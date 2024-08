Το Σεξ στις Δημόσιες Τουαλέτες Είναι Απαίσιο – Εκτός από τις Φορές που Είναι Τέλειο

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Τώρα που μεγάλωσα και βλέπω τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, ενεργοποιώ το Tinder μου, μόνο για να μου κάνουν προτάσεις για εστιατόρια, όταν ταξιδεύω. Tο 2014 όμως, έβγαινα τρία ραντεβού την εβδομάδα. Σε ένα από αυτά τα ραντεβού, αφού είχαμε πιει και οι δύο από τρεις μπίρες και είχαμε περάσει στο απροκάλυπτο φλερτ, σηκώθηκα για να πάω τουαλέτα. Προτού ξεκινήσω να κατεβαίνω τις σκάλες, γύρισα και τον είδα να στέκεται πίσω μου. Με φίλησε. Ήταν ωραία. Καθώς κατέβαινα τις σκάλες, αντιλήφθηκα ότι με ακολουθούσε. Χμμμ… «Πάω να κατουρήσω!», φώναξα. Εκείνος έσκυψε για να με φιλήσει την ώρα που άνοιγα την πόρτα στις γυναικείες τουαλέτες. Τότε, συνειδητοποίησα ότι ήθελε να κάνουμε σεξ στην τουαλέτα.

«Θα έρθω μαζί σου», μου είπε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση», του είπα.

Ως ένας άνθρωπος που γράφει ανοιχτά για το σεξ και που μόλις σήμερα το πρωί έλαβε ένα μήνυμα από έναν άγνωστο που αποκαλούσε το αιδοίο μου «ένα ξέφραγο αμπέλι, που είναι ανοιχτό σε όλους και μάλλον έχει φαιντανύλη πάνω του», σπάνια σοκάρομαι. Όμως, θα είμαι ειλικρινής: Σοκαρίστηκα που αυτός ο άνδρας νόμιζε ότι θα πηδιόμασταν σε δημόσιες τουαλέτες. Δεν υπήρχε τίποτα το σέξι σε αυτήν την προοπτική. Ένα πρόβλημα ήταν σίγουρα η υγιεινή, όμως ταυτόχρονα υπήρχε και το ζήτημα του μεγαλύτερου φόβου μου: το να μπλέκω σε μπελάδες. Πέρα από αυτό, ακόμη δεν ήξερα καν αν ήθελα να κάνω σεξ μαζί του. Σε κάποια φάση της βραδιάς είχε αναφερθεί στον εαυτό του ως «junkie κλασικής μουσικής».

Το Πήδημα στην Τουαλέτα είναι σταθερή αξία στην ποπ κουλτούρα

Παρά τις επιφυλάξεις μου, το σεξ σε δημόσιες τουαλέτες εξακολουθεί να εξάπτει τη φαντασία του κόσμου, ακόμη και αν το ποσοστό του πληθυσμού που ενδιαφέρεται πραγματικά και έχει το θάρρος να το κάνει είναι πολύ χαμηλό. Φέτος, στα πρώτα ετήσια βραβεία «Daters’ Choice» του OkCupid, η εταιρεία έκανε έρευνα πάνω σε χρήστες από τη Νέα Υόρκη και διαπίστωσε ότι το μπαρ Home Sweet Home στο Λόουερ Ιστ Σάιντ ψηφίστηκε ως το μπαρ με την καλύτερη τουαλέτα για σεξ, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το κάνουν πράγματι αυτό (στο Σικάγο, η τουαλέτα του Slippery Slope ψηφίστηκε ως το καλύτερο sex spot και στο Λος Άντζελες το Good Times at Davey Wayne’s). Το Πήδημα στην Τουαλέτα είναι σταθερή αξία στην ποπ κουλτούρα – από τον Kanye West και τον στίχο του «Come and meet me in the bathroom stallll» (Έλα να με βρεις στις τουαλέτες), μέχρι την πρώτη σεζόν του ριάλιτι Vanderpump Rules, όταν ο Jax Taylor και η τότε κοπέλα του, Laura Leigh, έκαναν σεξ στις τουαλέτες του SUR.

