Τι θα Έκανες αν Κλειδωνόσουν με τον/την Πρώην σου σε Ένα Σπίτι;

Το ελληνικό σινεμά ζει μεγάλες στιγμές τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ο «συνήθης ύποπτος», Γιώργος Λάνθιμος, που έχει κερδίσει την αναγνώριση από κοινό και κριτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, να τραβάει τα περισσότερα βλέμματα πάνω του, όμως ο Αθηναίος σκηνοθέτης είναι μόνο η κορυφή του «παγόβουνου». Η εγχώρια σκηνή αναπτύσσεται συνεχώς και κάθε χρόνο γνωρίζουμε νέους δημιουργούς, οι οποίοι καταφέρνουν να προσφέρουν στον κόσμο του κινηματογράφου κομψοτεχνήματα, έχοντας μάλιστα στη διάθεση του μπάτζετ, που θα έκαναν τους συνάδελφους τους από το εξωτερικό να δακρύσουν. Ένα από αυτά είναι και το «Αφτερλωβ», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Στέργιου Πάσχου, που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Λοκάρνο και της Θεσσαλονίκης. Μια «πειραματική», ερωτική κομεντί που βάζει στο «μικροσκόπιο» τον χωρισμό ενός ζευγαριού.

Ο λόγος για τον Νίκο και τη Σοφία, οι οποίοι, αποφασίζουν να περάσουν -έπειτα από προτροπή του πρώτου- λίγες μέρες στο πολυτελές σπίτι ενός φίλου του. Αυτό που συμβαίνει στην συνέχεια είναι επικό. Ο Νίκος κλειδώνει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, ενημερώνοντας την πρώην του ότι δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει αν δεν μάθει τον λόγο που χώρισαν. Νομίζω πως η υπόθεση από μόνη της αποτελεί λόγο για να πας στο σινεμά και να δεις το εν λόγω φιλμ. Αξίζει να αναφέρουμε πως τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του σκηνοθέτη Νίκου Νικολαΐδη, με τον γιο του, Συμεών, να αναλαμβάνει τα σκηνικά της ταινίας. Πριν από λίγες μέρες, το VICE επικοινώνησε με τον Στέργιο Πάσχο, μιλώντας μαζί του για το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, αλλά και την αφιερωμένη στο soundtrack της ταινίας βραδιά που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο six d.o.g.s.

VICE: Πώς θα περιέγραφες την ταινία σου σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα γι’ αυτή;

Στέργιος Πάσχος: Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που ήταν ζευγάρι, χώρισαν και τώρα βρίσκονται ξανά με σκοπό να μάθουν ποιοι είναι, τι έζησαν και τον λόγο που δεν είναι πια μαζί. Ο πρωταγωνιστής φωνάζει την πρώην του σε ένα σπίτι, την κλειδώνει μέσα – μαζί του- και δεν την αφήνει να φύγει αν δεν μάθει την αλήθεια για τον χωρισμό τους.

Πότε έγιναν τα γυρίσματα;

Τον Οκτώβρη του 2015.

Απ’ ό,τι ξέρω είναι βασισμένη σε μια παλιότερη ταινία μικρού μήκους που έχεις κάνει, σωστά;

Ναι, το «Ο Έλβις Είναι Νεκρός». Είναι συγγενική ταινία. Πρόκειται για τους ίδιους χαρακτήρες, τους ίδιους ηθοποιούς και, πάνω-κάτω, έχουν το ίδιο ύφος. Απλώς, στην πρώτη ταινία παίρνουμε μια γεύση, τους ακολουθούμε δηλαδή για ένα απόγευμα, ενώ στο «Αφτερλωβ» βλέπουμε την ιστορία τους πιο αναλυτικά.

Γιατί αποφάσισες να κάνεις σε μεγάλου μήκους, την ιστορία δύο ηρώων με τους οποίους έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν και όχι, να πιάσεις κάτι από την αρχή;

Ουσιαστικά, είναι μια καινούρια ταινία. Η ιστορία που αφηγείται δεν έχει καμία σχέση με αυτήν του «Έλβις». Στην πραγματικότητα, πρώτα υπήρχε η ιστορία του «Αφτερλωβ» και η μικρού μήκους ήταν περισσότερο κάτι σαν δοκιμή πάνω στο ύφος και την «χημεία» μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Ποιες είναι οι διαφορές στο να γυρίζεις μια ταινία μικρού μήκους σε σχέση με μία πιο ολοκληρωμένη;

Κοίτα, είναι εντελώς διαφορετική η διαχείριση του χρόνου. Σε μια μεγάλου μήκους μπορείς να αφήσεις τον ρυθμό να κυλίσει, να εμβαθύνεις εντελώς διαφορετικά, να δοκιμάσεις πράγματα. Επίσης, δεν έχει καμία σχέση ο χρόνος που περνάς με το υλικό και τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις. Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα. Εξαρτάται βέβαια και από την διάρκεια της εκάστοτε -μικρού μήκους- ταινίας. Αν διαρκεί 30-40 λεπτά, πλησιάζει σε αυτή μιας μεγάλης. Πρέπει να συνοψίζει κάτι σε μικρό χρονικό διάστημα, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικός ο ρυθμός, το πόσο μπορεί να τραβήξεις κάτι και να περιπλανηθείς στο θέμα.

