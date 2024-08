The Man & His Failures: Μουσική για Μετά τα Μεσάνυχτα

Η εγχώρια αγγλόφωνη σκηνή πάει καλά. Ήδη βλέπουμε Έλληνες καλλιτέχνες να τρυπώνουν στα δύσκολα σοκάκια των ξένων ραδιοφωνικών playlist, ενώ πολλοί από αυτούς γεμίζουν χώρους, εντός κι εκτός συνόρων. Η σκηνή μάλλον παίρνει τα πάνω της και μέσα σε όλον αυτόν τον χαμό, είναι φυσικό να βλέπουμε, εκτός από έναν σωρό νέες μπάντες, να δημιουργούνται και projects από κάποιους έμπειρους του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εκφραστούν σε άλλα μονοπάτια.

Ένας από αυτούς είναι και ο Μάνος Καρακατσάνης ή, αλλιώς, The Man & His Failures, που τα μεσάνυχτα κυκλοφόρησε το πρώτο του Ε.Ρ. με τίτλο Persona Non Grata. Η πιο ταιριαστή ώρα για να δει το φως της δημοσιότητας μια τόσο σκοτεινή κυκλοφορία. Έχοντας περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο με τους Mani Deum, την κορυφαία εγχώρια folk μπάντα κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει χτίσει ήδη το όνομά του, μόνο που αυτή τη φορά επιλέγει να μας δώσει ένα πιο ηλεκτρονικό αποτέλεσμα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, λοιπόν, επικοινώνησα μαζί του και έτσι, παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την πρώτη επίσημη συνέντευξή του.

VICE: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες σου;

Μάνος Καρακατσάνης: Λίγο έως πολύ, αυτές που έχουμε όλοι. Το γεγονός ότι ζω σε μια τόσο τοξική πόλη, πως δεν έχω καταφέρει να κόψω εντελώς το κρέας, ότι καπνίζω και άλλα παρόμοια.

Ταυτόχρονα, όμως, όλα αυτά είναι και η ταυτότητά μας – δυστυχώς ή ευτυχώς.

Από αυτές προέκυψε το ευφάνταστο όνομα του νέου σου project ή από κάποια άλλη πηγή;

Όχι, το όνομα είναι μια γενική κριτική στην ανθρωπότητα και το πόσο δεν τα έχει καταφέρει σε σχέση με τη Γη και το υπόλοιπο σύμπαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το να τα καταφέρει, είναι κάτι εύκολο. Συν, ότι η λέξη Μan παραπέμπει -κάπως- στο όνομά μου και το όνομα της μπάντας μου -Mani Deum-, οπότε μου άρεσε σαν παιχνίδι.

Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο σου E.P. Θέλεις να μου πεις λίγο την ιστορία πίσω από αυτό;

Το Persona Non Grata έχει συνολικά τέσσερα κομμάτια, με το τελευταίο να είναι remix στο ομότιτλο, απ’ τον Λουκά Σαββίδη (The Prowler), γνωστό από τη δουλειά του με τους The Rattler Proxy. Το concept πίσω από το Ε.Ρ. ήθελα να είναι λίγο πιο ηλεκτρονικό. Ουσιαστικά, σκεφτόμουν πόσο θα μου άρεσε να συνδυάσω blues, folk και country ήχους με κάποια ηλεκτρονικά – industrial στοιχεία, προσθέτοντας και λίγο post-punk ενδιάμεσα. Όλα αυτά, βέβαια, με το απαραίτητο story telling. Έτσι, όντας σε συναυλιακή παύση διαρκείας με τους Mani Deum, έβαλα μπροστά το The Man & His Failures. Στην αρχή φώναξα τον Κωνσταντίνο Κύρτση και του έπαιξα τα κομμάτια, κάναμε μαζί τα arrangement -στα οποία είχε φανταστικές ιδέες- και σε πέντε ραντεβού είχα ένα Ε.Ρ. στα χέρια μου.

Ο Κωνσταντίνος έπιασε αμέσως το όραμά μου, δίνοντάς του σάρκα και οστά. Μετά κάναμε τις τελικές ηχογραφήσεις, τη μίξη και το mastering, στα Top Floor Studios του Πάνου Τσεκούρα, με τον οποίο είμαστε φίλοι και συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, μιας και είναι μέλος των Mani Deum. Αυτό που μπορώ να σου πω, γενικά, είναι ότι αυτό το Ε.Ρ. κύλησε σαν νερό, βγήκε πολύ εύκολα και αβίαστα. Όλα έγιναν με επαγγελματίες και καλούς φίλους. Στο δεύτερο κομμάτι συμμετέχει στα φωνητικά και η DUSK, που έπιασε αμέσως το συναίσθημα που ήθελα να περάσω και το απέδωσε στο 100%. Γενικά, The Man & His Failures είμαι μεν εγώ, αλλά όπως κατάλαβες αυτή η δουλειά έγινε με πολύ αγάπη και με καλούς φίλους.

