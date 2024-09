Το Καλοκαίρι Είναι Yγρό, Kαυτό και Γεμάτο Σεξ σε Δημόσιους Χώρους

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Το καλοκαίρι πάντα βγαίνουν έξω τα άτομα που ψάχνονται για σεξ. Παρακολουθώντας τις ειδήσεις, παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση φωτογραφιών, βίντεο και ειδήσεων που αφορούν άτομα τα οποία κάνουν σεξ σε δημόσιους χώρους με το που σφίγγουν οι ζέστες. Η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να μην ακολουθεί αυτό το μοτίβο.

Το τελευταίο και πιο viral από αυτά τα συμβάντα, το μάθαμε μέσω ενός βίντεο στο οποίο βλέπουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα να φέρονται να κάνουν σεξ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Ryanair από το Μάντσεστερ προς την Ίμπιζα. Βέβαια, η γυναίκα που φαίνεται στο βίντεο ξεκαθάρισε πως δεν έκαναν σεξ και πως απλώς κερνούσε τον τύπο ένα lap dance, με μια φίλη της να προσθέτει πως «είναι μια από τις συγκρατημένες γυναίκες που γνωρίζω».

Όπως και να έχει, το εν λόγω βίντεο δεν είναι το μόνο που έχουμε δει αυτήν την περίοδο και απεικονίζει μια δημόσια ερωτική συνεύρεση. Στα τέλη Μαΐου, ένα ζευγάρι πιάστηκε να ερωτοτροπεί πίσω από έναν τοίχο, στην πόλη του Μπάρνσλεϊ. Στις αρχές Ιουνίου, ένας περαστικός απαθανάτισε κάτι που φαίνεται σαν μια πράξη δημόσιου αυνανισμού, έξω μια pub στη μέση του Σόχο. Την εβδομάδα που ακολούθησε, στο Μπαθ, η Αστυνομία έπιασε ένα ζευγάρι να κάνει σεξ μέσα στο αμάξι του και μερικές ημέρες αργότερα, οι Αρχές του Μπρίστολ έπεσαν πάνω σε ένα ζευγάρι που πηδιόταν κανονικότατα στον κήπο του. Α, ναι, και ένα τελευταίο και καλό: την προηγούμενη εβδομάδα, ένα βίντεο που έδειχνε ένα ερωτιάρικο ζεύγος να κάνει ξέφρενο σεξ στην οροφή ενός λεωφορείου στο Μόρεϊ της Σκωτίας, μάζεψε πάνω από 200.000 views στο Facebook.

Το γκάλοπ έδειξε πως το πάρκινγκ ήταν ο πιο δημοφιλής χώρος για τέτοια κόλπα, αφήνοντας πίσω του κλασικές επιλογές, όπως «χωράφι», «δάσος» και «βάρκα».

Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες χρονιές, όλα αυτά ήταν μόνο η αρχή. Αλλά μη μένετε μόνο σε αυτά τα συμβάντα – έχουμε και στατιστικά. Ένα γκάλοπ του YouGov, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν πριν μερικές μέρες, έδειξε πως από τα άτομα που ρωτήθηκαν, ένα εντυπωσιακό 63% δήλωσε πως είχε κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο. Με τα 2/3 και πλέον του πληθυσμού να έχουν smartphone, προφανώς και είναι πολύ πιθανό τέτοιες περιπτύξεις να καταγραφούν από μια κάμερα. Το ίδιο γκάλοπ έδειξε πως το πάρκινγκ ήταν ο πιο δημοφιλής χώρος για τέτοια κόλπα, αποσπώντας το 49% των ψήφων και αφήνοντας πίσω του κλασικές επιλογές, όπως «χωράφι», «δάσος» και «βάρκα».