Το «Αφτερλωβ» ήταν η πρώτη σου μεγάλου μήκους. Πώς ήταν σαν εμπειρία;

Πολύ όμορφα, ένιωσα μια άνεση με τη φόρμα που έχει μια ταινία μεγάλου μήκους. Ένιωθα καλά που μπορούσα να «τραβήξω» τις σκηνές και να δοκιμάσω πράγματα. Επίσης, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες στο μοντάζ. Εκεί είναι η μεγάλη απόλαυση, να περάσεις καιρό πάνω σε αυτό. Στη μικρού μήκους όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα και δεν έχεις χρόνο να «ερευνήσεις» λίγο τα πράγματα.

Πες μου δυο λόγια για τους δύο πρωταγωνιστές, τον Χάρη Φραγκούλη και την Ηρώ Μπέζου, αλλά και τους χαρακτήρες που υποδύονται.

Ο ρόλος που παίζει η Ηρώ, είναι ένας χαρακτήρας που δεν του αρέσει να μιλάει και δεν εκφράζεται πολύ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό της, αλλά δεν τα λέει και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του ήρωα, που είναι το αντίθετο. Μιλάει περισσότερο και θα μπορούσα να πω ότι περισσότερα απ’ όσα πραγματικά σκέφτεται. Έχει μια τρομερή ταραχή και το περίεργο είναι ότι την ίδια στιγμή νιώθει ανασφάλεια, αλλά και αυτοπεποίθηση. Νομίζει πως έχει τον έλεγχο, αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας καταλαβαίνει ότι τον έχει χάσει.

Η επιλογή των ηθοποιών πώς έγινε;

Τους γνωρίζω και τους δύο, εδώ και πολύ καιρό. Ειδικά τον Χάρη, τον γνωρίζω γύρω στα οκτώ χρόνια – μπορεί και περισσότερο. Είχαμε δουλέψει όλοι μαζί στην προηγούμενη μου ταινία, γνώριζα ότι επικοινωνούν καλά μεταξύ τους και πως είναι καλοί ηθοποιοί. Σχεδόν έγραψα πάνω τους. Δεν θα ξεκινούσα ποτέ κάτι τέτοιο αν δεν ήξερα ποιος θα το κάνει. Είναι μεγάλο το στοίχημα να έχεις δύο ανθρώπους κλεισμένους σε ένα σπίτι. Αν δεν υπάρξει «χημεία», δεν έχεις ταινία.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λογκάνο. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου εκεί;

Πολύ θετική. Πριν τη πρεμιέρα είχα άγχος, αλλά ο κόσμος κατάλαβε αυτά που πραγματεύεται η ταινία και όσο περνούσαν οι μέρες η ανταπόκριση ήταν ακόμα καλύτερη. Τους ξάφνιασε ευχάριστα. Νομίζω πως όλο αυτό είχε να κάνει και με τη «γλώσσα» της ταινίας – όχι τα ελληνικά, αλλά αυτά που αφηγείται. Έχει μια ορμή που αντιπροσωπεύει τους νέους ανθρώπους και τη σύγχυση μιας γενιάς που αρνείται να ενηλικιωθεί.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ένα live στο six d.o.g.s., το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο soundtrack της ταινίας. Θες να μου μιλήσεις για αυτή τη βραδιά;

Ναι, την Πέμπτη θα εμφανιστεί ζωντανά στο six d.o.g.s. η Melentini, η οποία έχει γράψει το soundtrack του «Αφτερλωβ». To live θα ξεκινήσει γύρω στις εννιά και σε αυτό θα παίξει όλο τα τραγούδια της ταινίας, αλλά και κομμάτια από την προσωπική της δισκογραφία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, εμείς θα είμαστε εκεί και ελπίζουμε πως θα έρθει και ο κόσμος να την ακούσει και να περάσουμε ωραία.

Ετοιμάζεις κάτι νέο αυτό το καιρό ή είσαι ακόμα στο mood του «Αφτερλωβ»;

Γράφω σιγά-σιγά μια κωμωδία τρόμου που αφορά ένα ερωτικό τρίγωνο, αλλά θέλει αρκετό χρόνο ακόμα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το live εδώ.

