Το Αιδοίο που Δαγκώνει και Άλλοι Μύθοι που Εξηγούσαν Παλιά την «Επικίνδυνη» Σεξουαλικότητα των Γυναικών

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

Ιστορίες για τον μυθικό «vagina dentate» (κόλπο με δόντια) υπάρχουν σχεδόν σε κάθε πολιτισμό. Πολλές από αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά για τους άνδρες, ώστε να προσέχουν πού τον βάζουν, όμως άλλες πολύ πιο τρομακτικές εκδοχές εμπεριέχουν μη συναινετική διείσδυση για την αφαίρεση των προαναφερθέντων δοντιών.



Τον φόβο του ευνουχισμού ενισχύει η πολιτισμική πεποίθηση ότι οι άνδρες, ως βασικοί πυλώνες του ανδρισμού και οι πατριαρχικές κοινωνίες αντιδρούν, προσπαθώντας να ελέγξουν την «επικίνδυνη» σεξουαλικότητα και το σώμα των γυναικών. Αντίστοιχοι πόλεμοι εναντίον των γυναικών σε όλον τον κόσμο είναι βαθιά ριζωμένοι στον μύθο του αιδοίου με τα δόντια που καλά κρατεί και ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει. Ακολουθούν δέκα αξιοσημείωτα παραδείγματα απ’ όλο τον κόσμο.

Αυστρία

Ο όρος «vagina dentate» δημιουργήθηκε γύρω στα 1900 από τον μισογύνη ψυχαναλυτή Sigmund Freud, για να περιγράψει την ιδέα του να σε καταβροχθίζουν, ως εξίσωση του στόματος και του κόλπου. Αλλά η ιδέα υπάρχει στα ιστορικά χρονικά πριν από τον Freud. Τον όρο θα οικειοποιούνταν δεκαετίες αργότερα φεμινιστές φροϋδικοί ρεβιζιονιστές, για να καταδείξουν τον έντονο φόβο ευνουχισμού και τον γενικευμένο φόβο για τις γυναίκες που έχει γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος του φαλλοκεντρικού μας πολιτισμού.

Ελλάδα

Αν και δεν μιλάμε ακριβώς για αιδοίο με δόντια, η ελληνική μορφή της Μέδουσας είναι αντιπροσωπευτική της όλης ιδέας. Η Μέδουσα έχει ένα βλέμμα που πετρώνει τους άνδρες, ένα στόμα με τεράστια δόντια, φίδια για μαλλιά και από τη μέση και κάτω είναι ερπετοειδής. Η Barbar Creed γράφει στο βιβλίο The Monstrous Feminine (εκδ. Routledge): «Ο φόβος της Μέδουσας είναι φόβος ευνουχισμού που σχετίζεται με τη θέαση κάποιου πράγματος». Επειδή δεν είναι τρομακτικά μόνο τα γεννητικά μας όργανα. Γενικά, οι γυναίκες είμαστε τρομακτικές.

Medusa, του Peter Paul Rubens / Wikimedia

Ινδία

Υπάρχουν τόσες ιστορίες για άνδρες που εξαφανίζονται σε κόλπους με δόντια στην Ινδία, που η Washington Post υποστήριξε ότι αυτές οι ιστορίες είναι μια αιτία για την επιδημία βιασμών στη χώρα. Στη Μαντία Πραντές. μια από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες είναι εκείνη ενός βραχμάνου που, πεπεισμένος ότι το ερωτικό του ενδιαφέρον έχει αιδοίο με δόντια, προσλαμβάνει τέσσερις άνδρες από κατώτερες κάστες, για να την απαγάγουν και να της τα βγάλουν. Αφού αφαιρούν τα δόντια και πραγματικά ηρεμούν τη γυναίκα μέσω του τραύματος, ο βραχμάνος την παντρεύεται και ζήσανε αυτοί καλά (μάλλον όχι, ελπίζω να βγήκαν ξανά τα δόντια της).

Νότια Αφρική

Όπως και στην Ινδία, υπάρχουν πολλές ιστορίες για αιδοία με δόντια στην αφρικανική ήπειρο. Μερικοί λένε ότι αυτές οι ιστορίες είναι η βάση για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, μέσω του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ως αντίδραση στα ανησυχητικά ποσοστά βιασμών στη Νότια Αφρική (από τα υψηλότερα στον κόσμο), η Sonette Ehlers εφηύρε το Rapex, το προφυλακτικό που προστατεύει από τον βιασμό, γεμάτο με σειρές δοντιών.