Όταν ρώτησα τους φίλους μου αν είχε κάνει κανείς σεξ σε δημόσια τουαλέτα, η απάντηση ήταν ένα ηχηρό «όχι». Η πιο κοντινή απάντηση που πήρα ήταν αυτή: «Εκτός από το σεξ στο ντους, το οποίο δεν είναι ποτέ τόσο καλό όσο ακούγεται, έχω κάνει άλλη μια φορά σεξ σε τουαλέτα, αλλά ήταν πολύ άβολα και στενά και γενικά ήταν ηλίθια ιδέα», μου είπε μια φίλη μου. «Έχε υπόψιν ότι ήταν στην τουαλέτα ενός διαμερίσματος, όχι σε δημόσια τουαλέτα, οπότε τουλάχιστον δεν ήταν βρόμικη».

Θα βαθμολογούσα την εμπειρία με 12/10, όμως δεν θα το έκανα ξανά. Δεν είμαι 20 χρονών πια

Παρόλα αυτά, όσο περισσότερο μιλούσα με κόσμο, τόσο πιο πολλά άτομα μου αποκάλυπταν ότι κάποιες από τις πιο καυτές ερωτικές τους συνευρέσεις, γεμάτες ιδρώτα και βρομιά, ήταν στις τουαλέτες κάποιου μπαρ. Μια γυναίκα μου είπε ότι πήγε στις τουαλέτες με το που ξεκίνησε να χορεύει με κάποιον. «Τα χέρια μου άρχισαν να περιπλανιούνται και ξαφνικά τον τράβηξα στις γυναικείες τουαλέτες και έσκυψα πάνω από μια λεκάνη, ακούγοντας άλλες γυναίκες να παίρνουν ναρκωτικά, να κατουράνε και να βαράνε την πόρτα λέγοντάς μας “τελειώνετε”», μου είπε. «Τα club στις αρχές του 2000 ήταν σκέτη τρέλα. Ήταν απολαυστικά. Θα βαθμολογούσα την εμπειρία με 12/10, όμως δεν θα το έκανα ξανά. Δεν είμαι 20 χρονών πια».

Η Carmen Ali, μια stand-up κωμικός που γράφει σε blog για το σεξ, μου είπε ότι το «γρήγορο» που δοκίμασε στην τουαλέτα ήταν διασκεδαστικό και διεγερτικό, όμως όχι τόσο ικανοποιητικό, μιας και δεν υπήρχε χώρος και χρόνος για προκαταρκτικά.

«Ο πρώην μου ήθελε να μπούμε στην Εκκλησία της Σαϊεντολογίας για πλάκα», είπε. «Μπήκαμε μέσα, όμως δεν ήταν κανείς εκεί κοντά, οπότε πήγαμε στις τουαλέτες και κάναμε σεξ. Ήταν ωραία και ένιωθα ότι έκανα μια μεγάλη αταξία – από γυναικείας άποψης, το μόνο πρόβλημα, όταν ρίχνεις ένα “στα γρήγορα”είναι ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος για προκαταρκτικά και συνήθως δεν τελειώνω – για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσω δονητή, ενώ είμαι ξαπλωμένη».

Βρήκαμε Ιππότες και Μάγισσες στην Αθήνα και Πολεμήσαμε Μαζί τους με Σπαθιά και Ξόρκια

Μια γυναίκα, όπως και πολλές άλλες με τις οποίες μίλησα, μου είπε ότι το σεξ στις τουαλέτες τη διέγειρε πολύ, επειδή ήταν κάτι που πήγαινε τελείως κόντρα στον χαρακτήρα της.

«Ήμουν σε μια διάσημη “ruin pub” στη Βουδαπέστη και χόρευα μόνη μου dubstep σε έναν από τους πολλούς χώρους του club», είπε. «Έπιασα την κουβέντα με μια γλυκιά Τουρκάλα και πολύ σύντομα ξεκινήσαμε να φιλιόμαστε κόντρα στον τοίχο, οπότε πήγαμε στις τουαλέτες και συνεχίσαμε να κάνουμε φάση εκεί. Είχα βάλει το χέρι μου κάτω από το τζιν της, όταν μπήκε μέσα ένας σεκιουριτάς και μας είπε να βγούμε έξω – είχε σχηματιστεί μια τεράστια ουρά από κοπέλες που ήθελαν να πάνε τουαλέτα. Οπότε βγήκαμε έξω τρέχοντας και λέγαμε γελώντας, “Ασφάλεια, λεσβίες!”». Μια άλλη γυναίκα είχε μια παρόμοια εμπειρία σε club: «Γνωριστήκαμε σε ένα club, ξεκινήσαμε να φιλιόμαστε και μετά από λίγα λεπτά με πήγε στις ανδρικές τουαλέτες και κάναμε σεξ στα όρθια. Νομίζω ότι κάποιος κρυφοκοίταξε πάνω από την πόρτα. Ήταν πολύ σέξι, όμως μπλιαξ! Οι ανδρικές τουαλέτες σε club είναι σίχαμα».

