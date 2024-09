The Buzzdealers: «Το Rock ‘n’ Roll και τα Blues Παραμένουν Φρέσκα Ακόμα και Σήμερα»

Όπως έχω ξαναγράψει στο παρελθόν, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την εγχώρια, ανεξάρτητη σκηνή δεν έχει ξαναγίνει. Μπάντες όπως οι 1000 Mods και οι Planet of Zeus άνοιξαν -με την επιτυχία που γνώρισαν- την πόρτα στους νεότερους και έτσι βλέπουμε μπάντες που ανήκουν σε ένα ευρύτερο φάσμα του rock ήχου, να ξεπετάγονται ακολουθώντας τα βήματά τους. Παράλληλα, αυτό δημιούργησε ένα ενδιαφέρον του κόσμου για όσα συμβαίνουν στα σκοτεινά σοκάκια της εκάστοτε γειτονιάς και έτσι, σιγά-σιγά, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα underground ρεύμα στην Ελλάδα.

Μια μπάντα που μου κέντρισε την προσοχή το τελευταίο διάστημα είναι οι The Buzzdealers. Το αθηναϊκό κουαρτέτο που πρόσφατα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του με τίτλο Blooming, μιξάρει τα blues με τo rock ‘n’ roll και δείχνει να βρίσκει τη δική του θέση στη rock πραγματικότητα της χώρας. Αυτή τη στιγμη η μπάντα βρίσκεται εν μέσω ελληνικής περιοδείας, με την επόμενη στάση τους να είναι «εντός έδρας» και πιο συγκεκριμένα στο six d.o.g.s. Την Παρασκευή 28/2, λοιπόν, οι The Buzzdealers θα βρίσκονται στο αγαπημένο μαγαζί της Αβραμιώτου με σκοπό να παρουσιάσουν τον πρώτο τους δίσκο και να γιορτάσουν την κυκλοφορία του μαζί με το κοινό τους. Με αφορμή το επερχόμενο live, έκανα μία κουβέντα με τα 3/4 της μπάντας.

VICE: Πρώτος δίσκος έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας. Πώς αισθάνεστε;

Αποστόλης (κιθάρα): Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό mood. Για μας ήταν φυσιολογικό να συμβεί αυτό λίγο αργότερα από το αναμενόμενο και από καλλιτεχνικής πλευράς -αφού δομούσαμε τα κομμάτια μας όσο δέναμε σαν μπάντα και όσο παίζαμε περισσότερα live-, αλλά και από πρακτικής, μιας και έπρεπε πρώτα, για παράδειγμα, να ξεμπλέξουμε όλοι με τη στρατιωτική θητεία. Τώρα που επιτέλους έχουμε το άλμπουμ στα χέρια μας, το συναίσθημα είναι απερίγραπτο και ανυπομονούμε να του δώσουμε πνοή και μέσα από τα live μας.

Blooming, ο τίτλος του. Είναι επηρεασμένος από την εγχώρια underground σκηνή ή από τη φάση που βρίσκουμε τους The BuzzDealers;

Ζαννής (φωνητικά): Θα έλεγα το δεύτερο. Είναι καθαρή έκφραση των The BuzzDealers σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γράφονταν αυτά τα κομμάτια.

Αποστόλης: Είναι επηρεασμένος πιο πολύ από την κατάσταση που βρίσκεται η μπάντα και η ψυχοσύνθεσή της, και λιγότερο από την κατάσταση άνθισης της εγχώριας σκηνής, μιας άνθισης η οποία λαμβάνει χώρα για πάνω από μια δεκαετία και χαιρόμαστε που τη βιώνουμε και που διαδραματίζεται γύρω μας.

Πιστεύετε ότι έχει χάσει τη δυναμική του ένας ολοκληρωμένος δίσκος στην εποχή των singles και του YouTube;

Ζαννής: Φαινομενικά ναι, έχει χάσει τη δυναμική του και όντως ζούμε στην εποχή του single και του Vevo video clip στο YouTube. Παρόλα αυτά, η ίδια η μουσική δεν χάνει ποτέ την αξία της και υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που χάνονται στην ολότητα ενός δίσκου και δένονται με αυτόν. Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής και μιας ολοκληρωμένης δουλειάς. Μπορεί να έχει εξασθενίσει αυτό το «δέσιμο», αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει.

Αποστόλης: Ο ρομαντισμός των full length albums έχει εκλείψει. Οι μουσικές κυκλοφορίες έχουν σταματήσει να εκλαμβάνονται ως ολοκληρωμένα σύνολα από τον κόσμο, το attention range και ο χρόνος που αφιερώνουν οι ακροατές στη μουσική έχει μειωθεί κατά πολύ και ως αποτέλεσμα οδηγούμαστε σε διεκπαιρεωτικες ακροάσεις μεμονωμένων tracks μέσω Spotify, YouTube και λοιπών πλατφόρμων.

Πώς μπορεί να παραμένει φρέσκος ο ήχος μιας μπάντας που είναι επηρεασμένη από τα blues και το rock ‘n’ roll; Υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης του ήχου;

Αλεξ (κιθάρα): Το rock ‘n’ roll και τα blues παραμένουν φρέσκα ακόμα και σήμερα, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που καθιερώθηκαν και άλλαξαν τη ροή της μουσικής. Από ‘κει και πέρα θεωρούμε πως υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης αυτού του ήχου και είναι κάτι που μας εξιτάρει απίστευτα. Θέλουμε να βλέπουμε αυτά τα είδη που τόσο αγαπάμε, φιλτραρισμένα και παιγμένα με τη δική μας ματιά και αίσθηση. Αυτός ήταν εξαρχής ένας από τους στόχους μας.

