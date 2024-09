Τι Σημαίνει να Είσαι Agender και Νon Βinary Άτομο στην Ελλάδα;

Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τα agender και τα gender non-binary άτομα, δεν ήξερα και πολλά για όλο αυτό. Και ένιωθα ντροπή κάπως. Όσες φορές έχω πάει στο Pride, κυρίως γνώριζα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα ή she-trans άτομα που τα έβλεπα πάνω στο άρμα και έλεγα «Πόσο όμορφη! Πόσο ωραία μοιάζει να νιώθει! Μπράβο της!». Υπάρχουν ωστόσο κι άλλες ομάδες, που δεν τις ξέρουμε καν. Τα άφυλα και non binary άτομα είναι ανάμεσα σ΄αυτές. Με απλά λόγια, άφυλα και non binary άτομα είναι άτομα που δεν δέχονται την έννοια του φύλου, το φυλετικό και σεξουαλικό καλούπι στο οποίο μας τοποθετούν ανάλογα με τα γεννητικά όργανα και την εμφάνιση με την οποία γεννηθήκαμε. Δεν θέλουν να θυμίζουν περισσότερο γυναίκα ή άντρα. Καταπιεσμένα από τη θεωρία των φύλων, συχνά δεν αντέχουν το σώμα τους, τον ίδιο τους τον εαυτό. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι γεμάτος με στερεότυπα απέναντι στα φύλα, πώς μπορούν τα agender και τα non-binary άτομα, να γίνουν αποδεκτά, να κάνουν coming out και να ζήσουν μια ήρεμη ζωή στην Ελλάδα;

Jason-Antigone, 31

Το Jason-Antigone πιθανότατα να το έχει πάρει κάπου το μάτι σου. Το αναφέρω στο ουδέτερο γένος, καθώς έτσι αυτοπροσδιορίζεται. Ασχολείται ακτιβιστικά τόσο με τα δικαιώματα των ανθρώπων όσο και των μη ανθρώπινων ζώων. Πρώτη φορά το είδα στην Anti-Trump πορεία τον Γενάρη όπου αψήφησε το τσουχτερό κρύο για να διαδηλώσει γυμνό και εγώ είχα μείνει να το κοιτάζω με το σαγόνι μου στο πάτωμα από θαυμασμό. Ο αέρας στον τρόπο που κινείται και που μιλάει σε βάζει σε μια διαδικασία αυτόματης διαγραφής οποιουδήποτε στερεοτύπου.

VICE: Δεν δέχεσαι ούτε το αρσενικό ούτε το θηλυκό φύλο.

Jason-Αntigon: Ναι, αν και προτιμώ αν ξεφύγει σε κάποιον φύλο «ο» ή «η» να του ξεφύγει το θηλυκό γιατί μισώ τους άντρες που ενισχύουν την πατριαρχία – και την πατριαρχία αυτή καθαυτή. Η τοποθέτησή μου ως προς το φύλο είναι και πολιτική στάση. Θεωρώ τόσο σεξιστική και επικίνδυνη την πατριαρχία και τον διαχωρισμό των φύλων που δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Όλα τα agender άτομα θα σου πουν ότι «δεν ένιωθα ότι ανήκω στερεοτυπικά σε αυτή την κατηγορία. Δεν ένιωθα ότι υπάρχουν γυναικεία και αντρικά ρούχα ή πρέπει να φέρομαι όπως οι άντρες ή οι γυναίκες». Η απελευθέρωσή μου ήρθε στο πανεπιστήμιο. Μορφώθηκα και άνοιξε το μυαλό μου. Είδα –διαβάζοντας ιστορία- ότι εφόσον αλλάζουν οι αντιλήψεις, τίποτα δεν είναι σταθερό. Σημασία έχει να ανακαλύψουμε και να πιστέψουμε τι μας έρχεται φυσικά και τι μας ωφελεί. Όταν επέστρεψα στην Αθήνα, κάποια στιγμή μια φίλη μου μού είπε «εσύ είσαι gender non-binary». Ήξερα τι είναι αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ για μένα. Τότε το συνειδητοποίησα. Νιώθω πέρα από το δίπολο. Δεν το υποστηρίζω.

