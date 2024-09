Τι θα Κάνουν οι Έλληνες στα Φετινά Βραβεία Όσκαρ;

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες η 89η απονομή των βραβείων όσκαρ. Το Dolby Theatre θα κατακλυστεί από λαμπερούς αστέρες του κινηματογράφου και το ελληνικό σινεμά θα έχει να καυχιέται πως συμμετέχει ενεργά στη «χρυσή» τελετή με δύο υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, οι συνήθεις ύποπτοι Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου επιστρέφουν στο κόκκινο χαλί με τον Αστακό (The Lobster), ενώ η Δάφνη Ματζιαράκη θα διαγωνιστεί με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους 4.1 Miles. Πριν προχωρήσουμε όμως σε περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία για τις δύο αυτές ταινίες, ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες βασικές λεπτομέρειες της φετινής απονομής.



Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι -ποιος άλλος;- ο Τζίμι Κίμελ. Ο 49χρονος οικοδεσπότης του βραδινού talk show, Jimmy Kimmel Live, είναι από τα πιο καυτά ονόματα της αμερικανικής τηλεόρασης αυτήν τη στιγμή. Κάθε παραγωγός του Hollywood θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό KROQ, ο Κίμελ αποκάλυψε πως η αμοιβή του για την παρουσίαση των φετινών βραβείων όσκαρ είναι 15.000 δολάρια (σχεδόν 14.200 ευρώ). Όταν ρωτήθηκε μάλιστα γιατί είπε ναι σε μια τόσο μικρή προσφορά -για τα δεδομένα των Όσκαρ αλλά και τα δικά του-, απάντησε πως δέχτηκε επειδή είναι παράνομο να το κάνει δωρεάν. Οπότε, έπειτα από τις Χρυσές Σφαίρες, ο έμπειρος παρουσιαστής θα δοκιμαστεί και στην δυσκολότερη πίστα των Όσκαρ. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Τζίμι Κίμελ θα βάλει την δική του χιουμοριστική πινελιά -όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια- στην τελετή.

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, η ταινία La La Land αναμένεται να κλέψει την παράσταση μιας και είναι υποψήφια σε 14 κατηγορίες. Βέβαια, σε αρκετές από αυτές θα κονταροχτυπηθεί με το Μoonlight και το Arrival. Όλοι περιμένουν να δουν αν θα κερδίσει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου η Μέριλ Στριπ, η οποία, έπειτα από την ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες αλλά και την αντιπαράθεση της με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει για ακόμα μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Τέλος, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στις ταινίες Hacksaw Ridge, Manchester by the Sea και Lion που έχουν από έξι υποψηφιότητες έκαστη.

Οι Έλληνες των Όσκαρ

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει με τις δύο ελληνικές υποψηφιότητες. Ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου είναι υποψήφιοι με την ταινία Αστακός (The Lobster) στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου. Επτά χρόνια μετά την οσκαρική τους βραδιά με τον Κυνόδοντα και την υποψηφιότητα τους στην κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας οι δύο συνεργάτες επιστρέφουν, αλλά αυτήν τη φορά με μια αγγλόφωνη προσπάθεια και πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ. Βέβαια, στην συγκεκριμένη κατηγορία θα βρεθούν αντιμέτωποι με το La La Land -που δεν μπορεί να πει κανείς πως έχει και το πιο πρωτότυπο σενάριο- και το Manchester by the Sea, οπότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα.

Από την άλλη, η Δάφνη Ματζιαράκη με τη μικρού μήκους ταινία ντοκιμαντέρ 4.1 Miles, έχει ήδη τιμηθεί και με το σπουδαστικό Οσκαρ και μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία του καλύτερου ντοκιμαντερ μικρού μήκους. Το ντοκιμαντέρ της ακολουθεί τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καπετάνιο των Λιμενικών Αρχών της Λέσβου, ο οποίος προσπαθεί να σώσει πρόσφυγες που επιχειρούν -με κίνδυνο της ζωής τους- να διασχίσουν την απόσταση ανάμεσα στα παράλια της Τουρκίας και της Ελλάδας. Το γεγονός ότι η ταινία θίγει ένα ζήτημα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή το προσφυγικό, είναι θετικό και ίσως της δώσει μια μικρή ώθηση προς το θαύμα. Ας ελπίσουμε πως φέτος θα είναι η χρονιά που το ελληνικό σινεμά θα κερδίσει όχι ένα, αλλά δύο χρυσά αγαλματίδια. Μέσα στην πολιτισμική, αλλά και οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας, θα είναι σίγουρα μια μικρή σπίθα αισιοδοξίας.

