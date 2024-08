To «I Gotta Feeling» των Black Eyed Peas Μπορεί να Είναι Καταθλιπτικό για Κάποιους Ανθρώπους

Από τα 18 μέχρι τα 21, δούλευα σε μπαρ. Δεν το μισούσα, όμως δεν το έλεγες και ωραία φάση. Πάνω από τους μισούς εργαζομένους είχαν πάει στο πανεπιστήμιό μου και μία από τις ερωτήσεις στη συνέντευξη ήταν «ποιον διάσημο θα προσκαλούσες για φαγητό;». επομένως το vibe ήταν φαινομενικά χαλαρό και διασκεδαστικό. Μέχρι να αποτύχεις στην προσπάθειά σου να πείσεις έναν πελάτη να πάρει περισσότερα σφηνάκια, δηλαδή. Μετά, η χαλαρή διάθεση και η διασκέδαση έκαναν φτερά. Τέλος πάντων, όπως ξέρει οποιοσδήποτε έχει υποστεί ποτέ μια διπλοβάρδια όπου ήταν αναγκασμένος να σερβίρει κοκτέιλ σε φοιτητές γυμναστικής ακαδημίας, ένα κομμάτι της ψυχής σου πεθαίνει, όταν δουλεύεις σε μπαρ. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική αίσθηση, ένα «Ωχ Θεέ μου», ένα τρέμουλο που σου διαπερνά το στομάχι λίγο προτού περάσεις το κατώφλι, το οποίο παραμένει εκεί τις επόμενες 14 ώρες, μέχρι να πας σπίτι και να καθαρίσεις τη σμπούκα από τα πάνινά σου.

Ακριβώς στη μέση της θητείας μου σε ένα κυριλέ μπαρ, κυκλοφόρησε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που, μέχρι και σήμερα, έχει τη δύναμη να με βυθίζει σε μια απέραντη θλίψη. Ένα τραγούδι που εισβάλλει στον πυρήνα της ύπαρξής μου, ανοίγει μια τρύπα και τη γεμίζει μελαγχολία. Αυτό το τραγούδι είναι το «I Gotta Feeling» από το αμερικανικό συγκρότημα The Black Eyed Peas.

Το «I Gotta Feeling» κυκλοφόρησε στην αρχή του καλοκαιριού του 2009 και είναι ένα pop τραγούδι που έχει κερδίσει Grammy και μιλάει για μια ωραία βραδιά. Ήταν για 14 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 και έγινε το ψηφιακό τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, τότε. Ήταν το πιο πετυχημένο τραγούδι του 21ου αιώνα παγκοσμίως, μέχρι το 2014, οπότε και ξεπεράστηκε από το «Happy» του Pharrell. Είναι, επίσης, το πιο καταθλιπτικό τραγούδι στην ιστορία της μουσικής – και, λες και ήθελε να το αποδείξει αυτό, έπαιζε αρκετές φορές το βράδυ, κάθε βράδυ, στο μπαρ όπου δούλευα.

Υποτίθεται ότι είναι ανεβαστικό, έτσι δεν είναι; Σε συνέντευξη στο Marie Claire την παραμονή της κυκλοφορίας του, το διάσημο μέλος των Black Eyed Peas, ο will.i.am, ισχυρίστηκε ότι το κομμάτι ήταν «αφιερωμένο σε όλα τα party animal του κόσμου που θέλουν να βγουν έξω και να παρτάρουν». Πράγματι, το «I Gotta Feeling» φαινόταν να πληροί ακριβώς αυτές τις προδιαγραφές. Για χρόνια, αποτελούσε την κορύφωση που απευθυνόταν σε όλους στο τέλος της βραδιάς, τονίζοντάς σου ότι σε όποια φάση και αν ήσουν, περνούσες καλά.