Το εξωτερίκευσες;

Ναι, ήρθε η ώρα και φόρεσα και ρούχα που δεν συνάδουν με το φύλο που με ετεροπροσδιορίζουν. Ένιωσα πολύ καλά γιατί πάντα αυτά τα ρούχα μου άρεσαν. Ακόμα το απολαμβάνω, πολλές φορές δεν το πιστεύω. Μου είναι πολύ οικείο, είναι σαν να το έκανα πάντα και ταυτόχρονα δεν το πιστεύω. Εγώ ζω στο κέντρο που είναι και το καλύτερο σημείο για να το υποστηρίξεις αυτό. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο, είμαστε ακόμα πίσω σε αυτό. Σκέφτομαι όμως αισιόδοξα.

Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να φύγει ο φόβος του να κυκλοφορήσει κάποιος φορώντας ό,τι θέλει;

Όταν δεν θα φοβάσαι ότι θα δεχτείς σωματική ή λεκτική βία, εκεί θα είμαστε στο τέλειο επίπεδο. Μέχρι και η κοινότητα έχει ζήτημα. Είναι τόσο βαθύς ο σεξισμός στον κόσμο που η γυναίκα θεωρείται κατώτερη. Άρα, αν μοιάζεις άντρας, έχεις μούσια, είσαι άβαφτο και φορέσεις φόρεμα, ξεφτιλίζεις το φύλο σου. Αν όμως μοιάζεις τόσο πολύ με γυναίκα που δεν ξεχωρίζεις πια, είσαι αποδεκτό. Μέχρι και σε gay dating apps βλέπεις από άτομα που έχουν βιώσει ρατσισμό, να σου φέρονται ρατσιστικά.

Υπάρχει κάτι το θετικό στο ότι σοκάρεται ο κόσμος;

Ναι, γιατί ναι μεν είναι σοκαρισμένοι αλλά φαίνεται έντονα και ένας θαυμασμός. Ενδυναμώνονται και λένε «κοίτα να δεις, το κάνει αυτό το άτομο. Θα μπορούσα και εγώ να κυνηγήσω κάτι σχετικά ακατόρθωτο». Το αποκορύφωμα έχει τύχει σε club να φέρει φίλη το αγόρι της και είπε ότι «από όλους αυτούς εδώ μέσα, αυτός έχει το θάρρος». Το straight αγόρι εκτίμησε το ότι εγώ ήμουν ντυμένο με μια τουαλέτα. Αυτό δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να διεκδικήσουν και άλλα πράγματα. Ό,τι είναι καταπιεσμένο συνδέεται με οτιδήποτε άλλο. Όλα τα δικαιώματα συνδέονται.

Από την πλευρά σου πώς δρας για να αλλάξουν όλα όσα γίνονται με την καταπάτηση δικαιωμάτων, με τον Trump, την άνοδο της ακροδεξιάς;

Καταδεικνύω, σαρκάζω και προκαλώ σε πολυεπίπεδα πράγματα που πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά. Ο ακτιβισμός είναι καθημερινότητα, οτιδήποτε. Πάω σε μια πορεία κατά της απαγόρευσης του μπουρκίνι αλλά είμαι γυμνό και φοράω μπούργκα. Είμαι φεμινιστής για τις μουσουλμάνες αλλά και άθεος για τις μουσουλμάνες. Κάθε μέρα ντύνομαι ακτιβιστικά, για κάποιο λόγο. Ντύνομαι με έναν παιδικό και εκφραστικό τρόπο επίτηδες για να πω «είμαι εδώ. Φοράω κόκκινα. Παίρνω μια θέση. Δεν κρύβομαι». Ξέρω αυτό που φοράω πώς θα χτυπήσει, πώς θα είναι συμβολικό.