Κανείς δεν είπε ότι θέλει να το κάνει τακτικά ή ότι θα ήθελε να το κάνει ξανά γενικότερα

Οι άνδρες με τους οποίους μίλησα, είπαν ότι η όλη γοητεία που ασκεί το σεξ στις τουαλέτες οφείλεται στο πόσο περίεργο και διαφορετικό είναι από την καθημερινότητα. Κανείς δεν είπε ότι θέλει να το κάνει τακτικά ή ότι θα ήθελε να το κάνει ξανά γενικότερα.

Η Megan Fleming, μια κλινική ψυχολόγος και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια, παραδέχεται ότι το πήδημα στο μπάνιο είναι δελεαστικό λόγω του «ερωτισμού που προκύπτει από το σπάσιμο των κανόνων» -επίσης σχετίζεται με τις φαντασιώσεις γύρω από την ηδονοβλεψία και την επιδειξιομανία που έχει πολύς κόσμος– όμως εφιστά την προσοχή των οπαδών της τουαλέτας σε κάποια πράγματα.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ φαντασίωσης και των πραγμάτων που όντως σε διεγείρουν». είπε η Fleming. «Λατρεύω τη φαντασίωση του να ληστεύω μια τράπεζα και την προοπτική του να μην χρειάζεται να ανησυχήσω ποτέ ξανά για τα χρήματα. Παρόλα αυτά, δεν προτίθεμαι να κάνω πράξη αυτήν τη φαντασίωση. Συχνά [λέω] στους πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν τις φαντασιώσεις τους: Βρείτε έναν τρόπο να βάλετε το δάχτυλο του ποδιού σας στο νερό [αντί να] κάνετε απευθείας μακροβούτι».

Προτού ξεκινήσεις τις «σεξερευνήσεις» σε τουαλέτες, φρόντισε να έχεις τις σωστές προσδοκίες και πάρε και ένα αντιβακτηριδιακό σαπούνι

Με άλλα λόγια: Δεν ξέρετε (και δεν μπορείτε να ξέρετε) αν μια φαντασίωσή σας –όπως το να πηδιέστε σε μια βρόμικη τουαλέτα την ώρα που βαράει την πόρτα κόσμος με γεμάτη την κύστη του– θα είναι τόσο διεγερτική, όσο φαντάζεστε ότι θα είναι. «Στις φαντασιώσεις, έχεις τον έλεγχο του σκηνικού, των χαρακτήρων και όλων όσων συμβαίνουν, πράγμα που δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή», είπε. «Έχεις σκεφτεί πόσο μικρές είναι οι τουαλέτες μερικές φορές; Αν είναι δημόσιες, έχεις σκεφτεί πώς μπορεί να μυρίζουν ή πόσο βρόμικες μπορεί να είναι; Και αν σε τσακώσουν; Και αν ξεφτιλιστείς μόλις σε πετάξουν έξω από ένα μαγαζί στο οποίο σύχναζες; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη, όταν σκέφτεσαι σοβαρά να κάνεις μια φαντασίωση –η οποία είναι πάντα σέξι– πραγματικότητα».

Επομένως, προτού ξεκινήσεις τις «σεξερευνήσεις» σε τουαλέτες, φρόντισε να έχεις τις σωστές προσδοκίες και πάρε και ένα αντιβακτηριδιακό σαπούνι, για μετά την πράξη. Και δοκίμασέ το μόνο σε ένα μέρος που δεν σε πειράζει να πάρεις πόδι – δηλαδή όχι στο White Castle του Ιστ Χάρλεμ. Θα ήταν πολύ κρίμα.

