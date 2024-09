Τι να Βάλεις στο Μηχανογραφικό σου για να Βρεις Δουλειά στην Ελλάδα

Αν ήταν δύσκολο μια φορά να βρεις δουλειά χωρίς προϋπηρεσία μόλις τελείωνες το πανεπιστήμιο, στις προ κρίσης εποχές, φαντάσου τι γίνεται σήμερα. Παρόλα αυτά, στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας υπάρχουν ακόμη κλάδοι που έχουν ζήτηση.

Η πρώτη και μεγαλύτερη έκθεση σπουδών στην Ελλάδα και την Κύπρο, η «Spoudase 2017», ανοίγει τις πόρτες της στις 24 και 25 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως το φεστιβαλικό σημείο αναφοράς για την τριτοβάθμια και μετατριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, αποτελώντας δίαυλο επικοινωνίας για τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους, κόντρα στη ρευστή εποχή του brain drain και της εργασιακής ανασφάλειας.

Ο Γιώργος Παπαμιμίκος, Recruitment & Career Services Manager στο proson.gr και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στo φεστιβάλ σπουδών «Spoudase 2017» απαντά πολύ συγκεκριμένα ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κάτι που καλό είναι να γνωρίζεις, ειδικά τώρα που συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου.

«Ένα πτυχίο δεν έχει αξία από μόνο του, αλλά παίρνει την αξία που του δίνει ο κάτοχός του, πράγμα που τη δεκαετία του ’80 και του ’90 σίγουρα δεν ίσχυε»

VICE: Σε ποιους τομείς ανήκουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος; Ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά εργασίας;

Γιώργος Παπαμιμίκος: Είναι ήδη το επάγγελμα του παρόντος και σίγουρα θα είναι και του μέλλοντος – ο λόγος για τον τομέα της πληροφορικής, όχι όμως μόνο ό,τι σχετίζεται με τον σκληρό πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και ό,τι συνδέεται ή πατάει πανω σε αυτό, έμμεσα ή άμεσα, όπως το digital marketing, το data analysis, το design.

Το επάγγελμα της πληροφορικής είναι ταυτόσημο με τη λέξη μέλλον, καθώς η ζωή μας ψηφιοποιείται και όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, ακόμη και στην Ελλάδα, κάνει το pivot στις νέες τεχνολογίες.

Προγραμματιστές εφαρμογών και λογισμικού, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, mobile applications developer και μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης έρχονται, για να μείνουν καιρό.

«Θα πρότεινα σίγουρα να σπουδάσουν στον τομέα της πληροφορικής ή στον κλάδο των οικονομικών, ή ακόμη στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων και του marketing»

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την έρευνα του Θεόδωρου Κατσανέβα και της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία στηρίζεται στο μοντέλο του ισοζυγίου ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων. Από αυτήν προκύπτει ότι άτομα με ισχυρές γνώσεις, ευρηματικότητα και συνεχή ανανέωση γνώσεων των ραγδαίων εξελίξεων στους διάφορους τομείς της πληροφορικής και του Διαδικτύου, θα έχουν διασφαλισμένο επαγγελματικό μέλλον.

Κλείνοντας το κομμάτι της πληροφορικής, να σημειώσουμε πως στο πλαίσιο της ακάθεκτης ανόδου της, η ανάλυση δεδομένων σε διάφορους τομείς, από την οικονομία, την ιατρική και τη βιολογία έως και τον τουρισμό, θα γίνεται ψηφιακά μέσω συσκευών και προγραμμάτων (Internet of Things), γεγονός που θα φέρει απορρόφηση ανθρώπων με τον αντίστοιχο συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θα έλεγα με σιγουριά πως ένας ακόμη επαγγελματικός τομέας ο οποίος θα ενισχυθεί στο μέλλον είναι αυτός της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Προγράμματα σπουδών, όπως το «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», το «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή το «MSc in Energy Technology» του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να σου δώσουν εφόδια, για να ενισχύσεις τη θέση σου στην αγορά εργασίας.

Τέλος, να μην ξεχνάμε τα τουριστικά επαγγέλματα και τον αντίστοιχο κλάδο σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις στη βιομηχανία της χώρας, η οποία φαίνεται πως μεγαλώνει.

Tι προτείνετε στους μαθητές να σπουδάσουν, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που υπάρχουν, για μία καλύτερη ευκαιρία να βρουν δουλειά στο μέλλον;

Τα τελευταία 15 χρόνια και ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, ένα πτυχίο δεν έχει αξία από μόνο του, αλλά παίρνει την αξία που του δίνει ο κάτοχός του, πράγμα που τη δεκαετία του ’80 και του ’90 σίγουρα δεν ίσχυε.