Πώς είναι ο έρωτας για ένα trans άτομο;

Ο έρωτας στα trans άτομα είναι κάτι δύσκολο λόγω της τρανσφοβίας. Και τα trans άτομα δεν παύουν να είναι σαν όλα τα άλλα άτομα. Πρέπει να περάσουμε στη φάση που να έχουν όλα τα άτομα τα ίδια δικαιώματα. Εργασιακά, οτιδήποτε. Γιατί οι άντρες να φοβούνται ένα φόρεμα; Δεν έχουν μάθει να τους αρέσει, δεν τους έχει επιτραπεί να το σκεφτούν. Εγώ υφίσταμαι μεγαλύτερη τρανσφοβία από ότι μια trans γυναίκα ή έναν trans άντρα που περνάει για she/he γιατί έχω μούσια και φοράω κραγιόν.

Όλιβερ, 19

Στα Χανιά, ο Όλιβερ αν και μόλις δεκαεννέα ετών, έχει πατήσει γερά στο έδαφος της ταυτότητάς του και έχει κάνει coming out εδώ και δυο χρόνια. «Αυτά τα καταλαβαίνεις από μικρές ηλικίες αλλά δεν υπάρχει όρος να τα περιγράψεις» λέει. «Από πιτσιρίκι έβλεπα πολύ αγόρια τα κορίτσια, πολύ κορίτσια τα αγόρια, εγώ δεν ένιωθα τίποτα από τα δυο, δεν μου αρέσει τίποτα, δεν είμαι τίποτα. Απλά δεν ήξερα πώς να το πω στο κεφάλι μου».

VICE: Όταν έκανες coming out πώς αντέδρασαν οι γύρω σου;

Όλιβερ: Είμαι out εδώ και δυο χρόνια αν και κανείς δεν φαίνεται να το παίρνει στα σοβαρά. Δεν υπάρχει ορατότητα και ενημέρωση πάνω σε αυτό. Ψιλοθεωρείται αστείο ακόμα και στον LGBTQI χώρο. Δεν αντιμετωπιζόμαστε με σοβαρότητα. Ακόμα και από trans άτομα ακούμε σχόλια τύπου «διαλέξτε, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν γίνεται, οι ταυτότητές σας δεν υπάρχουν». Δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Βιώνω όμως μεγάλη δυσφορία με το σώμα μου επειδή θέλω να μοιάζω πιο ουδέτερο και μοιάζω αρκετά θηλυκό η αλήθεια είναι.

Θα έμπαινες δηλαδή στη διαδικασία να κάνεις κάποια αλλαγή στο σώμα σου;

Ναι, θα ήθελα να προχωρήσω σε επέμβαση αφαίρεσης στήθους κάποια στιγμή. Είναι πιο εύκολο για εμένα να είμαι passing, να περνάω δηλαδή για ουδέτερο. Για ένα αγόρι όμως που είναι trans κορίτσι δεν είναι passing και αυτό πολλές φορές στοχοποιεί τα άτομα αυτά. Αν δηλαδή μια trans γυναίκα δεν είναι τελείως σαν cis γυναίκα δεν μετράει τόσο.

Πώς γίνεται να υπάρχει ρατσισμός εντός της LGBTQI+ κοινότητας; Δεν νιώθεις κάποια ασφάλεια εντός της κοινότητας;

Ασφάλεια νιώθω, απλά θεωρώ ότι η κοινότητα νοιάζεται πιο πολύ για τους γκέι άντρες και για τις λεσβίες παρά για οποιονδήποτε άλλο. Εκεί σταματάει. Στο L και στο G. Δηλαδή και τα bisexual άτομα αγνοούνται και τα polysexual, και τα pansexual, για τους οροθετικούς δεν μιλάω καθόλου, τους έχουν τελείως κρυμμένους, και τους asexual το ίδιο. Τρανσφοβία και σεξισμός σκέψου ότι υπάρχουν και μέσα στον πιο «προοδευτικό» χώρο και το θεωρώ τουλάχιστον γελοίο. Άτομα που δηλώνουν αναρχικοί, αντισυστημικοί. Είναι γελοίο και υποκριτικό. Πριν λίγο καιρό, ένα trans άτομο που μιλάω δέχτηκε επίθεση στα Εξάρχεια από «συντρόφους».