Ιαπωνία (Αϊνού)

Μια ιστορία του Σίντο λέει πώς ένας δαίμονας έκρυψε δόντια στον κόλπο μιας νεαρής. Χωρίς να το θέλει, ευνουχίζει δυο γαμπρούς τις νύχτες του γάμου και ύστερα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και κατασκευάζει έναν μηχανισμό, για να αφαιρέσει τα δόντια μόνη της. Είναι από τις λίγες ιστορίες όπου η γυναίκα παίρνει τον έλεγχο του κορμιού της, αντί να διεισδύουν μέσα της άνδρες, χωρίς τη συναίνεσή της, οι οποίοι θέλουν να αφαιρέσουν τα ενοχλητικά δόντια. Ο σιδερένιος φαλλός που δημιούργησε είναι τοποθετημένος στο Καβασάκι και πολλές ιερόδουλες συχνά αφήνουν προσφορές και κάνουν προσευχές εκεί, για να προστατεύονται στη δουλειά τους.

To Kanamara Matsuri (Φεστιβάλ του Ατσάλινου Φαλλού) γίνεται κάθε Άνοιξη στον ναό Kanayama. Φωτογραφία από Wikimedia

Νέα Ζηλανδία (Μαορί)

Στην ιστορία των Μαορί, ο πονηρός θεός Māui αποφασίζει ότι θα κάνει τους ανθρώπους αθάνατους, μέσω του κόλπου της θεότητας του κάτω κόσμου Hine-nui-te-pō: Μεταμορφώνεται σε κάμπια και σέρνεται μες στον κόλπο της, ενώ κοιμάται, νομίζοντας ότι, αν βγει από το στόμα της, θα αντιστρέψει τη διαδικασία της γέννησης και του θανάτου. Αλλά το Pīwakawaka (πουλί) το βλέπει και αρχίζει να γελάει με αυτήν την ανόητη ιδέα και η Hine-nui-te-pō ξυπνάει, σκοτώνει τον Māui με τον κόλπο της και καταριέται τους ανθρώπους να είναι θνητοί.

Χιλή (Μαπούτσε)

Οι αυτόχθονες Μαπούτσε της Χιλής έχουν ένα ανατριχιαστικό ρητό: «Μια γυναίκα εντυπωσιακής εμφάνισης έχει αιδοίο που δαγκώνει». Με άλλα λόγια, ένας τελείως διαφορετικός τρόπος να δεις το Instagram και τα social media.

Ρωσία

Στο βιβλίο The Folklore of Northeastern Asia, as Compared with that of Northwestern America (εκδ. Wiley) , ο Waldemar Bogoras γράφει για την ιστορία μιας όμορφης νέας γυναίκας που είναι παντρεμένη με έναν αηδιαστικό γέρο. Προκειμένου να μην κάνει σεξ μαζί του, βάζει ένα κεφάλι ψαριού στον κόλπο της, ώστε τα δόντια του να τον κόβουν κάθε φορά που προσπαθεί. Ο σύζυγος τραυματίζεται, τον λέει «ανόητο που δεν ξέρει ότι οι νέες κοπέλες έχουν συνήθως αιδοία με δόντια» και ζει την υπόλοιπη ζωή της, χωρίς να κάνει σεξ μαζί του. Ένα αλλιώτικο happy end.

Αμερική (Πόνκα)

Στο Handbook of Native American Mythology (εκδ. Oxford University Press), η ιστορία των Πόνκα με τίτλο «Δόντια στα λάθος σημεία», αφηγείται την ιστορία μιας από τις πολλές σεξουαλικές περιπέτειες του πονηρού Κογιότ.

Ο Κογιότ συναντά μια γυναίκα και τις δυο όμορφες, επικίνδυνες κόρες της, που φημολογείται ότι τρώνε άνδρες, καθώς έχουν αιδοία με δόντια. Αφού περνάει τη μέρα με την οικογένεια, τον καλούν να περάσει τη νύχτα ανάμεσα στις δυο κόρες της γυναίκας. Όταν η νεότερη κόρη αποκαλύπτει ότι η γυναίκα είναι μάγισσα που έβαλε δόντια στους κόλπους των κοριτσιών, ο Κογιότ σκοτώνει τη μεγαλύτερη κόρη, όταν εκείνη αποπειράται να τον δαγκώσει με το αιδοίο της. Ύστερα, σκοτώνει τη μάγισσα και βγάζει τα δόντια από τον κόλπο της μικρής κόρης, αφήνοντας μόνο ένα αμβλύ δόντι, που ήταν πολύ ευχάριστο, όταν έκαναν έρωτα.

Αγγλία

Για να μη νομίζετε ότι όλες οι ιστορίες για αιδοία με δόντια είναι προϊόντα φαντασίας, σας παρουσιάζω την περίπτωση της δερμοειδούς κύστης ή κυστικού τερατώματος, που είχε ως αποτέλεσμα να φυτρώσουν δόντια στη μήτρα μιας βρετανίδας. Το δείγμα εκτίθεται στο University College London’s Pathology Collection και είναι όσο τρομακτικό φαντάζεστε.

