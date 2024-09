Το «Ιερό Ελάφι» του Γιώργου Λάνθιμου και Άλλες Εννέα Ταινίες που Αξίζουν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Το 70ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φιλοξενεί την αφρόκρεμα του διεθνούς κινηματογράφου, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται νέες ταινίες των Lynne Ramsay και Sean Baker, αλλά και το Twin Peaks του David Lynch. Αυτά είναι λοιπόν τα έργα που ανυπομονούμε περισσότερο να δούμε στις αίθουσες.



You Were Never Really Here

Έξι χρόνια μετά από το Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν, η Lynne Ramsay επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμη μια κινηματογραφική μεταφορά εξίσου σκληρού υλικού. Το You Were Never Really Here βασίζεται στη νουβέλα του Jonathan Ames, για έναν πρώην πράκτορα του FBI ο οποίος σώζει παιδιά από την πορνεία, χτυπώντας μέχρι θανάτου τους ανθρώπους που τα εκμεταλλεύονται με ένα σφυρί. Πρωταγωνιστεί ο Joaquin Phoenix και η 14χρονη νεοεμφανιζόμενη Ekaterina Samsonov υποδύεται τον ρόλο του παιδιού που θέλει να σώσει. Περιττό να πούμε ότι τα πράγματα τελικά δεν πηγαίνουν βάσει σχεδίου.



Wonderstruck

Ο Todd Haynes έχει μια μαγική ικανότητα στις Κάννες. Η ταινία του, Carol, άφησε τους πάντες με τα στόματα ανοιχτά το 2015, όμως η τελευταία του δημιουργία μοιάζει να έχει μεγάλη απόκλιση από το παρελθόν του Αμερικανού σκηνοθέτη. Το Wonderstruck, μια μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του best seller νεανικής λογοτεχνίας του Brian Selznick, διηγείται την ιστορία των αλληλένδετων ζωών δύο κωφών παιδιών, κατά τη διάρκεια 50 ετών. Πρωταγωνιστεί η Julianne Moore και η Michelle Williams, όμως το υπερφυσικό στοιχείο της ταινίας ίσως να είναι αυτό που τελικά θα συζητηθεί περισσότερο.



Okja

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης BongJoon-ho συνεργάστηκε με τον Βρετανό συγγραφέα Jon Ronson και το Netflix για αυτήν την ταινία γύρω από ένα άγνωστο έως σήμερα ζώο και ένα κορίτσι που προσπαθεί να το προστατεύσει από τους κακούς. Από τον σκηνοθέτη του εξαιρετικού φιλμ επιστημονικής φαντασίας Snowpiercer, η ταινία δεν προβλέπεται να είναι παίξε-γέλασε, με την Tilda Swinton να παίζει τον ρόλο της επιστήμονα που δημιούργησε το Okja. Θα είναι μία από τις πρώτες ταινίες των Καννών που όλοι μας θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε στην πρεμιέρα της, στις 28 Ιουνίου στο Netflix.



Good Time

Οι αδερφοί Josh και Benny Safdie σκηνοθετούν τον Robert Pattinson –μόνιμο πια θαμώνα των Καννών, όπως και η συμπρωταγωνίστριά του στο Λυκόφως (Twilight), Kristen Stewart– σε αυτήν την ταινία που περιστρέφεται γύρω από ληστείες τραπεζών. Ο Pattinson υποδύεται έναν ληστή, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από την Αστυνομία. Μετά από τις καλές κριτικές για τους δεύτερους ρόλους του στον Οδηγό Επιτυχίας και τη Χαμένη Πόλη του Ζ, αυτός ίσως αποδειχθεί ο σημαντικότερος ρόλος του Pattinson μέχρι σήμερα.



120 Beats Per Minute

Ο Robin Campillo έχει βάλει τη σφραγίδα του σε νικητήριες ταινίες των Καννών στον παρελθόν, υπογράφοντας το σενάριο του Ανάμεσα στους Τοίχους (2008), έναν σχεδόν αυτοβιογραφικό απολογισμό για την εκπαίδευση προβληματικών παιδιών. Στο 120 Beats Per Minute , γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί μια ταινία για τη δράση της οργάνωση για το AIDS «Act Up» στο Παρίσι της δεκαετίας του ’90, με πρωταγωνίστρια την Adèle Haenel.



