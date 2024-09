To Mόνο που Θέλει Αυτός ο Τύπος Είναι Αναγνώριση για το “All I Want for Christmas”

Κάθε Δεκέμβρη, το All I Want for Christmas είναι αναπόφευκτο. Αυτή την εβδομάδα, το εμβληματικό τραγούδι έφτασε στην κορυφή του Hot 100 για πρώτη φορά στα 25 χρόνια απ’ όταν κυκλοφόρησε και είναι, έτσι, το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο ένα μετά το The Chimpunk Song, το 1959.

Και παρόλο που είναι αναμφίβολα η εποχή της Mariah Carey –κυκλοφόρησε ξανά μια deluxe έκδοση του άλμπουμ της του 1994, “Merry Christmas”-, έκανε επανεκκίνηση της περιοδείας All I Want for Christmas και ήταν το θέμα ενός mini ντοκιμαντέρ για το πώς προέκυψε ο χριστουγεννιάτικος ύμνος. Σε μια καινούργια συνέντευξη στο Variety, ο συχνός συνεργάτης της Mariah Carey, Walter Afanasieff, που έγραψε μαζί της το All I Want for Christmas, λέει πως το τραγούδι είναι θρίαμβος και πως η ανάμειξή του περίπλοκη.

«Αυτό το τρελό και θαυμάσιο πράγμα στη ζωή μου, τα τελευταία 25 χρόνια, είναι γλυκόπικρο για μένα, διότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, επειδή πολλοί δεν πιστεύουν ότι έχω γράψει αυτό το τραγούδι», είπε. Το πρόβλημα είναι ότι ο Afanasieff που έχει συνεργαστεί με τη Mariah Carey, σε κομμάτια όπως το Hero και το One Sweet Day, έχει μια τελείως διαφορετική.

Το “Mariah Carey Is Christmas: The Story of “All I Want for Christmas”, το μίνι ντοκιμαντέρ του Amazon, παρουσιάζει την εκδοχή της Carey για το πώς σκέφτηκε το τραγούδι που, όπως λέει το Variety, μοιάζει με τις άλλες αφηγήσεις της στο Billboard και το Cosmopolitan.

Λέει στο ντοκιμαντέρ «Είπα, για να δοκιμάσω το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Έβαλα το It’s a Wonderful Life να παίζει κάτω, ακουγόταν σε όλο το σπίτι. Πήγα σε ένα μικρό δωμάτιο και είχα ένα μικρό keyboard εκεί, και άρχισα να παίζω».

Η Carey παραδέχεται ότι δεν παίζει σπουδαίο πιάνο, αλλά ήταν ευτύχημα που βρήκε τη μελωδία. «Θα το θυμάμαι πάντα, την ησυχία του δωματίου και εγώ να παίζω και να γράφω. Να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ερωτικό τραγούδι και να γίνεται ένα».

Ο Afanasieff θυμάται τα πράγματα λίγο διαφορετικά. «Γράψαμε μαζί τη μελωδία και τις συγχορδίες, τη μουσική που ακούτε», είπε. «Και μετά έγραψε τους στίχους, όπως σε κάθε τραγούδι που έχουμε γράψει». Σύμφωνα με εκείνον, κάθισαν μαζί στο πιάνο. «H Mariah δεν έπαιξε πιάνο, εγώ έπαιξα. Έτσι, καθώς έπαιζα μια σειρά συγχορδίες, άρχισε να φτιάχνει μια μελωδία για τον στίχο».

Αργότερα, σύμφωνα με τον Afanaseiff, πήγε το κομμάτι στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ η Carey έμεινε στη Νέα Υόρκη – και ενορχήστρωσε εκεί το υπόλοιπο, χωρίς τους στίχους, όπως το ξέρουμε σήμερα.

«Έκανα την παραγωγή, την ηχογράφηση και την ενορχήστρωση, και έπαιξα όλα τα όργανα μόνος μου. Έπειτα της πήγα το κομμάτι. Προφανώς της άρεσαν όλα και αρχίσαμε να ηχογραφούμε φωνητικά».

Ο Afanaseiff λέει ότι έχουν να μιλήσουν 20 χρόνια και παρόλο που η Carey ισχυρίζεται ότι έγραψε σχεδόν μόνη το All I Want for Christmas, εκείνος δεν φαίνεται να της κρατάει κακία. Θέλει μόνο να αναγνωριστεί η ανάμειξή του στο ιστορικό τραγούδι. «Ξέρω μόνο ότι επί 25 συναπτά έτη δεν μου έχει δώσει εύσημα».

Η διαφορά ανάμεσα στις ιστορίες τους προκαλούν σύγχυση. Και οι δυο θυμούνται αρκετά ζωντανά τις εκδοχές τους. Θα μπορούσε η Carey που σύμφωνα και με τις δύο ιστορίες δεν είναι καλή στο πιάνο, να έχει φτιάξει τη μελωδία σε ένα Casio μόνη της;

