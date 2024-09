Την Τελευταία Φορά που Μπλόκαρε η Διώρυγα του Σουέζ, Σχηματίστηκε μια Ουτοπική Κοινότητα στη Θάλασσα

O γολγοθάς του Ever Given, του τεράστιου εμπορικού πλοίου που ήταν φορτωμένο με sex toys τελείωσε. Επί έξι μέρες, το τεράστιο πλοίο μπλόκαρε τη Διώρυγα του Σουέζ, τραβώντας το ενδιαφέρον του κόσμου και εμποδίζοντας τα sex toys και άλλα σημαντικά αγαθά να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Γελάσαμε, κάναμε memes, αλλά δεν θυμηθήκαμε την ιστορία μας.

Την τελευταία φορά που πλοία εγκλωβίστηκαν στη Διώρυγα του Σουέζ, έμειναν εκεί για για οκτώ χρόνια. Από το 1967 ως το 1975, στον απόηχο του Πολέμου των Έξι Ημερών, 14 πλοία εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, μια αλμυρή λίμνη που συνδέεται με τη διώρυγα. Μην μπορώντας να φύγει, το πλήρωμα έφτιαξε μια δική του κοινωνία στη θάλασσα μέσα στον λεγόμενο Κίτρινο Στόλο, που αργότερα ονομάστηκε έτσι λόγω του άμμου της ερήμου που σκέπασε τελικά τα πλοία. Αυτή η κοινωνία είχε δική της ταχυδρομική υπηρεσία και γραμματόσημα, και μάλιστα διεξήγαγε μια εκδοχή των Ολυμπιακών Αγώνων το 1968.

Ο αντίκτυπος των εγκλωβισμένων πλοίων επίσης οδήγησε άμεσα στη δημιουργία των τεράστιων πλοίων που βλέπουμε τώρα, που μπορεί να βοήθησε να φτάσουμε στο έπος του Ever Given.

Το πρόβλημα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1967. Αίγυπτος και Ισραήλ ξεκίνησαν τον λεγόμενο Πόλεμο των Έξι Ημερών. Αν και και η συγκεκριμένη σύρραξη κράτησε μόνο έξι μέρες, οι συνέπειες θα κρατούσαν δεκαετίες. Ο Peter Flack υπηρετούσε ως ανθυποπλοίαρχος στο βρετανικό πλοίο Agapenor. «Ο καπετάνιος μού είπε ότι μόλις είχε ακούσει ότι ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών κρατών», είπε ο Flack στη συγγραφέα Cath Senker για το βιβλίο Stranded in the Six-Day War. «Αν δεις κάτι ασυνήθιστο, σε παρακαλώ ενημέρωσέ με αλλά μην το πεις στον Αιγύπτιο πλοηγό».

Στο πλαίσιο της σύρραξης, η Αίγυπτος μπλόκαρε τη Διώρυγα του Σουέζ. Μπλόκαρε και τα δύο άκρα της διώρυγας με βυθισμένα πλοία, συντρίμμια και νάρκες θαλάσσης για να εμποδίσει τη χρήση του από ισραηλινές δυνάμεις. Το Agepnor και άλλα πλοία που είχαν καταπλεύσει από τη Δυτική Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Τσεχοσλοβακία και τις ΗΠΑ εγκλωβίστηκαν. Τα πλοία έπλεαν στο κανάλι και παρακολουθούσαν τον πόλεμο να εκτυλίσσεται γύρω τους.

Ο κόσμος το 1967 δεν ήταν τόσο διασυνδεδεμένος όσο σήμερα. Τα πλοία είχαν πρόσβαση σε ασυρμάτους και μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις χώρες τους, αλλά οι αιγυπτιακές Αρχές τελικά τους είπαν να σταματήσουν. Όταν η κρίση έληξε, η καναδική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την ανταλλαγή πληρωμάτων από τα πλοία. Προμήθειες έρχονταν από την Αίγυπτο, κάποιοι ναύτες γύρισαν πίσω και άλλοι παρέμειναν, αλλά οι Αίγυπτος αρνιόταν να αφήσει τα πλοία να φύγουν από τη Διώρυγα.

