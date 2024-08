To Απόλυτο Ριάλιτι Επιβίωσης Είναι Αυτή η Εκπομπή για Ραντεβού Όπου ο Ένας Κρίνει το Γυμνό Σώμα του Άλλου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Όταν όλα τελειώσουν, όταν η σάρκα λιώσει και το μυαλό γίνει πουρές, δεν είμαστε παρά ένας σετάκι γεννητικά όργανα και βυζιά. Η Anna Richardson ξέρει. Η Anna Richardson το ξέρει.

Πάμε λοιπόν στο Naked Attraction, την πιο 90s εκπομπή του βρετανικού καναλιού Channel 4, όπου οι διαγωνιζόμενοι βγάζουν τα ρούχα τους και στέκονται αναρριγώντας ο ένας μπροστά στον άλλον, σε μια προσπάθεια να βρουν κάποιον, για να βγουν ραντεβού. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και έτσι βγαίνουμε ραντεβού. Οι εφαρμογές για ραντεβού και τα site γνωριμιών, μας έχουν στρέψει στο σεξ. Βρίσκουμε σύντροφο μόνο κοιτάζοντας με την ακόλουθη σειρά τα: πουλί, βυζιά, πρόσωπο, φωνή.



Στην έναρξη της εκπομπής, εφόσον «το να βγαίνεις ραντεβού στις μέρες μας είναι περίπλοκο», μερικά κορίτσια με έντονα φρύδια και τυπάδες με αλογοουρές μάς λένε ότι το Tinder είναι δύσκολη φάση. Με όλο τον σεβασμό, δεν είναι και τόσο δύσκολη φάση, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, μια εφαρμογή όπου μπορείς να τσεκάρεις εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε λίγη ώρα και αμέσως να σχηματίσεις άποψη, δεν είναι και τόσο δύσκολη φάση σε σχέση με –τυχαίο παράδειγμα- το να δείχνεις το πουλί σου/ τα βυζιά σου σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Έχω την αίσθηση ότι οι διαγωνιζόμενοι σ’ αυτήν την εκπομπή δεν έχουν εξερευνήσει πλήρως τις διαθέσιμες δυνατότητες για ραντεβού. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί συμπλήρωσαν την αίτηση συμμετοχής μια μοναχική Τετάρτη που είχαν πάρει λίγα likes.

Η πρώτη συμμετέχουσα είναι η Aina. Η Aina είναι 32 ετών και πιο σκληρό καρύδι από μένα. Το καταλαβαίνω αμέσως. Ένα βιντεάκι τη δείχνει να χασκογελάει σε ένα μπαρ με μια φίλη –«είναι δυνατό κορίτσι, έτσι θα χρειαστεί έναν δυνατό άνδρα»-, να κάνει κάτι παράξενες φάσεις γιόγκα και να ακούει ένα τραγούδι, με μεγάλα ακουστικά, σε ένα υποφωτισμένο στούντιο. Αυτό είναι το πρόσωπο που θα γνωρίσουμε. Αυτή είναι η Aina. Της αρέσει η μουσική και η δύναμη. Θέλει έναν άνδρα που του αρέσει η μουσική και η δύναμη.

«Γιατί λοιπόν θέλεις να διαλέξεις τον άνδρα που θα βγεις ραντεβού γυμνή;», ρωτάει η παρουσιάστρια, Anna Richardson – πιθανόν η πιο λογική ερώτηση που έχει κάνει ποτέ κανείς. Εξηγεί ότι αφού η Aina μειώσει τους έξι πιθανούς συνοδούς σε δύο, θα πρέπει να γδυθεί και η ίδια και θα σταθούν όλοι μαζί γυμνοί σε έναν παράξενο ασφαλή χώρο για να πουν τι τους αρέσει στα σώματά τους. Η Aina έχει άγχος για το επικείμενο γδύσιμο, αλλά θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. «Αν σε τρομάζει, απλώς καν’ το», λέει. Η Aina είναι μηδενίστρια. Βρίσκεται αντιμέτωπη με έξι πέη.

Υπάρχει μια παράξενη αβρότητα, δεδομένου ότι μιλάμε για μια εκπομπή όλο πουλιά και βυζιά: η Richardson παρουσιάζει τα πέη λέγοντας, «Μπορούμε παρακαλώ να αποκαλύψουμε το κάτω μέρος των σωμάτων», φράση που μοιάζει παράξενα αποστασιοποιημένη και σεμνή. Εννοώ ότι αυτή η εκπομπή θα ήταν χίλιες φορές καλύτερη αν η Anna έλεγε, «ΔΕΙΞΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΟΥΣ!» με μια λιποθυμική φωνή, αλλά αλίμονο τώρα.

