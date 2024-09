Το Μυστικό για Τέλεια Σπανακόπιτα Κρύβεται στα Σέσκουλα

Μερίδες: 4-6

Χρόνος προετοιμασίας: 35 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά

ΥΛΙΚΑ

Videos by VICE

1 κιλό κατεψυγμένο σπανάκι χοντροκομμένο

500 γραμμάρια σέσκουλα

2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

3 πράσινα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (περίπου 70 γραμμάρια)

50 γραμμάρια μαϊντανό, χοντροκομμένο

25 γραμμάρια άνηθο, χοντροκομμένο

25 γραμμάρια φύλλα μέντας, χοντροκομμένα

Ξύσμα από 2 ακέρωτα λεμόνια

2 μεγάλα αυγά ελαφρώς χτυπημένα

Μια πρέζα τριμμένο μοσχοκάρυδο

200 γραμμάρια φέτα, θρυμματισμένη

60 ml ελαιόλαδο

12 φύλλα

αλάτι και μαύρο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βγάζουμε τα φύλλα από τα σέσκουλα. Παίρνουμε τα μισά κοτσάνια και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια (μπορούμε να κρατήσουμε τα υπόλοιπα για σούπα). Ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε ένα μεγάλο τηγάνι και προσθέτουμε τα κοτσάνια από τα σέσκουλα, το σκόρδο, το πράσινο κρεμμυδάκι και μισή κουταλιά αλάτι. Ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε το τηγάνι και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 5 λεπτά ανακατεύοντας πού και πού μέχρι να μαλακώσουν τα κοτσάνια. Προσθέτουμε τα φύλλα και μαγειρεύουμε άλλα 5 λεπτά με το καπάκι κλειστό μέχρι να μαραθούν, ανακατεύοντας πού και πού. Προσθέτουμε το σπανάκι και τα μυρωδικά και μαγειρεύουμε ένα-δυο λεπτά μέχρι να μαραθούν και αυτά (αν δεν χωράνε σε ένα τηγάνι μπορούμε να τα βάλουμε χωριστά). Μεταφέρουμε όλες τις πρασινάδες σε ένα σουρωτήρι και τα αφήνουμε να κρυώσουν για δέκα λεπτά. Θερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Με τα χέρια τα στραγγίζουμε όσο μπορούμε και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε ανακατεύοντας το ξύσμα λεμονιού, τα αυγά, το μοσχοκάρυδο, μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι και μια γενναία ποσότητα τριμμένο μαύρο πιπέρι. Τέλος, προσθέτουμε απαλά τη φέτα Λαδώνουμε ένα ταψί 23 x 33 εκατοστά με πινέλο και ελαιόλαδο. Απλώνουμε ένα φύλλο σε έναν πάγκο και το λαδώνουμε κι αυτό με το πινέλο. Το σκεπάζουμε με άλλο ένα φύλλο και επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ώσπου να έχουμε έξι φύλλα λαδωμένα που φτάνουν ως τις άκρες του ταψιού και περισσεύουν άκρες. Γεμίζουμε με την πρασινάδα και διπλώνουμε τις άκρες της ζύμης πάνω από τις άκρες της γέμισης, κόβοντας όσο χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα περίγραμμα δύο εκατοστών. Φτιάχνουμε άλλη μια εξάδα με φύλλο και τη βάζουμε από πάνω. Τα τσαλακώνουμε, ώστε η επιφάνεια να είναι κυματιστή και κόβουμε τις άκρες ίσα να σκεπάζουν τη γέμιση. Με το πινέλο λαδώνουμε το πάνω φύλλο και ψήνουμε 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Σερβίρεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Η συνταγή δημοσιεύεται με άδεια του εκδότη του Ripe Figs: Recipes and Stories from Turkey, Greece, and Cyprus.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ο «Γρίφος» του Ισπανικού Skunk στην Ηγουμενίτσα

Η Marseaux θα Ήθελε να Δει Περισσότερους Συνομήλικούς της να Ψηφίζουν

Την Τελευταία Φορά που Μπλόκαρε η Διώρυγα του Σουέζ, Σχηματίστηκε μια Ουτοπική Κοινότητα στη Θάλασσα

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.