Με τους δικούς σου ανθρώπους νιώθεις ασφάλεια; Υπάρχει αποδοχή;

Στους φίλους μου υπάρχει αποδοχή μαζί με κάποια δυσπιστία. Λένε «αυτά είναι της ηλικίας». Απλά δεν το πολυσυζητάμε κιόλας και δεν μας νοιάζει. Νομίζω πως αν δεν το πολυσυζητάς και δεν το κουράζεις, πάει όλο πιο ομαλά. Με τις ερωτικές σχέσεις όμως, ήμουν σε σχέσεις που η ταυτότητά μου παραμεριζόταν. Αυτό που με ενοχλεί είναι πως με βλέπουν σαν το βιολογικό μου φύλο και μου απευθύνονται έτσι και μου φέρονται έτσι και όχι, δεν θέλω. Δεν πιστεύω ότι το βιολογικό μου φύλο πρέπει να καθορίσει την ταυτότητα φύλου μου. Η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με φωνάζουν ακόμα με το βαφτιστικό μου το οποίο το σιχαίνομαι και είναι και από τους κύριους λόγους που μου δημιουργούν δυσφορία.

Έχεις δεχθεί προσωπικά σχόλια ή bullying στην Κρήτη;

Έχω ακούσει σχόλια τύπου «αφού γεννήθηκες γυναίκα είσαι μόνο γυναίκα και άμα θες να αλλάξεις θα γίνεις μόνο άντρας». Όταν είχα κοπέλα και βγαίναμε και προχωρούσαμε σε πράξεις τρυφερότητας δημοσίως, εισπράτταμε σεξιστικά ή χυδαία σχόλια. Εδώ έχουν πρόβλημα και με straight άτομα λόγω εμφάνισης. Έχει τύχει να σχολιάσουν κάτι τσοπάνοι Κρητικοί macho φίλους μου επειδή είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι είναι εδώ. Κρήτη, πολύ πατριαρχία, πολύ straightness. Τα Χανιά δεν έχουν καμία σχέση με την Αθήνα. Η Αθήνα είναι πόλη, εδώ είμαστε πέντε δρόμοι όλοι κι όλοι.

Από την πλευρά σου, πώς διεκδικείς τα δικαιώματα των agender ατόμων;

Μόνο με παιδεία και ενημέρωση μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω και στην σεξουαλική παιδεία και στην παιδεία για το φύλο. Χρειαζόμαστε ερευνητική παιδεία, κριτική σκέψη και ενημέρωση σε όλα τα θέματα. Υπάρχουν αντιδράσεις που εγώ προσωπικά τις κατανοώ από πού προέρχονται αλλά είναι 2017. Προφανώς και υπάρχουν γκέι ζευγάρια με παιδιά, προφανώς και υπάρχουν trans άτομα. Πρέπει να τα κανονικοποιήσουμε όλα αυτά. Γιατί να απαγορεύεις σε ένα άτομο να ζει με αξιοπρέπεια και σεβασμό λόγω της ταυτότητάς του;

Jalex, 27

Το Jalex κάνει κόμικς και είναι μαθηματική διάνοια. Έκανε αμέσως coming out με μαύρα νύχια στην μαμά του. «Ο διάλογος είχε ως εξής» μου λέει. «Τόσο αρρενωπός και φοράς γκλίτερ νύχι;». «Μπράβο μαμά, είσαι πάρα πολύ κοντά εκεί που σκέφτομαι, μην το χάσεις» της είπα. «Μετά ηρέμησε. Τώρα σχολιάζει το ότι δεν της αρέσει το μπλε στα νύχια γιατί είμαι σαν τις κυράτσες και μου λέει να πάρω καλύτερα χρώματα».