Υπό αυτήν την έννοια, αν κάποιος έχει γονείς δικηγόρους ή φαρμακοποιούς, μέσα στη σημερινή ρευστότητα της εργασίας στην Ελλάδα, ένα πτυχίο νομικής η φαρμακευτικής παίρνει την αξία του οικογενειακού background, δηλαδή του φορέα του, ενώ για κάποιον που οι γονείς του δεν κάνουν κάτι από αυτά τα δύο, αμέσως η επαγγελματική προοπτική του πτυχίου καταβαραθρώνεται.

Σε ένα παιδί που τελειώνει αυτήν τη στιγμή το σχολείο ή σε έναν φοιτητή προπτυχιακού που ψάχνει για μεταπτυχιακό, αρχικά θα του έλεγα να ακολουθήσει κάτι που αγαπάει. Σε δεύτερο επίπεδο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, θα πρότεινα σίγουρα να σπουδάσουν στον τομέα της πληροφορικής ή στον κλάδο των οικονομικών, ή ακόμη στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων και του marketing.

«Ένας απόφοιτος θα πρέπει να κυνηγάει συνέχεια εμπειρίες από εργασιακούς χώρους, προσπαθώντας βέβαια να μην ενισχύει λογικές “τσάμπα εργασίας”»

Εδώ, να κάνουμε μια παρατήρηση που συχνά την ξεχνάμε, είτε σκόπιμα είτε από άγνοια. Η επαγγελματική προοπτική σε γενικές γραμμές απορρέει από το τελευταίο πτυχίο και όχι από το πρώτο.

Υπάρχουν επαγγέλματα που είναι αρκετά δημοφιλή, αλλά δεν υπάρχουν για αυτά δημόσιες σπουδές, αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα;

Θα έλεγα πως υπάρχουν περιζήτητες δεξιότητες που δεν «σπουδάζονται» σε επίπεδο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού στα ελληνικά πανεπιστήμια, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει μετάβαση από τις μεταπτυχιακές σπουδές στο «πακέτο γνώσεων» και στο e-learning. Αυτός ο τομέας του πανεπιστημιακού σεμιναρίου, αυξάνεται με ξέφρενους ρυθμούς και καλύπτει σε επίπεδο γνώσεων διάφορες πρακτικές δεξιότητες

Προγράμματα, όπως το «Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων» ή «Εισαγωγή στα Logistics», πλέον υπάρχουν και με μορφή σεμιναρίων στα δημόσια πανεπιστήμια, πάντα ελεγχόμενα, σε ένα αυστηρό πλαίσιο.

Εκτός από ένα πτυχίο, τι άλλα εφόδια θα πρέπει να έχει κάποιος για ένα δυνατό βιογραφικό;

Ένα δυνατό βιογραφικό σίγουρα συγκροτείται, πέρα των πανεπιστημιακών σπουδών ή των γνώσεων που έχουν αποκομιστεί μέσω σεμιναρίων και συνεδρίων, από την προϋπηρεσία και την πρακτική εφαρμογή και γνώση όσων υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Γι’ αυτό ένας απόφοιτος θα πρέπει να κυνηγάει συνέχεια εμπειρίες από εργασιακούς χώρους, προσπαθώντας βέβαια να μην ενισχύει λογικές «τσάμπα εργασίας», στη λογική απόκτησης προϋπηρεσίας.

«Ο κλάδος υγείας, σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Ολλανδία, ζητά συνέχεια υγειονομικό προσωπικό και ιδιαίτερα νοσηλευτές/τριες»

Θα έλεγα πως αρμόδιος, για να μας αναλύσει τι πρέπει να εμπεριέχει το βιογραφικό και πώς πρέπει να φτιαχτεί, είναι το Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΠΑ «Μιχάλης Κασσωτάκης» το οποίο θα παρέχει δωρεάν στους επισκέπτες του «Spoudase 2017» αξιολόγηση βιογραφικού, επαγγελματικό προσανατολισμό και μια κεντρική συμβουλευτική ομιλία για την «αποκωδικοποίηση του βιογραφικού».

Ποια είναι τα πιο δυνατά μεταπτυχιακά που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή;

Σε επίπεδο πληροφορικής, θα πω τα μεταπτυχιακά του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και τη «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», ενώ αξιόλογο πρόγραμμα στο digital marketing μεταπτυχιακού επιπέδου έχει και το BCA.

