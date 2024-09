Το Instagram Κηρύττει Πόλεμο στους Ψεύτικους Followers και στα Πληρωμένα Like

Αν ο αλγόριθμός σου σε ρίχνει στα τάρταρα και δεν παίρνεις ποτέ πάνω από 20 like σε μια σέξι selfie, ενώ την ίδια στιγμή βαρετοί influencers στο timeline σου παίρνουν χιλιάδες, τότε σου έχουμε καλά νέα. Το Instagram ανακοίνωσε ότι επιτέλους θα πάρει μέτρα για τους fake followers και τα πληρωμένα like στην πλατφόρμα. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε (προφανώς) στο Instagram, οι αρμόδιοι υποσχέθηκαν να διαγράψουν τους ψεύτικους λογαριασμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η αίσθηση εμπιστοσύνης των χρηστών του Instagram και των διαφημιζόμενων. «Πρόσφατα είδαμε λογαριασμούς να χρησιμοποιούν εφαρμογές τρίτων, για να αυξήσουν τεχνητά το κοινό τους», αναφέρει η δήλωση. «Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Instagram για να έχουν πραγματικές εμπειρίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πραγματικές αλληλεπιδράσεις. Είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι εμπειρίες δεν διαταράσσονται από πλασματική δραστηριότητα».

Στο πλαίσιο της επιχείρησης-σκούπα, οι χρήστες που πληρώνουν για να αλλοιώσουν το influencer lifestyle τους θα λάβουν τώρα ένα μήνυμα εντός της εφαρμογής που θα τους ειδοποιεί ότι τα «πλασματικά likes, follows και σχόλια» έχουν αφαιρεθεί από το Instagram. Η πλατφόρμα θα αναγκάσει αυτούς τους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε οι εφαρμογές τρίτων που τους κάνουν να φαίνονται πιο δημοφιλείς να μην έχουν πια πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Αλλά και για όσους χρησιμοποιούν fake likes και θα θέλουν να αγοράσουν περισσότερα, αφού τους τσακώσουν, το Instagram έχει μια δυσοίωνη προειδοποίηση: «Οι λογαριασμοί που θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές τρίτων, για να διευρύνουν το κοινό τους, μπορεί να δουν επιπτώσεις στην εμπειρία που τους προσφέρει το Instagram».

Αυτό, με άλλα λόγια, μεταφράζεται ως «Θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο και θα σου κάνουμε τη ζωή κόλαση».

Το Instagram είναι η πιο πρόσφατη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κήρυξε τον πόλεμο στους ψεύτικους χρήστες. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Twitter ξεκίνησε μια εκκαθάριση ψεύτικων followers, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα, καθώς διασημότητες όπως η Katy Perry, ο Justin Bieber, ακόμη και ο πρώην Πρόεδρος Barrack Obama έχασαν εκατομμύρια πληρωμένους οπαδούς. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η πλατφόρμα είδε τον αριθμό των χρηστών να μειώνεται κατά 6% μετά την εκκαθάριση, σύμφωνα με το περιοδικό Time. Φαίνεται ότι η ξαφνική στροφή του Insta στην αυθεντικότητα δεν θα μπορούσε να γίνει σε καλύτερη στιγμή, καθώς το κοινό χάνει σταθερά την πίστη του στις εξαιρετικά επιμελημένες και εκνευριστικά ψεύτικες αναρτήσεις με τις οποίες έχει γίνει συνώνυμη η εφαρμογή. Τον Σεπτέμβριο, η influencer με έδρα το Λονδίνο Scarlett London γελοιοποιήθηκε για το «φαιδρό» πρωινό σκηνικό που έστησε για να προωθήσει το Listerine, ενώ οι διαφημιστές στρέφονται σε μικρότερους, πιο αυθεντικούς λογαριασμούς με μόλις 100 followers (τους λεγόμενους «nano-influencers» ) ή ακόμη και σε λογαριασμούς εφήβων με memes, για μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Θα μπορούσε άραγε αυτή η επιχείρηση-σκούπα να αποτελέσει το τέλος των influencers; Δυστυχώς, μάλλον όχι. Μπορεί το Instagram να διαγράφει τους απατεώνες, ωστόσο η πρακτική του «influencing» με την παραδοσιακή έννοια εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη επιχείρηση.

Οι κορυφαίοι influencers μπορούν να αγγίξουν έσοδα της τάξης των 50.000 δολαρίων για μια ανάρτηση με σπόνσορες και όσοι δεν καταφέρνουν να ασκήσουν την επιρροή που υποσχέθηκαν, (στην υγειά του πεσόντα Luka Sabbat, ο οποίος πληρώθηκε $60.000, για να προωθήσει γυαλιά ηλίου Snapchat και δεν το έκανε ποτέ) τιμωρούνται σκληρά – καλά, εντάξει, μια μήνυση τους κάνουν.Τον ίδιο μήνα που η Scarlett London γελοιοποιούνταν στο Twitter, επειδή έφτιαξε έναν χώρο στο υπνοδωμάτιό της μόνο για το Instagram, δημιουργήθηκε για τον ίδιο σκοπό ένα millennial, ροζ ρετιρέ στην περιοχή Σόχο του Μανχάταν και ενοικιάστηκε στους κορυφαίους influencers του Instagram για το εξωφρενικό ποσό των $15,000 τον μήνα. Όσο και αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η εκκαθάριση των fake bitches από το Instagram είναι το πρώτο καρφί στο φέρετρο της Βιβλικής πανούκλας του 2018, τους influencers, το πιο πιθανό είναι να τους δούμε να προσαρμόζονται και να γίνονται ακόμη πιο ισχυροί και ενοχλητικοί αλλού.

«Όπως συμβαίνει πάντα, με την ίδια ταχύτητα που το Instagram ανέπτυξε εργαλεία για τον εντοπισμό της παράτυπης συμπεριφοράς, εξίσου γρήγορα θα υπάρξουν άλλοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να βρουν παραθυράκια», δήλωσε στο The Drum η Jessica Shirling, σύμβουλος επιρροής στο We Are Social. «Μπορεί να είναι εύκολο να εντοπιστούν ψεύτικοι λογαριασμοί, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται, όταν οι ψεύτικες αλληλεπιδράσεις προέρχονται από αυθεντικούς λογαριασμούς. Αν δεν υπάρξουν επιπτώσεις για αυτές τις υπηρεσίες, η διαγραφή τους από μια πλατφόρμα, θα τους κάνει απλώς να στραφούν στην επόμενη».