Η παράξενη ισορροπία ανάμεσα στην ειλικρίνεια και τη σεμνοτυφία συνεχίζεται καθώς η Aina κάνει μερικά βήματα μπροστά, για να δει τα πέη. «Ωραίο πουλάκι», λέει για ένα. «Ωραία όψη, ωραίο σχήμα». Η Anna λέει με προειδοποιητικό τόνο: «Πολύ μεγάλο μόριο». Η Aina όμως έχει δει πολλά πράγματα στη ζωή της. «Έτσι λες;». Ένας τύπος με ένα υπερβολικά απλό τατουάζ ελέφαντα γύρω απ’ το πουλί του έχει και προσθετικό πόδι. «Ας συζητήσουμε για το πόδι», λέει η Anna ανέμελα. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιος είναι ο τόνος της εκπομπής: πονηρός, ηλεκτρισμένος, παράξενος, αστείος, αμήχανος; Ας συζητήσουμε για το πόδι; Συζητούν για τις τρίχες της ήβης. Η Aina έχει μερικές. Ένα σύντομο σποτάκι δείχνει ένα κουβάρι από ηβικές τρίχες που σχηματίζουν τη λέξη «φερομόνες». Η Aina αποκλείει τον τύπο με το μικρότερο πουλί και λέει ότι ο τρόπος που στέκεται δεν φανερώνει δύναμη. Δεν φταίει ο τρόπος που στέκεται. Φταίει ότι το πουλί του δεν φανερώνει δύναμη. Ήδη η εκπομπή -που είναι τόσο σέξι όσο το να βλέπεις μια εκπαιδευτική ταινία για το σεξ, μέσα σε μια σχολική τάξη, με τη δασκάλα που έχεις από το Δημοτικό- είναι εκπληκτική.

Ο πρώτος που φεύγει, ο Muhammad, παίρνει μια παράξενη γκλαμουράτη πόζα ακριβώς στη μέση του στούντιο, μόνος, εύθραυστος και γυμνός και ύστερα λέει ότι πέρασε πολύ ωραία, ότι τώρα τον διακατέχει αυτοπεποίθηση, ότι αγαπάει τον εαυτό του και το σώμα του και το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι: ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΑΣ ΠΑΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΗΤΑΝ “ΑΝΤΙΟ”. ΑΥΤΟ. ΕΧΩ ΔΕΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΣΟΥ, MUHAMMAD.

Επόμενος που φεύγει είναι ο Maxwell, ένα εκπαιδευόμενος φύλακας ζωολογικού κήπου με φτιαγμένα φρύδια.

Όλο και πιο συχνά, οι εκπομπές reality μοιάζουν με εικόνα από το μέλλον, μια φευγαλέα ματιά σε ραντεβού του 2050 που ορίζονται από την κυβέρνηση, η οποία ζευγαρώνει τους προλετάριους ανάλογα με το μέγεθος των βυζιών και των πουλιών τους, λέγοντάς τους να το κάνουν όπως θέλουν.

Το παράξενο είναι ότι όλοι, λίγο ή πολύ, λένε ότι ήταν καταπληκτική εμπειρία. Αγκαλιάζονται χωρίς να αγγιχτούν και φεύγουν με τον κώλο να κρέμεται έξω, χαμογελούν, λέγοντας ότι, παρόλο που δεν τους διάλεξαν, πέρασαν καλά, ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν νιώσει ξανά άνετα με το σώμα τους, ότι ήταν απελευθερωτικό να στέκονται με τα πουλιά τους έξω και τα πρόσωπα κρυμμένα. Κανείς δεν λέει πώς μυρίζουν οι θάλαμοι που στεκόταν, αλλά είμαι σίγουρος ότι «μυρίζουν υπέροχα».

Στο μεταξύ, η Aina έχει μείνει με δύο: τον Matty, έναν καλλιτέχνη με ένα πόδι και έναν ελέφαντα γύρω από το πουλί του και τον Rob, έναν δάσκαλο χορού που κάνει μειωτικά αστεία για τον εαυτό του. Αποκαλύπτεται γυμνή και στους δύο. Ο Matty λέει για την Aina: «Πανέμορφη. Υπέροχες καμπύλες. Μου αρέσουν οι γοφοί, το στήθος». Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για εκπομπή ραντεβού, αλλά για μια περίπλοκη συνέντευξη εργασίας, για να γράφεις τίτλους στις σελίδες εντύπων με γυμνά.

Στο τέλος, η Aina διαλέγει τον Matty και βγαίνουν ραντεβού, ντυμένοι, σε ένα μπαρ. Δυστυχώς. ο Matty ντύνεται άθλια. Όλοι στην εκπομπή ντύνονται άθλια. Ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τους αρέσει το γυμνό reality: βλέπεις το υπερβολικά σκισμένο τζιν και το ξύλινο κολιέ και καταλαβαίνεις γιατί νιώθουν τόσο άνετα χωρίς ρούχα. Αν υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα εδώ, είναι «δώστε μια ευκαιρία στους κακοντυμένους, συχνά έχουν γαμάτα σώματα».

