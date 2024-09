Το Μοναδικό Μουσείο Γυναικείου Κόλπου στον Κόσμο Έκλεισε

Στη γειτονιά του Κάμντεν, ανυποψίαστοι τουρίστες και Λονδρέζοι που έψαχναν ένα βίντατζ φόρεμα ή τηγανητό φαγητό έπεφταν πάνω στο Μουσείο Κόλπου, που υποσχόταν να διαλύσει τα ταμπού για τα γυναικεία γεννητικά όργανα.

Τώρα, όμως, θα μείνει άστεγο. Η ιδιοκτήτρια LabTech δεν ανανέωσε το συμβόλαιο ενοικίασης του μουσείου που έληξε στις 24 Σεπτεμβρίου, παρόλο που το μουσείο έχει τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Κάμντεν – το οποίο, το 2019, δήλωσε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του μουσείου στη γειτονιά. Τότε το συμβούλιο είπε ότι θα «ενίσχυε απίστευτα τη συλλογική κατανόηση των σωμάτων μας».

Το Μουσείο Κόλπου μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να βρει άλλον χώρο προσβάσιμο, προσιτό οικονομικά και σε περιοχή με εμπορική κίνηση ή πολιτιστική δραστηριότητα – δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν προσπάθησε.

«Νιώθουμε χάλια», είπε στο VICE World News η Florence Schechter που ξεκίνησε το μουσείο το 2017, όταν ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε γυναικολογικό αντίστοιχο του Φαλλολογικού Μουσείου της Ισλανδίας. Το μουσείο ξεκίνησε σαν μια σειρά pop-ups στη Βρετανία και ύστερα βρήκε το μόνιμο σπίτι του στο Stables Market στο Κάμντεντ, τον Οκτώβρη του 2019.

Το μουσείο έκανε πρόταση σε πολλούς ιδιοκτήτες στο Λονδίνο, αλλά τελικά όλοι αρνήθηκαν χωρίς να δώσουν κάποιον λόγο. Η Schechter πιστεύει ότι ευθύνεται η θεσμική πατριαρχία.

Το Μουσείο Κόλπου, τα λίγα χρόνια που είναι ανοιχτό στο Κάμντεν, έχει επαινεθεί ακόμη και από σταρ όπως η Gillian Anderson. Η έκθεση του 2019 “Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Them” είχε πάνω από 110.000 επισκέπτες και μετά από την πρόσφατη έκθεση “Periods”, 89% των επισκεπτών είπαν ότι έμαθαν περισσότερα για την ιστορία της περιόδου μετά την επίσκεψή τους. Και οι δύο εκθέσεις έλαβαν πολύ θετικό feedback, σύμφωνα με τα δεδομένα του μουσείου.

Για τον Shechter η αναχώρηση του μουσείου από το Κάμντεν είναι άλλη μια ένδειξη του gentrification που συμβαίνει στην περιοχή. «Θα μου άρεσε πολύ να είναι στο Κάμντεν, εκεί μένω και γι’ αυτό πήγα εκεί εξαρχής. Πολλοί λένε τώρα για το gentrification στο Κάμντεν. Τώρα που φεύγουμε θα χαθεί λίγο από το επαναστατικό πνεύμα της πειροχής».

Τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπος της Αγοράς του Κάμντεν είπε στη λονδρέζικη εφημερίδα Evening Standard ότι το 2019 συνεργάστηκαν ευθέως με το Δημοτικό Συμβούλιο του Κάμντεν και διασφάλισαν προσωρινή άδεια σχεδιασμού για να προσφέρουν χώρο στο μουσείο.

«Δυστυχώς αυτή η άδεια λήγει και έτσι έχουμε ήδη προσφέρει νέο και μεγαλύτερο χώρο που ταιριάζει με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, για μια τιμή που συνάδει με τις τρέχουσες προσδοκίες. Η προσφορά δεν έγινε δεκτή, όμως θέλουμε να διαπραγματευτούμε με την ομάδα αν το ενδιαφέρον αλλάξει», είπε.

Στις 2 Αυγούστου το μουσείο έκανε ένα tweet που έλεγε ότι «ο μοναδικός νέος χώρος που μας έδειξε η Αγορά του Κάμντεν είναι ένας τελευταίος όροφος κι αυτό θα έκρυβε τελείως το Μουσείο Κόλπου […] Αυτό δεν μας κάνει. Η λέξη “κόλπος” δεν είναι πρόστυχη. Θα πρέπει να είναι ορατή στον κόσμο, να μάχεται τη ντροπή που φέρει και να μην κρύβεται σαν κανέναν πορνοπεριοδικό».

Η LabTech έχει στην ιδιοκτησία της 100.000 τετραγωνικά της Αγοράς του Κάμντεν. Στο website της γράφει «Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν μοναδικό προορισμό όπου θα μπορεί κανείς να ζει, να δουλεύει, να μένει, να ψωνίζει και να διασκεδάζει – να κινείται αβίαστα ανάμεσα σε εμπειρίες νύχτας και μέρας». Αναφέρει μάλιστα τη Stables Market, όπου βρίσκεται το μουσείο, λέγοντας ότι περιλαμβάνει φαγητό, ψυχαγωγία και καταστήματα λιανικής καθώς και ως έναν χώρο συνεργασίας όπου οι επιχειρήσεις επιδίδονται σε τεχνολογικές καινοτομίες.

Στο Twitter, πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει τη θλίψη τους για το κλείσιμο του μουσείου. Η Fiona Robertson, συντονίστρια ισότητας του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος, είπε: «Ήταν επαναστατικό να βλέπεις το μουσείο σε εμφανή χώρο, με εύκολη πρόσβαση και χωρίς ντροπή. Λειτουργούσε θεραπευτικά, εκπαιδευτικά, με επίκεντρο την κοινότητα. Ήταν επίσης ο μόνος λόγος που πήγα στην περιοχή στο τελευταίο μου ταξίδι στο Λονδίνο, που σημαίνει ότι πέρασα χρόνο και σε άλλες επιχειρήσεις εκεί».

Άλλος χρήστης έγραψε: «Πήγα τα παιδιά μου εκεί για να δουν ότι δεν φρικάρω και μετά εκείνα πήγαν και τη μάνα τους. Έξι άτομα επισκεφτήκαμε μια περιοχή που πάντα λέγαμε ότι θα πάμε και δεν πηγαίναμε, με αφορμή το μουσείο. Και θα το ξανακάνουμε στη νέα τοποθεσία».

Μέχρι να βρεθεί νέος χώρος, η Schechter και η ομάδα της θα λειτουργούν από μια αποθήκη και online. «Θα κάνουμε σαν να φταίει η πανδημία – μάθαμε να λειτουργούμε χωρίς φυσικό χώρο. Θα κάνουμε πολλά πράγματα online».

Το Μουσείο Κόλπου έχει τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες online τον μήνα, αλλά η απώλεια του χώρου του θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Το 25% των επισκεπτών μετά τον COVID είπαν ότι το επισκέφτηκαν επειδή έτυχε να περνάνε.

Η LabTech δεν απάντησε στο αίτημά μας για σχολιασμό.

