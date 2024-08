Το Πάρτι για την Κυκλοφορία Ενός CD του Bam Margera σε Κλαμπ Γεμάτο Κρεβάτια

Τα μαζικά πάρτι ακόμα απαγορεύονται (στη Βρετανία). Έτσι, λόγω των συνθηκών είναι δύσκολο να γράφεται αυτή η στήλη “House Party Review”. Και μέχρι να μπορούμε να ξαναπάμε στο σπίτι κάποιου αγνώστου και να γίνουμε λιώμα μαζί με άλλο άγνωστο κόσμο, αναπολούμε το παρελθόν: το 2005 και το πάρτι για την κυκλοφορία του Viva La Bands, μιας συλλογής του Bam Margera.

Τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν ενδιαφέρουσα εποχή για την ποπ κουλτούρα. Αυτό το πάρτι έλαβε χώρα στο B.E.D στη Νέα Υόρκη, το κλαμπ που έγινε διάσημο από το Sex and the City, στο επεισόδιο όπου η Carrie τη λέει στους φίλους του πρώην της, που την παράτησε με ένα σημείωμα σε post-it. Παράξενο μέρος για να προμοτάρεις ένα CD που περιείχε Cradle of Filth και Rasmus.

Μίλησα με τον DJ Josh Madden, συνέταιρο στην εταιρεία μουσικής διαχείρισης και παραγωγής MDDN, μαζί με τα αδέρφια του και μέλη των Good Charlotte -Joel και Benji- για να δω τι μπορούσε να θυμηθεί από τα παρασκήνια εκείνης της βραδιάς.

Ο ΧΩΡΟΣ

Το πάρτι έγινε στο κλειστό πλέον B.E.D, στο Δυτικό Τσέλσι στη Νέα Υόρκη, όπου ευκατάστατοι πελάτες ενθαρρύνονταν να δειπνήσουν ντυμένοι και με τα παπούτσια τους σε διπλά κρεβάτια. Σύμφωνα με το άρθρο του Punch Drink με τίτλο “The Rise and Fall of Beds in Clubs”, μπορεί να σε έδιωχναν αν δοκίμαζες να ρίξεις έναν υπνάκο.

«Το B.E.D ήταν ένα κλαμπ που δεν θα μπαίναμε ποτέ», είπε τηλεφωνικώς ο Josh. «Κανείς απ’ όσους ήρθαν στο πάρτι εκείνη τη μέρα δεν θα μπορούσε να μπει».

Ο Josh έφτανε με το ποδήλατό του και οι πορτιέρηδες συχνά του έριχναν μια ματιά και δεν τον άφηναν να μπει, παρόλο που είχε πάει για να παίξει μουσική. «Πήγαινα στην πόρτα, είχα το σακίδιό μου και με έδιωχναν».

ΑΤΟΜΑ

Περίπου 350. Ανάμεσα τους ήταν ο Hulk Hogan, η κόρη του, Brooke Hogan, η Kelly Osbourne, η ραδιο-περσόνα Rude Jude Angelini και φυσικά ο ίδιος ο Bam.

«Όλοι τους είχαν εκπομπές και ήταν σαν reality stars του MTV που μαζεύτηκαν», λέει ο Josh. «Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: JOSH MADDEN. ΔΕΞΙΑ: BROOKE HOGAN. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: JAMIE MCCARTHY/WIREIMAGE

DRESS CODE

Με μια ματιά στις φωτογραφίες θα καταλάβεις ότι ήταν μια απλή εποχή – οι καλεσμένοι φοράνε τζιν και κοντομάνικα, εκτός από την Brooke Hogan που φοράει ένα στράπλες φόρεμα με αξεσουάρ ένα στολισμένο κινητό με πορτάκι. «΄Τότε όλοι φορούσαν φθαρμένα ρούχα, δεύτερο χέρι. Εγώ πήγαινα στο κλαμπ με τζιν και μπλουζάκι, που είναι φυσιολογικό τώρα, αλλά τότε έπρεπε να ντύνεσαι σουπερ ουάου αν ήσουν DJ».