Τα επόμενα οκτώ χρόνια, ένα παράξενο σύστημα δημιουργήθηκε. Οι εταιρείες ιδιοκτησίας των οποίων ήταν τα πλοία επιτρεπόταν να μεταφέρουν πληρώματα από το ένα πλοίο στο άλλο, διατηρώντας βασικό προσωπικό για να λειτουργούν, αλλά δεν επιτρεπόταν να τα αποπλεύσουν από τη διώρυγα. Καθώς ο χρόνος περνούσε τα πλοία επικοινωνούσαν το ένα με το άλλο και έγιναν μια κοινότητα. Σχημάτισαν την Ένωση της Μεγάλης Πικρής Λίμνης για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του πληρώματος.

Σύμφωνα με ένα άρθρο του TIME από το 1969, το μεγαλύτερο πρόβλημα του πληρώματος ήταν η βαρεμάρα. «Για να περάσουν την ώρα συμμετέχουν σε αγώνες με σωσίβιες λέμβους και παίζουν ποδόσφαιρο στο κατάστρωμα του μεγαλύτερου πλοίου, του βρετανικού Jnvercargill», σύμφωνα με το TIME . «Πηγαίνουν σε λειτουργίες στο μότορσιπ της Δυτικής Γερμανίας Nordwind και βλέπουν ταινίες στο βουλγαρικό φορτηγό πλοίο Levsky. Το πολωνικό φορτηγό πλοίο Djakarta μάλιστα τυπώνει και γραμματόσημα για τα εγκλωβισμένα σκάφη. Οι αιγυπτιακές ταχυδρομικές ευχές είχαν την καλοσύνη να επιτρέψουν τη νόμιμη χρήση των γραμματοσήμων. Έχουν γίνει συλλεκτικά αντικείμενα. Απίστευτες ποσότητες μπίρας καταναλώνονται όταν έχει ζέστη. Ένα μέλος του πληρώματος λέει, «Αυτή τη στιγμή στον βυθό πρέπει να υπάρχουν κασόνια με μπίρες που φτάνουν το ενάμιση μέτρο γύρω από κάθε κύτος».

Τα πλοία είχαν προμήθειες, όπως τρόφιμα και μπίρες, και είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα για να είναι όλοι εντάξει από φαγητό κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εκτός από τα γραμματόσημα, οι ναύτες έφτιαξαν σερβίτσια και ραφτά για να δείξουν τη σχέση τους με την Ένωση της Μεγάλης Πικρής Λίμνης (GBLA). Το 1968, η Ένωση έκανε τους δικούς της Ολυμπιακούς Αγώνες, δέκα μέρες πριν από τους κανονικούς. Τα πληρώματα διαγωνίστηκαν σε 14 αθλήματα, όπως καταδύσεις, σπριντ, άλμα επί κοντό, τοξοβολία και water polo. Τα πολωνικά πληρώματα μάλιστα έφτιαξαν μετάλλια για να δώσουν σε μια τελετή βράβευσης. Ο Bullbul, ένα σκυλί που έπαιζε ποδόσφαιρο, συμμετείχε και του απονεμήθηκε μετάλλιο.

Φωτογραφια: Peter Flack

Η κατάσταση συνέχισε έτσι ως το 1975, όταν η Αίγυπτος άνοιξε τη Διώρυγα στο τέλος του Πολέμου Γιομ Κιπούρ, το μέγεθος τον τάνκερ περιορίστηκε ώστε να μπορούν να περάσουν από τη διώρυγα. Το πιο μεγάλο που πέρασε ήταν ένα νορβηγικό τάνκερ με 150.000 τόνους νεκρού βάρους», λέει η Senerk στο Stranded in the Six-Day War. «Όταν έκλεισε η διώρυγα υπήρχε σχεδόν εν μία νυκτι υπήρξε απαίτηση για 25% αύξηση στη χωρητικότητα των πετρελαιοφόρων». Οι ναυτιλιακές εταιρείες άρχισαν να φτιάχνουν όλο και μεγαλύτερα τάνκερ και υπήρξε μεγάλη έκρηξη στους εμπορικούς στόλους».

Το Ever Given είναι ένα πλοίο 220.000 τόνων, ένα από τα τεράστια τάνκερ που δημιουργήθηκαν από ναυτιλιακές εταιρείες μετά το μπλοκάρισμα της Διώρυγας του Σουέζ. Τo Ever Given είναι πάλι ελεύθερο, έτσι δεν πρόκειται να δούμε καμία καινούργια κοινωνία. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε μια από τις πιο παράξενες κοινότητες του κόσμου.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στα αγγλικά (www.vice.com/en).

