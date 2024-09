Το Εφιαλτικά Βίντεο στο Instagram του Marilyn Manson Θυμίζουν Ταινία Τρόμου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Noisey Germany.



Το Instagram είναι η τέλεια εφαρμογή να χρησιμοποιήσεις λίγο πριν πέσεις για ύπνο. Χαζεύεις όμορφες φωτογραφίες από διακοπές, αστεία memes, κιτς ηλιοβασιλέματα, χαριτωμένα ζώα ή/και μωρά, πλάνα του Snoop Dogg να καπνίζει χόρτο. Ωστόσο, τίποτα από αυτά τα ωραία δεν θα σου συμβεί αν ακολουθείς τον Marilyn Manson. Ο αυτοανακηρυχθείς «God of Fuck» είναι πιθανόν υπεύθυνος για όλους τους εφιάλτες που έχεις τις τελευταίες εβδομάδες, χάρη στα πρόσφατα βίντεο που ανέβασε και μας έκαναν να νιώσουμε τρόμο.

Με απλά λόγια: πρόκειται για βίντεο στα οποία δεν συμβαίνει τίποτα και είναι πάντα νυχτερινά. Σε ένα βίντεο, μπορείτε να δείτε τον φωτισμένο διπλό σταυρό από το εξώφυλλο του άλμπουμ του Eat Me, Drink Me -ακριβώς πριν ζουμάρει η κάμερα και στη συνέχεια απομακρυνθεί γρήγορα, σε ένα στιλ που θυμίζει το The Blair Witch Project-, ενώ μια σειρήνα αλά Silent Hill ακούγεται για να προσδώσει κι άλλη παράνοια. Σε ένα άλλο βίντεο, μπορείτε να ακούσετε την ταλαιπωρημένη αναπνοή του τύπου που τραβάει το βίντεο, ο οποίος τρέχει, ενώ παράλληλα ακούγονται φωνές ανθρώπων. Το τελευταίο βίντεο, που κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου, είναι τραβηγμένο από ένα αυτοκίνητο που απλώς περνάει ένα STOP, πριν αποβιβαστεί ο επιβάτης του. Το βίντεο κλείνει πάλι με ένα κοντινό στον φωτισμένο διπλό σταυρό και μια μάυρη φιγούρα στη μέση του δρόμου.

Απλώς δείτε τα:

