Το Τεράστιο Φωτογραφικό Αρχείο της NASA Βρίσκεται Πλέον σε Ένα Eύχρηστο Site

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Creators.

Για μια κυβερνητική οργάνωση που προσπαθεί να μας οδηγήσει στην εποχή του διαστήματος, το web design της NASA δεν ήταν πάντα και το πιο εκσυγχρονισμένο. Ένα νέο update, όμως, κάνει τα πράγματα σαφώς καλύτερα, αρχειοθετώντας φακέλους, έγγραφα και εικόνες από τα δέκα κέντρα της NASA, από το 1958 που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα. Τώρα πια μπορείς να ψάξεις για την ακριβή φωτογραφία που ψάχνεις, είτε αυτή είναι η πρώτη προσσελήνωση είτε είναι οι τελευταίες φωτογραφίες από το Titan, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις, αν αυτή βρίσκεται στα αρχεία του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι ή σε αυτά του Jet Propulsion Lab.

Βρήκαμε μια σειρά από υπέροχες φωτογραφίες του διαστήματος καθώς και καλλιτεχνικές απεικονίσεις κοσμικών φαινομένων, αλλά οι φωτογραφίες που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτές που απεικονίζουν τους ανθρώπους και τα μηχανήματα που αποτελούν τον σκελετό, το σώμα της NASA. Τρολάροντας την Υπηρεσία, βρήκαμε την εικόνα του Ρώσου κοσμοναύτη Gennady Padalka, που ενώ δείχνει υπέροχος υπό την επήρεια της γήινης βαρύτητας, μοιάζει λες και θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Giorgio A. Tsoukalos ως το νέο Aliens meme.

Η φωτογραφία του είναι το μόνο πράγμα που βγαίνει, όταν ψάχνεις στο site για «UFO». Υπάρχουν οδηγοί αγώνων, κρύσταλλοι που σχηματίζονται σε περιβάλλον μικροβαρύτητας, ένα φεγγάρι που μοιάζει σαν το Death Star από τον Πόλεμο των Άστρων, ένας ρομποτικός αστροναύτης, πειράματα HoloLens και ένα συμβάν από το 1973, όταν μια ομάδα από το Skylab έκανε φάρσα στους επόμενους αστροναύτες που θα έπαιρναν τη θέση τους, αφήνοντας ένα ψεύτικο πτώμα.

Το ανανεωμένο site προσφέρει εκπληκτικές φωτογραφίες νεφελωμάτων, αστρικών συστημάτων, υπερκαινοφανών αστέρων, γαλαξιών κ.ά., που είναι ό,τι πρέπει για desktop backgrounds και screensavers, αλλά αν έχετε λίγο χρόνο, γράψτε ό,τι πιο άκυρο μπορείτε να σκεφτείτε στο search bar και πείτε μας τι βρήκατε στο Twitter μας.



Δείτε μερικές από τις αγαπημένες μας εικόνες παρακάτω.



GSFC, Into the Depths of the Lagoon Nebula, 2011