Κυριαρχούσε στα πάρτι του γραφείου, στις διαφημίσεις, στα video games, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα πάρτι γενεθλίων τρίχρονων, τα πάρτι γενεθλίων 73χρονων και κυρίως, σε εκείνα τα χορογραφημένα γαμήλια βίντεο στα οποία ο κόσμος σπαταλάει ένα κάρο λεφτά, για κάποιον λόγο. Ήταν ειδικά σχεδιασμένο για κάθε εύθυμη περίσταση, με το να αποφεύγει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό μπορεί να περιόριζε το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Με αυτόν τον τρόπο, παρέκαμπτε κάθε ανθρώπινο συναίσθημα και σε οδηγούσε στην κόλαση.

Το είχα ξεχάσει για χρόνια. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε τραυματική εμπειρία, επανεμφανίστηκε τη στιγμή που δεν το περίμενα καθόλου. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που μας πέρασε, την ώρα που μια ταμίας που περνούσε υπαρξιακή κρίση σε ένα κατάστημα Sainsbury’s στο Μπράιτον σκάναρε την μπίρα, το ουίσκι και το χούμους μου, το άκουσα ξανά. Οι αλλεπάλληλες ρυθμικές μαχαιριές του διαπέρασαν τον αέρα, χωρίς να σηκώνουν κουβέντα για το θέμα: απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά. Με αναστάτωσε τόσο πολύ, που σταμάτησα να βάζω τα πράγματα στη σακούλα, άνοιξα την εφαρμογή με το σημειωματάριο στο κινητό μου και έγραψα: «το «“I Gotta Feeling” των Black Eyed Peas είναι το πιο καταθλιπτικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ». Προτού συνεχίσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από τους στίχους:

I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good, good night



A feeling that tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good, good night



A feeling, woohoo, that tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good night

That tonight’s gonna be a good, good night



*

(Έχω ένα προαίσθημα, ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία, ωραία βραδιά



Ένα προαίσθημα, ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία, ωραία βραδιά



Ένα προαίσθημα, ουουου, ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά

Ότι απόψε θα είναι μια ωραία, ωραία βραδιά)

Ας σκεφτούμε, για λίγο, τις επιρροές του. Το «I Gotta Feeling» κλέβει το beat από ένα απίστευτα ενοχλητικό χορευτικό κομμάτι από τα τέλη των 90s, το «Take A Dive» κάποιου Bryan Pringle, ο οποίος προηγουμένως ήταν άγνωστος, μέχρι που προσπάθησε να κάνει μήνυση στους Black Eyed Peas για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (ήταν άγνωστος, μπορεί να υποθέσει κάποιος, επειδή η μουσική του ήταν χάλια). Η μελωδία είναι περήφανα εμπνευσμένη από τους U2, οι οποίοι είναι αναμφισβήτητα η πιο μη εντυπωσιακή rock μπάντα που έχει φορέσει ποτέ δερμάτινα. Επίσης, ο στίχος με το «ουουου» -σίγουρα μια εορταστική κορύφωση, όσον αφορά τη στιχουργία– είναι σαμπλαρισμένος από το «Every Breath You Take» των Police, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, πέρα από ένα μίζερο soft rock κομμάτι για έναν εμμονικό stalker, καμουφλαρισμένο ως ερωτική μπαλάντα. Μιλώντας για τη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, ο ντράμερ των Police, Stewart Copeland, είπε: «Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι του Sting με τη χειρότερη ενορχήστρωση». Ο ίδιος ο Sting είπε: «Η μελωδία είναι συνηθισμένη, μοιάζει με εκατοντάδες άλλες, όμως οι στίχοι έχουν ενδιαφέρον». Έχετε υπόψη, λοιπόν, ότι το σημείο που επέλεξαν να διαλέξουν οι Black Eyed Peas ήταν το «ουουου».

