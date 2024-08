Το «Mean Girls» Παραμένει Αγαπημένο (και) Λόγω της Μόδας​

Στις μέρες μας κανείς δεν δίνει σημασία στους κανόνες της μόδας (είδαμε μέχρι και σανδάλια με κάλτσες στις πασαρέλες, στην Εβδομάδα Μόδας), ωστόσο κάποιοι ακόμα θέλουμε να ακολουθούμε τους αυστηρούς κανόνες στιλ που είδαμε στα Mean Girls. Τι να τις κάνεις τις φόρμες όταν μια παστέλ φουστίτσα σού εξασφάλιζε πρόσκληση στο τραπέζι των Plastics;



Το Mean Girls, γραμμένο από την Tina Fey και εμπνευσμένο από το βιβλίο της Rosalind Wiseman, Queen Bees and Wannabes, κυκλοφόρησε πριν από 15 χρόνια. Στην αγαπημένη εφηβική κωμωδία, παρακολουθούμε την Cady Heron (Lindsay Lohan), μια μαθήτρια από την Αφρική που διδασκόταν στο σπίτι, να παίρνει μαθήματα-αστραπή για τη νοοτροπία του σχολείου. Με λίγη βοήθεια από τους φίλους της Janis Ian (Lizzy Caplan) και Damian (Daniel Franzese), από ξενέρωτη outsider γίνεται μέλος των Plastics, μιας ομάδας μοδάτων, δημοφιλών κοριτσιών που κάνουν κουμάντο στο σχολείο, με αρχηγό τη Regina George (Rachel McAdams).

Videos by VICE

Εκτός από τις αξιομνημόνευτες ατάκες που γίνονται memes σήμερα (“You go, Glen Coco!”), το Mean Girls παραμένει αγαπημένο, λόγω της μόδας. Θα θυμόμαστε τις παστέλ ζακέτες και τις μίνι φούστες των Plastics, το oversized ροζ Lacoste του Damian, το κομμένο φανελάκι της Regina, το στρατιωτικό παντελόνι και τις σαγιονάρες της Cady, τα αμέτρητα μπλουζάκια και τα τζιν καμπάνες – και η λίστα δεν έχει τελειωμό.

Η Mary Jane Fort που σχεδίασε τα κοστούμια της ταινίας, λέει πως για να τις έρθουν οι ιδέες κοίταζε τι φορούσαν οι έφηβες και τα πείραξε λιγάκι ώστε να δημιουργήσει μια διαχρονική αλλά κάπως πιο έντονη πραγματικότητα, την οποία ήθελε η Fey αλλά και ο σκηνοθέτης Mark Waters. Επειδή οι ταινίες γυρίζονται ένα ή δύο χρόνια πριν κυκλοφορήσουν, η Fort πρέπει να λειτουργεί σαν Νοστράδαμος της μόδας, προβλέποντας τι τάσεις θα έρχονταν. «Βλέπω τι φοράνε στην Ευρώπη, γιατί εδώ φθάνουν με καθυστέρηση», λέει.

Η Fort σπούδασε ζωγραφική και το πέρασε αυτό και στη δουλειά της. «Αν θέλεις να ασχοληθείς με ένα θέμα, πρώτα κοιτάζεις πώς είναι στην πραγματιότητα και μετά το αλλάζεις και το κάνεις δικό σου», εξηγεί. Η Fort λέει ότι το γενικό vibe της μόδας των Plastics ήταν ένας φόρος τιμής στη δεκαετία του ’50 και του ’60, όταν οι μαθητές κατέβαλαν προσπάθεια για να είναι ωραίοι στο σχολείο. «Όλοι ντύνονταν καλά, κανείς δεν έβαζε ένα τζιν κι ένα μπλουζάκι κι έξω απ’ την πόρτα. Ήταν σχεδόν υπολογισμένο σαν επίδειξη μόδας – τι θα φορούσες και πώς θα έκανες τα μαλλιά σου. Και το χρησιμοποιήσαμε σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε για την ταινία».

Σύμφωνα με τη Fort, η χρωματική παλέτα των Plastics δημιουργήθηκε για να σε κάνει να νιώθεις ότι ήταν καραμελάκια που σε έβαζαν σε πειρασμό. «Τα ήθελες. Ήθελες μια χούφτα. Αν ένα παιδάκι μπει σε μαγαζί με καραμέλες, θα του τραβήξουν την προσοχή οι πιο εντυπωσιακές, κι ας έχουν χάλια γεύση. Αυτή είναι και η έννοια του Plastic».

VICE Video: Ένα Αστείο Κορίτσι

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.



Για να διαφοροποιήσει την αρχηγό από τις υποτακτικές της, η Fort φρόντισε τα ρούχα της Regina να είναι λίγο πιο εντυπωσιακά. «Η Regina ήταν η βασίλισσα, έτσι έπρεπε να λάμπει και να ξεχωρίζει. Ντυνόταν λίγο πιο σέξι. Τα τακούνια της ήταν λίγο πιο ψηλά, το ντεκολτέ της λίγο πιο χαμηλό». Τα άλλα κορίτσια, η Gretchen Wieners (Lacey Chabert), η επόμενη αντικαταστάτρια, και η αλλοπαρμένη Karen (Amanda Seyfried) ήταν ελαφρώς πιο ήπιες. «Η Gretchen ήταν πιο γλυκιά και λίγο πιο σφιγμένη και η Karen ακολουθούσε σαν κακομοίρα, αλλά μιας και ήταν πανέμορφη χωρίς να το αντιλαμβάνεται, όλα ήταν ωραία πάνω της», λέει η Fort. «Και φυσικά, η Cady εμφανίζεται και αρχίζει να τις αντιγράφει όλες, δείχνοντας τόσο όμορφη όσο κι αυτές».