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Alex Μπόλμπασης, ο παραγωγός του δίσκου, και ο Nick Townsend (Alice in Chains, Paramore, Weezer, Carlos Santana… μεταξύ άλλων) που ανέλαβε το mastering, σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα;

Ζαννής: Πάρα πολύ σημαντικό. Το να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερο μουσικό touch και την εμπειρία για το πώς πρέπει να βγει ένας δίσκος με αξιώσεις, ήταν ένας από τους στόχους μας. Είχαμε μια άψογη συνεργασία και με τους δυο και ειδικότερα με τον Άλεξ που βοήθησε πάρα πολύ στο πως θα βγει το αποτέλεσμα που είχαμε στο μυαλό μας πριν καν μπούμε για να ηχογραφήσουμε.

Αποστόλης: Ο Άλεξ μάς βοήθησε πολύ. Αφενός στο να ομογενοποιήσουμε αισθητικά ένα πιο «ακατέργαστο» μουσικό υλικό, το οποίο είχαμε μαζέψει τα τελευταία χρόνια και αφετέρου στο να γίνουν σωστά οι διαδικασίες ηχογράφησης και μίξης του δίσκου, με τρόπο που να εξυπηρετεί τη θεματική που θέσαμε. Ο Townshed, αν και δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, ήταν μια αβίαστη επιλογή με δυνατό βιογραφικό στο χώρο και πιστεύουμε ότι συνέβαλε σημαντικά στο θέμα του master του cd, καθώς και του βινυλιου που θα κυκλοφορήσουμε σε μελλοντικό χρόνο

Είσαστε εν μέσω της ελληνικής περιοδείας για την προώθηση του δίσκου. Πώς ήταν μέχρι στιγμής τα πρώτα gig;

Αλεξ: Το πρώτο τριήμερο παίξαμε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Λάρισα, και ήταν πραγματικά super. Λάρισα, μάλιστα, παίζαμε για πρώτη φορά και δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες πόλεις.

Θα βγείτε και εκτός Ελλάδας;

Ζαννής: Είναι ένας από τους μεγάλους μας στόχους. Ήδη από την πρώτη βδομάδα που έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος μέσω Bandcamp και Spotify, λαμβάνουμε μηνύματα από διάφορα μέρη ανά τον κόσμο και αυτό είναι κάτι που όχι μόνο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, αλλά και κάτι που ονειρευόμασταν εδώ και καιρό.

Την Παρασκευή θα εμφανιστείτε στην πόλη σας και πιο συγκεκριμένα στο six d.o.g.s. Είναι ιδιαίτερο ως live το συγκεκριμένο;

Ζάννης: Σίγουρα είναι από τα live που ανυπομονούμε και έχει μια ιδιαιτερότητα παραπάνω, γιατί είναι στην έδρα μας. Παρόλα αυτά, το live feeling είναι η δεύτερη φύση της μπάντας, οπότε έχουμε ανυπομονησία για όλα τα gig.

Μαζί σας θα είναι και οι Drunk Jackals. Πείτε μου δυο λόγια και γι’ αυτούς.

Ζαννής: Οι Drunk είναι μια μπάντα που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας είχαν καλέσει και αυτοί στην παρουσίαση του πρώτου τους δίσκου στην Κόρινθο και είχαμε περάσει εκπληκτικά. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι κολλήσαμε ως άτομα. Τώρα ήρθε η στιγμή να ανταποδώσουμε το κάλεσμα και είναι σίγουρα μια από τις ιδανικότερες επιλογές. Επίσης, ο δεύτερος δίσκος τους λέγεται Buzz Addiction – οπότε τι να λέμε (γέλια);

Προέρχονται από την «έρημο» της Κορίνθου. Πώς βλέπετε την έκρηξη του stoner και του σκληρού ήχου γενικότερα στην Ελλάδα;

Αποστόλης: Την εκλαμβάνουμε ως πραγματικά θετική εξέλιξη, όχι μόνο λόγω της επιτυχίας της σκηνής. Κυρίως χαιρόμαστε που φαίνεται να υπάρχει ταλέντο και δυνατότητες στον σκληρό ήχο και σε παρακλάδια του, κάτι που προμηνύει ότι αυτές οι όμορφες μουσικές έχουν συνέχεια και δεν είναι «βεγγαλικά» που απλά έσκασαν και τέλος το party. Αυτό που ευχόμαστε για τη σκηνή, αλλά και για εμάς, είναι να συνεχίσει να υπάρχει καινοτομία και κυρίως ωραίες και εμπνευσμένες μουσικές

Επόμενα σχέδια;

Ζαννής: Έχουμε μπροστά μας τα live ως μέρος του “Blooming Greek Tour”. Παίζουμε σε Αθήνα, Λουτράκι, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Γιάννενα και Κρήτη. Θα ανακοινωθούν και άλλα βέβαια. Στα πλάνα μας είναι και η Πελοπόννησος, όπως και τα καλοκαιρινά festivals. Από εκεί και πέρα, στο άμεσο μέλλον θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ μας σε βινύλιο ενώ ετοιμάζεται lyric video για ένα τραγούδι του δίσκου, αλλά και ένα video clip.

Οι The BuzzDealers εμφανίζονται αύριο -Παρασκευή 28/2- στο Six d.o.g.s. μαζί με τους Drunk Jackals.