Πέρα από τη σύνθεσή του, όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα με το «I Gotta Feeling» είναι ότι έχει τεθεί σε τελείως λάθος βάση. Το «I Gotta Feeling» διαδραματίζεται προτού καν ξεκινήσει η διασκέδαση. Είναι αυστηρά για ζέσταμα πριν από το πάρτι. Το να διακηρύσσεις επανειλημμένα πόσο καλό προαίσθημα έχεις για την πορεία της βραδιάς, είναι γρουσουζιά. Ακριβώς όπως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ή σε γενέθλια ή τέλος πάντων σε οποιαδήποτε περίσταση όπου η διασκέδαση θεωρείται αυτονόητη και όχι κάτι που ανθίζει βιολογικά, το «I Gotta Feeling» ασφυκτιεί υπό το βάρος της δικής του επιμονής. Καμιά αξέχαστη βραδιά δεν ξεκίνησε με τη δήλωση, «Ξέρω ότι σήμερα θα το κάψουμε». Η φράση, «Έλα να γίνουμε τελείως λιώμα και να ξεφύγουμε εντελώς» δεν οδήγησε ποτέ πουθενά αλλού, πέρα από το να σκάσεις μύτη στο κλαμπ πολύ νωρίς, να πιεις με το ζόρι απανωτά σφηνάκια, μέχρι κάποιος να πετάξει την ιδέα να ζητήσετε πατατάκια και τελικά να γυρίσετε όλοι σπίτι στις 11:45 μ.μ. Ποτέ, στην ιστορία του ξεφαντώματος, δεν έχει υπάρξει αυτή η δήλωση κάτι άλλο, πέρα από ένα ξόρκι που σκορπά την απογοήτευση: «Έχω ένα προαίσθημα, ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά. Ότι απόψε θα είναι μια ωραία βραδιά. Ότι απόψε θα είναι μια ωραία, ωραία βραδιά».

Αν και είμαι διατεθειμένη να παραδεχτώ ότι οι συνειρμοί που μου φέρνει στο μυαλό, μου κατέστρεψαν το κομμάτι –άλλωστε, είναι αδύνατον να ταυτιστείς με τη νοοτροπία «party every day, p-p-p-party every day», όταν η βότκα σου έχει νεκρώσει τα δάχτυλα και ολόκληρο το κορμί σου ζέχνει, όπως τα απόνερα που μένουν στο πλυντήριο των ποτηριών–, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε, για να πει στον κόσμο ότι πρέπει να τα παρατήσει και να γυρίσει σπίτι. Αν μας έμαθε κάτι το Superbad, αυτό είναι ότι η μυστική φόρμουλα για μια αξέχαστη βραδιά είναι η τύχη. Πόσες φορές σε έχει πλησιάσει κάποιος το βράδυ, για να σε ρωτήσει αν περνάς καλά, χαλώντας σου επί τόπου τη διάθεση; Ο πρώτος κανόνας της διασκέδασης είναι ότι δεν πρέπει να στρέφεις την προσοχή σου σε αυτήν. Δεν πρέπει ποτέ να κοιτάς κατάματα τη διασκέδαση, διαφορετικά θα αντιληφθείς κατευθείαν την παρουσία της, πράγμα που σημαίνει ότι βγήκες από το mood της στιγμής – η οποία είναι, σύμφωνα με τον βουδισμό και πολλές ακόμη φιλοσοφίες, ο χρόνος στον οποίο μπορεί να προκύψει η πραγματική διασκέδαση. Ίσως να κάνω λάθος, δεν υπήρξα ποτέ καλή επιχειρηματίας, όμως η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ποτέ δεν πέρασα καλά αντικρύζοντας κατάματα τη νύχτα και ουρλιάζοντας «Εσύ εκεί. Φρόντισε να είσαι ωραία».

Ξέρω τι σκέφτεστε –«Το ίδιο πράγμα δεν είναι και το “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” του Jamiexx, ρε ’συ Emma; Και το λάτρεψες, σωστά; Γράφοντας για την καταξιωμένη μουσική ιστοσελίδα Noisey το 2015, είχες πει ότι “έχει τόσα vibes που μπορείς να το κατηγοριοποιήσεις στα sex toys”»- και έχετε δίκιο. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής: Συμμετέχει ο Popcaan στο κομμάτι.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Noisey.