Δυστυχώς, είδαμε φευγαλέα το πριγκιπικό makeover της Cady. Σύντομα, με την πλύση εγκεφάλου, μπαίνει στο modus operandi των Plastics και την κατατρώει η ματαιοδοξία της, βάζοντας σε κίνδυνο τη φιλία της με την Janis και τον Damian. Αλλά ενώ μπορεί να δείχνει εξίσου ωραία με τη Regina, δεν το πετυχαίνει ακριβώς. Για παράδειγμα, όταν οι γονείς της λείπουν και κάνει πάρτι στο σπίτι της, φοράει ένα σατέν στράπλες στενό φόρεμα στο στιλ της Regina, αλλά το κάνει αδέξια, καθώς φαίνονται οι ροζ τιράντες από το σουτιέν της.

Για να αντιγράψει τις συνήθειες στα ψώνια των εφήβων της εποχής, η Fort λέει ότι βρήκε τα περισσότερα ρούχα όπως θα ψώνιζε μια έφηβη, σε πολλά και διάφορα μαγαζιά. «Για μένα αυτό είναι το πιο λογικό. Τα συνδυάσαμε όπως εκείνες. Έτσι μοιάζει πραγματικό. Όταν κάναμε τα Mean Girls δεν υπήρχαν τα ψώνια στο Διαδίκτυο ή το Net-a-Porter, έτσι ψάξαμε σε πολλά μαγαζιά».

Κάποια από τα ντυσίματα ήταν φτιαγμένα ειδικά για την ταινία, όπως τα κοστούμια του Χάλογουιν και τα φορέματα του χορού. Και αν νομίζετε ότι το μπλουζάκι a little bit dramatic και τα άλλα με τα έξυπνα σλόγκαν αγοράστηκαν από τη Juicy Couture, κάνετε λάθος. Η Fort λέει ότι τα έφτιαξε η ομάδα. «Τυπώσαμε πολλά πράγματα και τα ρούχα τροποποιούνταν και βάφονταν σε διάφορα χρώματα», λέει.

Οι σέξι χριστουγεννιάτικες στολές στο Jingle Bell Rock επίσης φτιάχτηκαν από τη Fort. Και αν οι φαν της Mariah έχουν απορία αν ήταν ένας φόρος τιμής στη σέξι στολή της στο All I Want for Christmas Is You, ήταν απλώς σύμπτωση (αν και η Carey είναι φαν της ταινίας και το single της του 2009 “Obsessed” είναι εμπνευσμένο από την ταινία περιλαμβάνει τη φράση της Regina “Ι was like, why are you so obsessed with me?” την αρχή του κομματιού).

Αν δει κανείς το Mean Girls σήμερα φαίνεται πόσο πιο γρήγορα ανακυκλώνονται οι τάσεις. Έχουμε ήδη δει τόσες αναβιώσεις τη δεκαετίας του ‘00 – μικρές τσάντες, στάμπες μονογράμματα, τζιν καμπάνες, την επιστροφή της βελουτέ φόρμας της Juicy Couture (που τη φορά πολλές στην ταινία, αλλά κατά βάση τα ρούχα σπιτιού της cool μαμάς της Amy Poehler). Η Fort, όμως, δεν σοκάρεται και τόσο από την επιστροφή των τάσεων.

«Τα κοστούμια και η μόδα είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά στον κόσμο της μόδας, παραδοσιακά, όλα επιστρέφουν με κάποιο τρόπο και κάποια μορφή. Μάλλον δεν με εκπλήσσει». Φυσικά, υπάρχουν ακόμα πολλές τάσεις από την εποχή που δεν έχουν επιστρέψει. Για παράδειγμα, η κοντές καρό φούστες των Plastics, που μέχρι στιγμής έχουμε δει περισσότερο σε στολές Χάλογουιν της Leg Avenue και ρούχα cosplay (αν και ποιος ξέρει, μπορεί να εμφανιστεί μια μίνι Burberry φούστα στο Instagram της αγαπημένης μας influencer την άλλη βδομάδα).

Όσο για την απήχηση του Mean Girls, η Fort λέει ότι είναι λογικό που συνεχίζεται ως σήμερα. «Νομίζω πως είναι το ίδιο για κάθε έφηβη. Τα κορίτσια που το είδαν πριν από 15 χρόνια, είναι τώρα 30 και το θυμούνται επειδή άγγιξε μια χορδή. Και τώρα, για τα νεότερα κορίτσια που το βλέπουν είναι μια διαχρονική ιστορία για το πώς νιώθεις όταν είσαι νέος. Προσωπικά χαίρομαι που οπτικά και αισθητικά είναι ακόμα μες στα πράγματα».

Κι εμείς το ίδιο. Γι’ αυτό τις Τετάρτες πάντα φοράμε ροζ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο i-D US.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Η Ζωή μου Εκτός Κορυδαλλού με το Βραχιολάκι

«Το Μέτρο των Εποπτευόμενων Χώρων Χρήσης Είναι Υποκριτικό», Κατερίνα Μάτσα

Η Αναστασία Τσουκαλά Έγραψε Βιβλίο για την Ένοπλη Πάλη

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.