Πότε κατάλαβες ότι δεν ανήκεις σε κανένα από τα δύο φύλα;

Σαν σωματότυπο μπορεί να φαίνομαι αλάνι αλλά έχω πολλές καμπύλες, έχω boobs. Είχα πάντα θέμα με τη φωνή μου και είχα στο μυαλό μου πολλά στερεότυπα και κουτάκια. Επειδή σχεδιάζω κόμικς, έχω λατρεία σε fantasy games και cosplay και πάντα είχα στο μυαλό μου το κολάν, τις μπέρτες ως κάτι ωραίο. Είχα μια σχέση και είπα «σε αυτή τη σχέση θα είμαι ο εαυτός μου και να πάει να γαμηθεί». Με ερωτεύτηκε λοιπόν αυτό το παιδί για αυτό που είμαι. Του έλεγα πως δεν αισθάνομαι ότι ανήκω στο άρρεν ή στο θηλυκό πρότυπο, πως δεν με νοιάζουν τα ρούχα γιατί δεν είναι παρά ένα κομμάτι ύφασμα. Και τότε μου είπε για το agender και το έψαξα, ηρέμησα. Ήρέμησε ο εγκέφαλός μου, ξεπέρασα πολύ γρήγορα και τα τελευταία σημάδια της κατάθλιψης. Ένιωσα 100% καλύτερα με τον εαυτό μου.

«Γυναικεία» ρούχα φοράς;

Ναι, αμέ. Τα γυναικεία, ό,τι δηλαδή θεωρείται «γυναικείο» είναι πάρα πολύ βολικά ρούχα. Γιατί να μην τα βάλω;

Κυκλοφορείς έξω με αυτά τα ρούχα;

Ναι, κανονικά. Κυκλοφορώ με βαμμένα νύχια, κολάν, φούστα, βυσσινί παπούτσι και κάπα αλλά επειδή φαίνομαι και τρελός, δεν μου λέει κανείς τίποτα. Έχω πάει και έχω ζητήσει ένα κολάν και με βοήθησαν κανονικά. Αν είσαι πολύ cool και δεν πας με το δάχτυλο υψωμένο, δεν κολλάει κανείς. Έγινε όλο αυτό το μπαμ αλλά δεν μπορείς ξαφνικά να μπεις στη λογική να κάνεις όλον αυτό τον κόσμο να το δεχτεί αμέσως. Θέλει ήρεμα γιατί επεμβαίνεις στην παιδεία κάποιου. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα που είναι ζήτημα την τελευταία δεκαετία να μην δέρνουν τα παιδάκια αν γράφουν με το αριστερό τους χέρι στο χωριό.

Έχεις δεχτεί αρνητικά σχόλια;

Μου είπε ένας στο τρένο «πώς είσαι έτσι με τα νύχια βαμμένα;». Και του λέω «έχεις δίκιο, είναι χάλια, δεν έχω λεφτά να πάρω ασετόν. Θα πληρωθώ και θα πάω να τα φτιάξω γιατί θέλω να κάνω ημιμόνιμο». Γέλασε, δεν μπορούσε να μην γελάσει. Ηρέμησε μετά, μου λέει «εντάξει, αδερφέ». Αντιμετωπίζω τα πάντα με χιούμορ. Και δεν είναι θέμα προστασίας ή άμυνας. Η λογική μου είναι αυτή.

Τα non-binary άτομα γιατί δεν έχουν τόση φωνή δημόσια;

Γιατί όταν ξεκινάς και σπας τη διττότητα, έχεις έναν τοίχο μπροστά σου. Εγώ δεν θα επέμβω στο σώμα μου ή σε τίποτα. Όπως λέω, «είμαι από τη μέση και κάτω μια γυναίκα με πουλί και από τη μέση και πάνω ένας άντρας με βυζί». Το’ χω κλείσει. Δεν ασχολούμαι παραπάνω. Αν το 0 είναι ο άντρας και το 1 είναι η γυναίκα, το non-binary είναι στο 0,1 στο 0,2 κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το φύλο δεν είναι μόνο αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω αλλά είναι και πάνω και κάτω, δεν είναι trend. Μέσα σε όλα πάντως, η κοινότητά μας μεγαλώνει. Το πόσο με ενοχλεί που μιλάω για ανθρώπους σαν κοινότητά μου, ότι η τρίτη μου οικογένεια είναι οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρότυπο-σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν είμαστε τόσο ενωμένοι στην κοινότητα, ας μην γελιόμαστε. Όλοι μαζί έχουμε ένα στόχο αλλά μέσα στην κοινότητα μπορεί να γίνεται της καριόλας, άνθρωποι είμαστε.

