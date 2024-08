To Ποδοσφαιρικό «Despacito» των Οπαδών της Σαν Λορένσο Είναι Καλύτερο από το Τραγούδι

Το Despacito έχει ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια views στο YouTube και, αναπόφευκτα, έχει κατακλύσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα club, τις καφετέριες και τα εστιατόρια όλης της υφηλίου – προσφάτως και τα γήπεδα, αφού οι οπαδοί της Σαν Λορένσο δημιούργησαν ίσως ένα από τα καλύτερα συνθήματα που έχουμε ακούσει ποτέ, διασκευάζοντας τον ρυθμό του δημοφιλούς κομματιού των Luis Fonsi και Daddy Yankee.

Στην κερκίδα, αλλά και έξω από το γήπεδό τους, με τύμπανα και τρομπέτες, οι οπαδοί της ομάδας από το Μποέδο του Μπουένος Άιρες, που είναι δέκα φορές πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τραγουδούν (παρτάροντας συνάμα) το σύνθημα που δημιούργησαν συνεπαρμένοι από την παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού Despacito, πηγαίνοντας τα ποδοσφαιρικά συνθήματα σε άλλο επίπεδο.

Videos by VICE

Οι οπαδοί της Σαν Λορένσο, που θεωρούνται από τους πιο ευρηματικούς στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα συνθήματα (γενικά οι Αργεντίνοι, το έχουν αυτό το ταλέντο), στο νέο τους σύνθημα υμνούν την αγαπημένη τους ομάδα μιλώντας για την τεράστια αγάπη προς τους προς αυτήν, το δέσιμο που έχουν μαζί της και ό,τι συνήθως ακούμε σε ένα γηπεδικό σύνθημα – «Σ’ ακολουθώ από μικρό παιδί», «όπου πας, θα είμαι κι εγώ», «κάθε Κυριακή σε αγαπάω πιο πολύ» και πάει λέγοντας.

Το βίντεο με τους Αργεντίνους οπαδούς δεν είναι καινούριο, καθώς υπάρχει στο Διαδίκτυο από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, πρόσφατα ανέβηκε στο YouΤube από δύο οπαδικούς λογαριασμούς και διαδόθηκε ευρύτερα. Όπως περίπου έγινε δηλαδή και με το Despacito. Τι κι αν έχει γίνει viral το τελευταίο διάστημα και αποτελεί την επιτυχία του καλοκαιριού; Έχει κυκλοφορήσει από τις αρχές του 2017. Ωστόσο, την επιτυχία της αρχικής έκδοσης εκτόξευσε το remix του τραγουδιού από τον Justin Bieber, σημειώνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Το remix του Despacito με τη συμμετοχή του Justin Bieber, έγραψε ιστορία. Το τραγούδι ανακηρύχθηκε ως το «πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι που φτάνει στο Νο1 του Παγκοσμίου Chart στο Spotify» και το ισπανικό τραγούδι με την υψηλότερη θέση στα charts στα χρονικά. Επιπλέον, το audio video κατάφερε να γίνει το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube για το 2017. Ανάμεσα στα άλλα επιτεύγματά του, το Despacito εξακολουθεί να είναι το ισπανόφωνο τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify, ενώ ο Luis Fonsi και ο Daddy Yankee διατηρούν την επίδοση του πρώτου latin καλλιτέχνη που εισχωρεί στο Top 3 του Spotify

Αποτελώντας ήδη φαινόμενο στην αυθεντική εκδοχή του, το Despacito έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου στο YouTube και το VEVO, συναντώντας λίγα video που έχουν κατακτήσει αυτά τα επίπεδα και ήδη απειλεί το See You Again του Wiz Khalifa που, μόλις από χθες, είναι το δημοφιλέστερο βίντεο στην ιστορία του YouTube.

YΓ. Μόδα είναι, θα περάσει. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που δημιουργείται σύνθημα από κάποιο τραγούδι, ούτε η πρώτη φορά που κάποιο ισπανόφωνο/latin κομμάτι γίνεται καλοκαιρινό trend. Ας θυμηθούμε ενδεικτικά το Ai Se Tu Pego ή το La Camisa Negra. Μέχρι να περάσει κι αυτή η μόδα, θα διασκεδάζουμε με τις διασκευές του Despacito.

Περισσότερα από το VICE

Οι Καλύτερες Σειρές και Ταινίες που Έχουμε Δει Φέτος Μέχρι Στιγμής

Ο Έλληνας που Πολέμησε στη Ζούγκλα του Βιετνάμ Αφηγείται τη Ζωή του

Ένα Νεκροταφείο για τα Μωρά που Είναι Καρποί Αιμομιξίας

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.