Το Ιερό Ελάφι

Ο σκηνοθέτης του Αστακού, ο δικός μας Γιώργος Λάνθιμος, έχει επιδείξει μια εξαιρετική ικανότητα στην παραγωγή εμπορικών ταινιών με μεγάλα ονόματα οι οποίες είναι και καλλιτεχνικά ποιοτικές. Το Ιερό Ελάφι ( The Killing of a Sacred Deer ) κινείται στο ίδιο πλαίσιο, με τη Nicole Kidman, τον Colin Farrell και την Alicia Silverstone σε μια ταινία για την απόπειρα ενός έφηβου να εντάξει έναν λαμπρό χειρουργό στη δυσλειτουργική του οικογένεια.

Στα νεαρότερα μέλη του cast συμπεριλαμβάνεται η Raffey Cassidy ( Η Χώρα του Αύριο) και ο Barry Keoghan ( Norfolk και Δουνκέρκη).



The Florida Project

Ο SeanBaker έκανε μια θεαματική είσοδο το 2015 με τη lo-fi ταινία του Tangerine, την οποία γύρισε με ένα iPhone 5S: Μια ιστορία για δύο διεμφυλικές εργάτριες του σεξ που προκαλούν χάος στη Sunset Boulevard, την παραμονή των Χριστουγέννων στο Λος Άντζελες. Το Florida Project παίζει επίσης με το φορμά –ακολουθεί ένα καλοκαίρι εξάχρονων παιδιών και ταυτόχρονα τις δυσκολίες της ζωής που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους– αν και είναι γυρισμένο σε 35mm. Ο τίτλος αναφέρεται στη Ντίσνεϊλαντ της Φλόριντα, όμως θα πρέπει να προετοιμαστείτε για μια πιο «προσγειωμένη» εμπειρία από τον Baker.



The Beguiled

Το ριμέικ της Coppola στον Προδότη (1971) του Clint Eastwood, μια ταινία για έναν στρατιώτη του εμφυλίου που αναζητά καταφύγιο σε ένα οικοτροφείο θηλέων, αλλάζει την ιστορία και τη διηγείται από τη θηλυκή σκοπιά. Η γκοθ ιστορία του αμερικανικού Νότου βρίθει από σεξουαλικές αντιπαλότητες, ένταση και ανατροπές, με τις Nicole Kidman, Kristen Dunst και Elle Fanning σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Colin Farrell υποδύεται τον στρατιώτη που πέφτει στα χέρια τους.



How to Talk to Girls at Parties

Η Nicole Kidman συμμετέχει σε τέσσερις ταινίες στο φετινό φεστιβάλ των Καννών και η συγκεκριμένη, του σκηνοθέτη των Hedwig and the Angry Inch και Shortbus, John Cameron Mitchell, είναι σίγουρα η πιο παράξενη. Αυτό ίσως να ήταν αναμενόμενο από ένα διήγημα του Neil Gaiman το οποίο διαδραματίζεται στο Κρόιντον της δεκαετίας του ’70, όπου ένα απλό αγόρι από το νότιο Λονδίνο (Alex Sharp) ερωτεύεται ένα γλυκό κορίτσι (Elle Fanning), το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι μια εξωγήινη που κινδυνεύει. Πού κολλάει η Kidman; Παίζει τον ρόλο μιας εμβληματικής punk φιγούρας που βοηθάει τα παιδιά να σώσουν τον E.T. και το σύμπαν.



Twin Peaks



Οι τηλεοπτικές πρεμιέρες έχουν γίνει πλέον σταθερή αξία στο φεστιβαλικό κύκλωμα και φέτος οι Κάννες ρίχνουν μια πρώτη ματιά στη δεύτερη σεζόν της σειράς Το Μυστικό της Λίμνης της Jane Campion. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή που θα συζητηθεί περισσότερο από κάθε ταινία του φεστιβάλ θα είναι η επιστροφή του Twin Peaks του David Lynch – τόσο μεγάλη είναι η ανυπομονησία για την επιστροφή της σειράς. Όπως συνηθίζει ο Lynch, η ίδια η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερο μυστήριο από ό,τι το ποιος σκότωσε τη Laura Palmer.

