Iron Maiden. Δύο χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και το sequel με τίτλο The Missionary Position.

3.

Εκτός από μουσικός, ο Dickinson είναι και ένας πάρα πολύ καλός πιλότος. Πήρε το δίπλωμά του το 1990 στη Φλόριντα των ΗΠΑ και από τότε έχει γράψει πολλές ώρες στον αέρα. Όταν δεν ήταν στο στούντιο ή σε περιοδεία με τους Maiden, δούλευε ως πιλότος στην Astraeus Airlines, ενώ το 2012 έφτιαξε τη δικιά του εταιρία Cardiff Aviation Ltd. Για να καταλάβεις ότι το έκανε σοβαρά όλο αυτό, σκέψου ότι ο Dickinson έχει πιλοτάρει ουκ ολίγες φορές το αεροπλάνο που μετέφερε τους Maiden σε περιοδείες (το θρυλικό πλέον Ed Force One), ενώ το 2010 μετέφερε την αποστολή της Λίβερπουλ στην Ιταλία για το παιχνίδι της με τη Νάπολι.

VICE Video: Η Ειρήνη Σκυλακάκη Τραγουδά τις Ιστορίες της

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook

4.

Επιχειρηματικό δαιμόνιο νο.2. Εκτός από την δικιά του αεροπορική εταιρία, ο Dickinson το 2013 συνεργάστηκε με την αγγλική ζυθοποιία Robinsons Brewery και κυκλοφόρησαν την μπύρα Trooper. Μέσα σε ένα χρόνο η μπύρα του Dickinson κατάφερε να φτάσει σε 40 χώρες και να γίνει το πιο επιτυχημένο προϊόν της εταιρίας. Μέσα στα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε τρεις ακόμα μπύρες: τις Trooper Red ‘N’ Black Porter, Trooper Hallowed και τη συλεκτική 666 – ναι, έχει αλκοόλ 6.66%.

5.

Τον Απρίλιο του 2019, ο Dickinson ανακυρήχθηκε σε επίτιμο πολίτη της πόλης του Σαράγεβο. Γιατί; Η απάντηση είναι απλή: το 1994 και ενώ η πόλη βρισκόταν υπό πολιορκεία κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, ο frontman των Maiden δεν δίστασε να δώσει ένα μεγάλο live εκεί. Όπως είπε και ο νυν δήμαρχος του Σαράγεβο, Abdulah Skaka, «η άφιξή του μας έκανε να πιστέψουμε ότι θα επιβιώσουμε, ότι η πόλη του Σαράγεβο θα επιβιώσει».

Για να ξέρεις:

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Bruce Dickinson on stage – part A: 21:00 – 21:45

Διάλειμμα: 21:45 – 22:00 (15′)

Bruce Dickinson on stage – part B: 22:00 – 22:45

Εισιτήρια: highpriority.gr / ticketmaster.gr / Public / Τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 210 893 8111

Περισσότερες πληροφορίες για το What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson θα βρείτε εδώ.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Η Ιστορία της Βραζιλιάνας Τρανς που Αναγκάστηκε να Καταπιεί «Αυγά» Κόκας και Συνελήφθη στην Αθήνα

Η Ιστορία της Κινέζικης Μαφίας στην Αθήνα

Πώς το Bad Romance της Lady Gaga Άλλαξε την Pop Μουσική

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.