Στα οικονομικά, σίγουρα τα προγράμματα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Tourism Management» του ALBA είναι σε κορυφαίο επίπεδο, ενώ το ίδιο θα έλεγα και για το «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική» του ΕΚΠΑ και τα μεταπτυχιακά του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά ή, στο επίπεδο της ενέργειας και του περιβάλλοντος, το «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», το «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή το «MSc in Energy Technology» του ΤΕΙ Αθήνας.

Εδώ να σημειώσω πως στη λίστα σίγουρα μπαίνει το ανερχόμενο μεταπτυχιακό του Πολυτεχνείου Κρήτης «MSc in Technology and Innovation Management», ενώ θα έλεγα και το «MSc Tourism and Cultural Planning and Development» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για τις επιστήμες της αγωγής, υπάρχουν μεταπτυχιακά που σε οδηγούν σε κατοχύρωση καλύτερης θέσης για πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κορυφαία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι το «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» του ΕΑΠ και το εξ αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

«Θα πρέπει να επιλέξουν ένα πτυχίο που να ικανοποιεί τα θέλω και τις ανάγκες τους, καθώς «καλό» πτυχίο δεν είναι αυτό που παρατάς, επειδή μάλλον κάτι άλλο σου άρεσε»

Για κάποιον που σκέφτεται να βρει δουλειά εκτός Ελλάδας, ποια είναι τα διεθνή πτυχία που θα του εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για εργασία στο εξωτερικό;

Προσωπικά, τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολούμαι με το headhunting σε επίπεδο HR στην Ελλάδα και στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το εξωτερικό και οι ανάγκες του είναι μια σύνθετη ιστορία της οποίας τα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται, καθώς αντανακλούν τους μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας και της τεχνολογίας.

Το τελευταία τέσσερα χρόνια, κορυφαίες εταιρείες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη με πλησιάζουν, για να τους συμβουλέψω πώς θα μπορέσουν να βρουν εργαζόμενους από την Ελλάδα στον κλάδο της υγείας και γενικότερα της φροντίδας, της πληροφορικής και της μηχανικής.

Ιδιαίτερα ο κλάδος υγείας, σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Ολλανδία, ζητά συνέχεια υγειονομικό προσωπικό και ιδιαίτερα νοσηλευτές/τριες.

Αρκετοί άριστοι μαθητές σκέφτονται τη νομική ή την ιατρική, ενώ μπορεί να μην είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλό πτυχίο. Σωστά ή λάθος;

Η επιλογή τμήματος και σχολής ή, καλύτερα, αντικειμένου δεν πρέπει να καθορίζεται στεγνά από την επαγγελματική της αποκρυστάλλωση ή –ακόμη χειρότερα- από μια λογική καριέρας και πλουτισμού.

Στους άριστους αυτούς μαθητές θα έλεγα πως θα πρέπει να επιλέξουν ένα πτυχίο που να ικανοποιεί τα θέλω και τις ανάγκες τους, καθώς «καλό» πτυχίο δεν είναι αυτό που στα 22 σου το παρατάς, επειδή μάλλον κάτι άλλο σου άρεσε.

Μάλιστα, αυτό κάνει ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού, που μπαίνει σε μια σχολή, ύστερα από σκληρές και αλλεπάλληλες εξεταστικές μάχες και στο τέλος την αφήνει.

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν το who is who των σχολών και να κάνουν σωστές επιλογές, όχι με ντιρεκτίβες από τους γονείς, αλλά με συμβουλές από ειδικούς.

Αν συμπληρώνατε φέτος το μηχανογραφικό, ποιες δέκα σχολές θα επιλέγατε;

Για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη, καλύτερα να ακούσετε το δωρεάν workshop «Αποφασίζω για το μέλλον μου, συμπληρώνοντας σωστά το μηχανογραφικό μου», την Κυριακή, στις 11π.μ., στο «Spoudase 2017», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ωστόσο, εγώ προσωπικά θα έβαζα κατά σειρά στο μηχανογραφικό τα εξής τμήματα:

1. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

3. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

4. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

5. Ιατρική Αθηνών

6. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY), Πολυτεχνείο Κρήτης

7. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

8. Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

9. Κοινωνική Ανθρωπολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο(παίρνω υπόψη μόνο την ακαδημαϊκή πλευρά και όχι την επαγγελματική αποκατάσταση)

10. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