Τι διαφορά έχει αυτό το project από τους Mani Deum;

Καταρχάς, έχει ξεκάθαρα ηλεκτρονικά στοιχεία. Επίσης, θεωρώ πως έχει πιο «απλωμένο» story telling. Βέβαια, ό,τι και να σου λέω τώρα εγώ, ο ακροατής σίγουρα μπορεί να καταλάβει καλύτερα. Εγώ είμαι και στα δύο, άρα σίγουρα θα έχουν και πολλά κοινά.

Αλήθεια, σε τι φάση βρίσκονται οι Mani Deum αυτήν την περίοδο;

Σε ό,τι αφορά τα συναυλιακά, έχουμε ανακοινώσει αποχή από το τέλος του 2016, όταν κάναμε το επετειακό μας live για τα δέκα χρόνια στο Αn Club. Στουντιακά, όμως, ο επόμενος δίσκος προχωράει με σταθερούς ρυθμούς και πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο έτος θα το έχουμε έτοιμο για κυκλοφορία. Τότε, θα κάνουμε ξανά live. Το επόμενο άλμπουμ έχει τίτλο With Teeth In Our Hearts και προπομπός του ήταν το The Light Inside, το Ε.Ρ. που βγάλαμε το 2016.

Πάμε στο κεφάλαιο «ελληνική σκηνή». Θέλω να οπλίσεις και να τραβήξεις τη σκανδάλη. Τι παίζει εκεί έξω;

Η σκηνή περνάει μια παρατεταμένη άνθηση. Οι μπάντες είναι πλέον πιο κοντά και κάνουν πράγματα από κοινού. Έχουν κοπεί τα πολλά «τουπέ» και βγαίνουν πραγματικά αξιόλογες παραγωγές. Βέβαια, το θέμα είναι πώς βγαίνει αυτό προς τα έξω – σιγά-σιγά, αλλά με σταθερά βήματα. Αν ζούσαμε σε μια χώρα που μπορούσε έστω και λίγο να βοηθήσει τους μουσικούς, σαφώς τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.

Αν ο The Man & his Failures ήταν ποτό, ποιο θα ήταν;

Bourbon ή κάποιο ιρλανδικό ουίσκι.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σου με τη δισκογραφική A Man out of a Man;

Η αμοιβαία εκτίμηση με τον Στυλιανό Τζιρίτα, τον άνθρωπο πίσω από την A Man out of a Man, με οδήγησε εδώ. Πίναμε έναν καφέ το καλοκαίρι και όπως λέγαμε τα νέα μας, του είπα ότι γράφω ένα Ε.Ρ. και, χωρίς πολλά-πολλά, μου ζήτησε να το ακούσει και, εν τέλει, να το κυκλοφορήσει. Τον ευχαριστώ πολύ γι’αυτό. Ευτυχώς όλα κύλησαν αβίαστα, μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο που είχαμε θέσει.

Θα κυκλοφορήσει online αλλά και σε κασέτα. Ποια είναι η σχέση σου με αυτό το μέσο αναπαραγωγής;

Ήταν αγαπημένο μου format από μικρό παιδί – μαζί με το βινύλιο φυσικά. Ακούω κασέτες, αγοράζω κασέτες και μου αρέσει να τις συλλέγω.

Τεχνολογία, υπηρεσίες streaming και social media: σύμμαχοι ή μπέρδεμα;

Σύμμαχοι, αν δεν μπερδεύεσαι νομίζοντας ότι είναι η αληθινή ζωή. Σίγουρα μπορείς να διαδώσεις τη μουσική σου πιο εύκολα πια – σκέψου ότι με τους Mani Deum είχαμε ξεκινήσει σαν MySpace μπάντα Μας είχε βοηθήσει ακόμα και πίσω στο μακρινό, πια, 2006. Είχε παίξει βασικό ρόλο στο να υπογράψουμε με την πρώτη μας εταιρία.

Κάποιο πραγματικά αστείο περιστατικό που σου έχει τύχει εν μέσω live;

Μου έχουν τύχει διάφορα, όπως το να με χτυπάει το ρεύμα όποτε ακουμπάω το μικρόφωνο, αλλά στην πορεία δεν τα βρίσκω τόσο αστεία. Επίσης, σκοντάφτω συνεχώς στα καλώδια και στα πετάλια μου – ΟΚ, ίσως να είναι λίγο αστεία.

Τα επόμενα σου σχέδια; Έχεις κάποιες εμφανίσεις στα σκαριά;

Μέσα στον χειμώνα θέλω σίγουρα να κυκλοφορήσω ακόμη ένα Ε.Ρ., ως The Man & His Failures. Ενώ στις 3 Νοέμβρη θα εμφανιστώ στο six d.o.g.s. μαζί με τους πολύ καλούς φίλους από τη Θεσσαλονίκη, Jane Doe και τους αγαπητούς Afformance. Θα χαρώ να τα πούμε εκεί.

