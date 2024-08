To «The Rain» θα Eίναι το Επόμενο Netflix Κόλλημά σου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D .

Η πρώτη δανέζικη σειρά έρχεται στο Netflix και φαίνεται τόσο σκοτεινή και στυλιζαρισμένη, όσο ελπίζαμε. Το The Rain δείχνει την ιστορία δύο αδερφών που αναδύονται από μια πυρηνική δεξαμενή, για να βρουν έναν ιό που έχει εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Σύντομα, ενσωματώνονται σε μια ομάδα ανταρτών από άλλους επιζώντες, που αναζητούν ασφάλεια σε μια μετα-αποκαλυπτική στην Σκανδιναβία. Η ομάδα ανακαλύπτει σύντομα πως παρόλο που σχεδόν όλη η ανθρωπότητα έχει εξαλειφθεί, οι δοκιμασίες και ιο μπελάδες της εφηβείας, η αγάπη, η ζήλια και η φιλία, συνεχίζουν να υπάρχουν. Φυσικά, ακολουθεί δράμα και καρδιοχτύπι.

Σκεπτόμενος την επιτυχία του μηδενιστικού και με μαύρο χιούμορ End of the Fucking World και της σειράς θρίλερ-επιστημινικής φαντασίας Dark, μπορούμε να φανταστούμε πως το The Rain θα είναι η επόμενη ιντερνετική εμμονή.

Μείνε ζωντανός, μείνε στεγνός.

Το The Rain θα προβληθεί το 2018.

