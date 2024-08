Το Τρέιλερ της Νέας Ταινίας Star Wars Είναι Επικά Επικό

Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στα χρόνια το brand name του Star Wars έχει αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό. Μην ξεχνάμε πως έχει μεγαλώσει τρεις -αν όχι περισσότερες- γενιές. Όπως είναι γνωστό εδώ και και λίγα χρόνια, η σειρά έχει περάσει στα χέρια της Disney, η οποία μας έχει υποσχεθεί ότι θα κυκλοφορεί μια ταινία κάθε χρόνο, μέχρι το 2020. Αυτό το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ δείχνει να κυλάει ομαλά κι έτσι, τη Δευτέρα και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αμερικάνικου ποδοσφαίρου -δηλαδή, σε στιγμή μεγάλης τηλεθέασης-, έπαιξε για πρώτη φορά το τρέιλερ της νέας ταινίας με τίτλο «Star Wars: The Last Jedi». Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να σπάσει τα ταμεία.

Με την εμφάνισή του στο YouTube έγινε viral, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει μέσα σε τρεις μέρες πάνω από 24 εκατομμύρια προβολές. Μάλιστα, ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται άρθρα που αποδομούν με κάθε λεπτομέρεια το βίντεο. Πρόκειται για μια ταινία που έρχεται να προστεθεί στη βασική ιστορία του Star Wars Saga και όχι στις παράλληλες ταινίες. Η ιστορία συνεχίζεται από το οριακό σημείο που την άφησε το The Force Awakens του 2015, που είχε καταφέρει να ζεστάνει πάλι το ενδιαφέρον των σκληροπυρηνικών φίλων της σειράς ταινιών. Αυτό που δημιούργησε συγκίνηση σε πολλούς fans, είναι πως στο τρέιλερ βλέπουμε την Carrie Fisher -που έφυγε από τη ζωή πέρσι- να ενσαρκώνει για τελευταία φορά την πριγκίπισσα Λέια. Στην ταινία παίζουν επίσης οι: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill -στον ρόλο του Λουκ Σκάιγουοκερ, που αναμένεται αυτήν τη φορά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο-, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern και Βenicio Del Toro. Η συνέχεια στους κινηματογράφους.