Το γκάλοπ βέβαια δεν καταπιάστηκε με τις εποχές. Άρα -ρωτάμε εμείς- σε ποιο σημείο ανάμεσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι γίνεται καλή ιδέα το να πηδηχτείς πίσω από έναν τοίχο στο Μπάρνσλεϊ; Πέρα από τα ζωώδη μας ένστικτα, υπάρχει κάποιο πιο περίπλοκο αφήγημα εδώ, το οποίο να εξηγεί γιατί παρατηρούνται τόσα σκηνικά σεξ σε δημόσιους χώρους, όταν ζεσταίνει ο καιρός;

«Η αύξηση της σεξουαλικής διάθεσης είναι πιο εμφανής στους άνδρες κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών»

Για να μάθω περισσότερα, μίλησα με την Donna Dawson, μια ψυχολόγο που ειδικεύεται σε θέματα προσωπικότητας και συμπεριφοράς, καθώς και σε θέματα σεξ και σχέσεων.

«Η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη που ελέγχει τη σεξουαλική διάθεση και αυξομειώνεται, ανάλογα με τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό», εξηγεί. «Η βιταμίνη D παράγεται στον οργανισμό μετά την έκθεσή του ατόμου στον ήλιο ή μετά την κατανάλωση ψαριών ή κρέατος. Μιας και οι άνδρες έχουν βιολογικά περισσότερη τεστοστερόνη, η αύξηση της σεξουαλικής διάθεσης είναι πιο εμφανής στους άνδρες κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών», λέει.

Το παραπάνω, μου ακούστηκε πειστικό και στην τελική ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω με μια επαγγελματία και ειδικό; Μήπως, λοιπόν, αυτός ο τύπος στο Σόχο είχε φάει πολύ ψάρι, οπότε το έριξε στο στοματικό μπροστά στο πλήθος; Και με την αύξηση των shares που σχετίζονται με τέτοιες στιγμές στα social media, τι γίνεται;

Ρώτησα τη Rebecca Dakin, συγγραφέα του The Great British Sexpert’ s 101 Sex Tips (εκδ. Goldcrest Books Int. Ltd), για να μάθω την άποψή της.



«Βασικά, ο ήλιος ανάβει τους ανθρώπους», λέει. «Σε γενικές γραμμές, το σεξ σε δημόσιους χώρους πάντα υπήρχε, αλλά ο κόσμος πλέον το καταγράφει περισσότερο, επειδή έχει κάμερα στο κινητό του. Έχουμε, επίσης, μια μεγάλη αύξηση της reality τηλεόρασης, εκεί όπου το να βλέπει κανείς κόσμο να κάνει σεξ είναι συνηθισμένο. Έχουμε το Love Island, το Big Brother – είναι λες και ο κόσμος δεν νιώθει ντροπή πια, είναι ΟΚ με το να το κάνουν μπροστά σε κόσμο. Δεν τους ενοχλεί πια και τόσο».



Άρα, τα ψάρια και η βιταμίνη D κάνουν τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερο σεξ το καλοκαίρι και το Love Island και το Big Brother τούς κάνουν να ενδιαφέρονται λιγότερο για το αν θα τους δει κανείς και τους απαθανατίσει για το διαδίκτυο. Ωραία. Βγαίνει νόημα. Αλλά έστω κι έτσι, νιώθω να λείπει κάτι. Χρειάζομαι και μια τρίτη άποψη και στρέφομαι σε μια πολύ δυνατή: αυτήν του Δρ Justin Lehmiller, διευθυντή του προγράμματος κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ball State και συντάκτη του blog Sex and Psychology. «Δεν θα έλεγα πως είναι απαραίτητα ένα ζήτημα απευαισθητοποίησης. Το σεξ σε δημόσιους χώρους είναι μια πολύ συνηθισμένη φαντασίωση και μια που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό», μου εξηγεί.

«Επιπλέον, ως επιστήμονας, θα ήμουν πολύ διστακτικός στο να καταλήξω πως το σεξ σε δημόσιους χώρους είναι σε άνοδο, μέχρι να δω στέρεα στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Δεν είναι ξεκάθαρο, αν κάτι τέτοιο συμβαίνει ή αν απλά μιλάμε για αύξηση της καταγραφής του».



Τι μάθαμε λοιπόν; Όσο οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, θα κάνουν σεξ σε δημόσιους χώρους και πως οι αυξημένες θερμοκρασίες, θα τους ωθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση με περισσότερο κέφι.

