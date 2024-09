Το Τραγούδι που Έγραψε η Lana Del Rey για τη Βόρεια Κορέα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Τον περασμένο μήνα, μετά την εμφάνισή της στο Coachella, η Lana Del Rey φαίνεται πως προβληματίστηκε και έβαλε κάτω τις σκέψεις της. Νιώθοντας έντονα την αντίθεση μεταξύ της ζωής της εκείνη τη στιγμή και μιας πολιτικής κατάστασης που σιγοβράζει, είχε κάποια μπερδεμένα συναισθήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της ενδοσκόπησης ήταν ένα τραγούδι, το οποίο προσέφερε φαρδιά πλατιά στο Instagram.



Αυτή η έμπνευση κυκλοφόρησε ως single. Το κομμάτι καλύπτει απ’ τη μια την παρουσία της στο φεστιβάλ και απ’ την άλλη την έλξη που νιώθει από άλλα σοβαρότερα θέματα, όπως οι εντάσεις στη Βόρεια Κορέα. Λέει «I guess I was in it / ‘Cause baby, for a minute / It was Woodstock in my mind / In the next morning / They put out the warning / Tensions were rising over country lines»

Η τραγουδίστρια είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το επερχόμενο άλμπουμ της, Lust For Life, θα είχε πιο πολιτικό ενδιαφέρον από το προηγούμενο της έργο – κάτι ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Ακούστε το παρακάτω.