«Κανείς δεν ενδιαφερόταν για το στιλ που υπήρχε σε αυτές τις σκηνές και ξαφνικά όλοι ενδιαφέρονταν», λέει ο Josh. «Ήταν σαν τα φτωχά παιδιά που φορούσαν στενά τζιν από το Trash and Vaudeville και ήθελαν να μοιάζουν με τους New York Dolls, κι αυτό ήταν μάλιστα πριν τον Hedi Slimane (τότε creative director του Dior Homme). Και ο κόσμος του Viva La Bam ήταν σαν να είχε βγει από το Lords of Dogtown. Άτομα με τατουάζ, γκέι πιτσιρίκια και χαριτωμένα κορίτσια, έξυπνοι άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και όλοι ήταν ΟΚ και τους άρεσε πολύ. Όλοι πάντως φορούσαν eyeliner».

KELLY OSBOURNE ΚΑΙ BAM MARGERA. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JAMIE MCCARTHY/WIREIMAGE)

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Παρόλο που ο Bam έγινε γνωστός κάνοντας πράγματα του τύπου να ξυπνάει τους γονείς του ανάβοντας πυροτεχνήματα στο δωμάτιό τους ή κολλώντας τα χέρια του στο μούσι του κολλητού του με σούπερ δυνατή κόλλα, το πάρτι κάθε άλλο παρά χαοτικό ήταν.

«Κανείς δεν έκανε τίποτα τρελό. Ήταν σαν μια χαριτωμένη ιδέα σε ένα χαριτωμένο μέρος. Κάποιος από το MTV είχε κάνει πάρτι εκεί την προηγούμενη εβδομάδα και σκεφτήκαμε να το κάνουμε κι εμείς. Ήταν περίεργη εποχή. Οι εταιρίες κοιτούσαν τι έπαιζε στις dance βραδιές, σε κάτι τρισάθλια μπαράκια όπου μαζευόμασταν και παίζαμε Le Tigre ξέρω ‘γω.

Ο Josh περιγράφει την αρχή της κουλτούρας των influencers: με τα social media, τα μεγάλα brands ξεκίνησααν να βάζουν τα ονόματά τους σε τέτοια events, ελπίζοντας να πουν κάτι στους νέους που λάτρευαν μπάντες όπως οι Sum 41.

O ΚΗΠΟΣ

Ο Josh δεν θυμάται τον εξωτερικό χώρο, έτσι έψαξα να βρω τι έχει γραφτεί:

«Δεν πέρασα καλά, όμως μου άρεσε ο έξω χώρος στην ταράτσα» – Joolie T, 2006

«Θα έδινα τρία αστέρια στο κεντρικό dance floor, αλλά τρία για την ταράτσα για την ατμόσφαρα, τη θέα, τα κρεβάτια ως lounge χώρο και τα δύο μπαρ. Είναι ωραία να αράζεις με παρέα εκεί ενώ όλοι οι παράξενοι και euro trash είναι στο dance floor και χορεύουν άθλια» – Erifili K, 2007

Αυτά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JAMIE MCCARTHY/WIREIMAGE

ΠΟΤΟ

Χορηγός της βραδιάς ήταν η Bud Light και βλέπουμε τον Bam και τον Hulk Hogan να κρατάνε τα μπουκάλια στα χέρια τους. Πάντως, ακόμη και μόνο με μπίρες ο Bam πρέπει να την άκουσε διότι μετά τον βλέπουμε να κρατάει ένα ποτήρι με χυμό πορτοκάλι.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η μουσική ήταν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι έβρισκες στο CD που προωθούσαμε». Έπαιζα το Fiend Club των Misfits και το Heart of Glass των Blondie και Le Tigre, και το Date with the Night των Yeah Yeah Yeahs και μετά Horrors ή Peaches. Πάντα παίζαμε Bloc Party, Arctic Monkeys και Test Icicles. Αχ, θυμάμαι που είχα γνωρίσει τον Dev Hynes τότε και είχε τρελά emo μαλλιά».

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

«Πάντα υπήρχε κάποιος να κρατάει το σαπούνι και μπορούσες να αγοράσεις τσιγάρα. Εγώ τα χέρια μου ήθελα να πλύνω», λέει ο Josh.

Να υποθέσω ότι δεν υπήρχαν δωρεάν γλειφιτζούρια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

«Αν έκλεινες τα φώτα ήταν σαν μαγαζί με στρώματα», λέει γελώντας ο Josh. «Ως dj είσαι εκεί μέχρι το τέλος της βραδιάς, στις 4 πμ και τα φώτα ανάβουν και είσαι πραγματικά σε μαγαζί με στρώματα».

Τότε είναι ώρα να φύγεις από το B.E.D. και να πας στο δικό σου κρεβατάκι.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στα αγγλικά (www.vice.com/en).