Στο δεύτερο μισό, γνωρίζουμε τη Mel. Η Mel είναι bisexual, πράγμα που κάνει την εκπομπή ενδιαφέρουσα: τώρα υπάρχουν καινούρια γεννητικά όργανα να διαλέξει, ανδρών και γυναικών.

Καθώς περπατούν, η Anna λέει με έναν τόνο λίγο εκπαιδευτικό, λίγο σαν μεγάλη αδερφή, «σου έχει τύχει ποτέ πέος που να ήταν υπερβολικά μεγάλο;», κάνοντας το όλο σκηνικό παράξενο, σαν συμβουλές για το σεξ που δεν ζήτησες από μια ζουμπουρλού θεία. Στη συνέχεια, η Mel εξετάζει τον κορμό των διαγωνιζόμενων και τσεκάρει την κοπέλα στην άκρη. «Μου αρέσουν τα τατουάζ της κοπέλας στον πράσινο θάλαμο», λέει. Η Anna κάνει μια παύση. «Τίποτα για τα βυζιά;»

Ο Ruben πηγαίνει σπίτι του, επειδή το πουλί του είναι πολύ μεγάλο και παίρνει αυτήν την έκφραση:

Όπως και πριν, όσοι απορρίφθηκαν και μιλούν στην κάμερα, είναι σε φάση #bodypositive, όλοι λένε τι ωραία που πέρασαν, τι κούκλος ήταν ο πιθανός σύντροφος, πόσο χαίρονται που ήρθαν στην εκπομπή, τι φοβερή εμπειρία. Εκτός από τον Mark που είναι μεσίτης και ως εκ τούτου βλάκας. «Είναι πολύ όμορφη», λέει για τη Mel που τον απορρίπτει, «αλλά δεν μου άρεσαν τα πόδια της».

Όλοι πρέπει να πουν τι τους αρέσει και τι όχι στο σώμα τους στο τέλος και η φάση είναι #αλληλεγγύη, αλλά έτσι προκύπτουν μερικές πολύ παράξενες συζητήσεις – ανήκουστες συζητήσεις, όπως αυτή, ανάμεσα στην Anna και δυο διαγωνιζόμενες, καθώς περιμένουν να εμφανιστεί γυμνή η Mel.

– Πώς λες να είναι γυμνή η Mel: θα έχει τρίχες ή όχι;

– Νομίζω ότι θα έχει, αλλά θα είναι πολύ τριμαρισμένες.

Η Mel διαλέγει τη Rebecca, με τα τατουάζ και τα μεγάλα βυζιά, από τον πράσινο θάλαμο και βγαίνουν για ένα ραντεβού όλο γέλια και τεκίλα, στο ίδιο μπαρ. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και πάλι που έβγαλαν τα ρούχα τους στο Channel 4. «Δεν σκεφτόμουν αν θα κρίνει το σώμα μου», λέει η Rebecca στο ραντεβού, «επειδή το είχε ήδη δει». «Έναν μήνα αργότερα», μαθαίνουμε ότι τα ζευγάρια είναι ακόμη μαζί και μοιάζουν πολύ αγαπημένα. Είναι δυνατόν να δουλεύει αυτό το τρελό σύστημα; WTF.

Θυμάστε τη δεκαετία του ’90; Το Ραντεβού στα Τυφλά και τους διαγωνιζόμενους που άφηναν διακριτικά υπονοούμενα και μετά το Take Me Out, μια αγορά ανθρώπινου κρέατος με άσεμνες κουβέντες και λέγαμε, «πόσο πιο κάτω;». Τώρα, υπάρχει το Undressed και αυτό: άνθρωποι ξεγυμνώνονται στην τηλεόραση και βρίσκουν τον έρωτα μ’ αυτόν τον τρόπο.

Είμαστε τόσο κατεστραμμένοι; Έχουμε αναισθητοποιηθεί τόσο πια από τις πολλές τσόντες, έχουμε ξεκαυλώσει, έχουμε δει τόσες dick pics που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, που αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε ραντεβού εμείς οι millennials; Ή μήπως είναι κάτι πιο βαθύ: ότι ψάχνουμε τόσο απεγνωσμένα για αγάπη, για την αληθινή επαφή που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, που θα κάνουμε οτιδήποτε για να το βρούμε. Όπως να αφήσουμε την Anna Richardson να μιλάει ανοιχτά για το τέτοιο μας; Δεν ξέρω. Θα δω ξανά το Naked Attraction, για να το ανακαλύψω.