Με την οργάνωση Colour Youth πώς και ασχολήθηκες;

Γιατί είμαι πολίτης, έχω δικαιώματα. Δικαιούμαι να είμαι ο εαυτός μου. Είναι δικαίωμά μου γιατί πληρώνω φόρους, είμαι μέσα στο Σύνταγμα. Αδιαφορώ πλήρως για τον σεβασμό σου. Τον σεβασμό τον παίρνω από τη δουλειά μου και από τους 5-6 φίλους που έχω. Στο δικό μου κεφάλι είναι ένα κουτάκι όπως το να είσαι αριστερόχειρας. Για αυτό το κουτάκι πληρώνω 800 πρότυπα. Έχω περάσει κατάθλιψη για τον σεξουαλικό προσανατολισμό μου λόγω στερεοτύπων. Πριν, φοβόμουν, ήμουν πολύ υποχωρητικός, είχα σπάσει κάθε σχέση με τους δικούς μου. Σκεφτόμουν «ακούγεται αρρενωπή η φωνή μου;». Υπερανέλυα τα πάντα γύρω μου για να προσαρμόζω το πώς μιλάω, πώς κινούμαι, πώς φαίνομαι, ανάλογα τον χώρο και τους γύρω μου. Καμία επαφή με το σώμα μου. Μετά είπα «αυτός είσαι, τέλος». Η φαιά ουσία που σπαταλάς με το να κρύβεσαι και να μην είσαι ο εαυτός σου είναι πολύ καλύτερο να σπαταλάται σε σουβλάκια και σχέδιο.

Noah, 26

Η Noah έχει κάνει μεταπτυχιακό στην «Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Αν και ζει στην Αθήνα όπου υποθετικά μπορείς να μιλήσεις πιο εύκολα για την αποδόμηση του διπόλου, μου εξηγεί πως δεν είναι καθόλου εύκολο να αναλύει γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ούτε τα θεωρητικά εργαλεία ούτε τη διάθεση να ανατρέψουν τα νοητικά τους σχήματα και όσα έχουν μάθει. Γι’ αυτό και θεωρεί σημαντικό να ακούν οι άνθρωποι τις αφηγήσεις και τις διεκδικήσεις των non binary ατόμων.

VICE: Πώς σε βλέπουν οι άλλοι;

Noah: Οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή μας! Συνεχώς παρατηρώ πώς το σώμα μου δημιουργεί υποθέσεις και προσδοκίες στους άλλους. Το ότι στα μάτια κάποιων φαίνομαι «κορίτσι» τους κάνει αυτόματα να υποθέτουν πως σίγουρα έτσι αισθάνομαι. Και αναρωτιέμαι: «Εσύ πού το ξέρεις; Από πού πηγάζει αυτή η βεβαιότητα αφού δεν με έχεις καν ρωτήσει;». Δεν περνά καν απ’ το μυαλό τους ότι ίσως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν κατηγορώ κανέναν. Κατανοώ ότι πρόκειται για αυθόρμητες αντιδράσεις μέσα από τις οποίες εκφράζονται τα έμφυλα στερεότυπα. Θα ήθελα όμως καθένας καθεμία να σκέφτεται τουλάχιστον πριν μιλήσει ή υποθέσει κάτι για τα άτομα που βρίσκονται γύρω του.

Πώς είναι η καθημερινότητα σου αναφορικά με τις φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις;

Όταν το γνωστοποιώ σε φίλες μου, είτε δεν το έχουν ξανακούσει είτε δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν για ένα άτομο να μην αισθάνεται ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Μετά τις απαραίτητες εξηγήσεις, είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικές και με αποδέχονται ως άνθρωπο -μαζί φυσικά με την ταυτότητα φύλου μου. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που το μοιράζομαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζομαι. Τα παιδιά με τα οποία σπούδασα μαζί στο μεταπτυχιακό έχουν σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο και αυτό βοήθησε πολύ στο να το μοιραστώ και να το κατανοήσουν. Στους χώρους εργασίας μου δεν το γνωρίζουν.

