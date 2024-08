Το Τρέιλερ του «Hereditary» Κάνει Σαφές πως Αυτή η Ταινία θα μας Τραυματίσει

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance ήταν γενικά συγκρατημένο, μακριά από τη γκλαμουριά των Όσκαρ που πλησιάζουν. Υπήρχαν, μερικές καλές ταινίες, όπως Sorry to Bother You του Boots Riley, αλλά καμία ταινία από τη φετινή συγκομιδή δεν κατάφερε να εκπλήξει και να τρομάξει το ακροατήριο όσο το Hereditary.

Στο Hereditary, όπου πρωταγωνιστεί η Toni Collette σαν μια γυναίκα που έχει να αντιμετωπίσει τους μικρούς δαίμονες της οικογένειάς της, κυριολεκτικά και μεταφορικά- εγκωμιάστηκε από το Time Out σαν μια νέας γενιάς ταινία εξορκισμού και «η πιο συναρπαστική ταινία στο Sundance», από το Variety. To AV Club τής έχει ήδη δώσει τον τίτλο της πιο τρομακτικής ταινίας αυτού του χρόνου.



Την Τρίτη, επιτέλους, μπορέσαμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που έκανε τους πάντες στο Sundance να ουρλιάζουν, παρακολουθώντας το πρώτο τρέιλερ του Hereditary – ευτυχώς οι κριτικές δεν λένε ψέματα. Το δύο λεπτών τρέιλερ δεν φανερώνει πολλά για την πλοκή, αλλά -από την άλλη- ένα κοριτσάκι φαίνεται να κόβει το κεφάλι από ένα νεκρό πουλί, κάποιος τυλίγεται στις φλόγες και ένα γρήγορο πλάνο μάς δείχνει ένα σμήνος μυρμηγκιών πάνω σε ένα σώμα που κοιμάται. Χώρια από αυτά, οι πιο τρομακτικές στιγμές του τρέιλερ είναι αποσπάσματα με την Collette, που σιγά-σιγά καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι κακό στη γενεαλογία της. Το όλο θέμα με το ρεαλιστικό κουκλόσπιτο είναι αρκετά φρικιαστικό, επίσης.



To Hereditary είναι η πρώτη ταινία που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Αri Aster. Ο Gabriel Byrne, ο Alex Wolff και η Milly Shapiro συμπρωταγωνιστούν στο πλευρό της Collette, ενώ η MVP του Sundance, Ann Dowd, εμφανίζεται κι αυτή στο τρέιλερ.

Όλοι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι για να δούμε εάν όντως το Hereditary είναι «καθαρή συναισθηματική τρομοκρατία», όπως όλοι υποσχέθηκαν. Μέχρι τότε, τσέκαρε το τρέιλερ από πάνω.



