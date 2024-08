Το Flow Film Festival σε Mυεί στον Kόσμο των Extreme Sports

Τα extreme sports και οι περιπέτειες στη φύση είναι για όσους μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες – το θέαμα όμως αρέσει σε όλους μας.



Το Flow Film Festival ταξιδεύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για έβδομη χρονιά, για να μας παρουσιάσει τις καλύτερες ταινίες από τον κόσμο των extreme sports που κυκλοφόρησαν αυτήν τη χρονιά σε 4Κ οθόνη. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για τις ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων κινηματογραφιστών «The Thing About Sports».



Το Flow Film Festival ήρθε με νέο στόχο να ευαισθητοποιήσει τους θεατές, ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους αθλήματα στη φύση. Αυτό θα γίνει με την παρουσίαση της ταινίας «A Plastic Ocean».



Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαρία να παρακολουθήσουν την έκθεση ειδών boardsports και να κερδίσουν διάφορα δώρα απο τους υποστηρικτές του Flow. Eπίσης, θα γίνει προβολή του πρώτου ελληνικού kitesurf ντοκιμαντέρ «The Thing About Greece – Wind & Water», σε παραγωγή του VICE για το Netwix.

Στην Αθήνα το Flow Film Festival θα βρίσκεται στις 2 Δεκεμβρίου στο στο Αμφιθέατρο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ

Και στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Δεκέμβρη στην Αποθήκη Δ’ του Λιμανιού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις προηγούμενες χρονιές:

