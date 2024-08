Το Trend των Αποτυχημένων Αυξητικών Χειλιών που Ολοένα και Αυξάνονται

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Όταν κάθισα στον καναπέ της αισθητικού, για να κοιταχτώ στον καθρέφτη, έβαλα τα κλάματα. Όχι επειδή τα χείλη μου είχαν γίνει σαρκώδη σαν της Kardashian. Έκλαιγα, επειδή μέσα μου σκεφτόμουν, «Τι σκατά έκανα;». Το πάνω μου χείλος ήταν πρησμένο, έτρεχε αίμα και ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το κάτω. Έκλαιγα, επειδή έπρεπε να μπω στο μετρό σε αυτήν την κατάσταση. Έκλαιγα, επειδή ντρεπόμουν που είχα γίνει μια ακόμα στατιστική της επιδημίας των αποτυχημένων αυξητικών χειλιών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα «πειράξει» τα χείλη μου. Τα δικά μου ήταν πάντα λεπτά, με ακαθόριστο σχήμα. Μια φίλη μου, μου συνέστησε κάποια –η οποία είχε για πελάτισσες διάφορες σταρ του reality The Only Way Is Essex– και όπως ήταν φυσικό, πήγα. Μου άρεσε. Τα χείλη μου φαίνονταν φυσικά και αυτό με έκανε κρυφά να νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου.

Πέρυσι όμως, αποφάσισα να δοκιμάσω μια νέα «ειδικό», την οποία συνιστούσαν κάποιες celebritiy. «Αφού έμειναν αυτές ικανοποιημένες» σκέφτηκα, καθώς περιηγούμουν στις εντυπωσιακές φωτογραφίες του Instagram της εταιρείας, «θα μείνω κι εγώ». Κοίταξα τις κριτικές στο Facebook. Όλες είχαν πέντε αστεράκια και υπήρχαν χιλιάδες. Τελικά, έφτασε η ημέρα του ραντεβού μου και γνώρισα τη γυναίκα σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο αισθητικού. Τα χείλη της θύμιζαν κούκλα Bratz – παραήταν μεγάλα για το πρόσωπό της. Μετά από λίγο, μου έκανε ένεση στα χείλη, όμως το εμφύτευμα ήταν τόσο παχύ που, όπως έμαθα αργότερα, ήταν ακατάλληλο για χείλη. «Θα ξεπρηστεί», μου είπε, μόλις τελείωσε. Ήξερα όμως ότι δεν θα ξεπρηζόταν. Το επόμενο πρωί, τα χείλη μου ήταν μπλε-μαβί και η επιδερμίδα μου τόσο τσιτωμένη από το σαν τσιμέντο εμφύτευμα στην αφή, που ειλικρινά νόμιζα ότι θα εκραγεί.

Διόρθρωση από τον Dr. Tijion Esho (Φωτογραφία: ESHO Clinic)

Μετά τη διαδικασία, η φροντίδα ήταν μηδενική. Μου είπε ότι μπορούσα να πληρώσω και να αφαιρέσουμε το εμφύτευμα, σε περίπτωση που δεν ήμουν ικανοποιημένη και όταν της έγραψα αρνητική κριτική στο Facebook, με αποκάλεσε ψεύτρα. Άφησα και δεύτερη κριτική και εκείνη με έκανε block από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τότε ήταν που ανακάλυψα δεκάδες άλλες γυναίκες των οποίων τα χείλη είχε κατακρεουργήσει.

Μία από αυτές ήταν η Jocelyn. Πάντα ήθελε να έχει μεγαλύτερα χείλη και επισκέφτηκε τη βασανίστριά μας σε ένα κομμωτήριο. «Κοίταζα τις κομμώτριες όσο περίμενα», θυμάται. «Κάποιες είχαν κάνει αυξητική στα χείλη και φαίνονταν απαίσια. Όμως σκεφτόμουν, “Μπορεί να μην τους τα έκανε αυτή” και μετά με οδήγησαν σε ένα υπόστεγο στην πίσω πλευρά και σκέφτηκα, “Δεν φαίνονται καθόλου καλά τα πράγματα”».

Όμως, έχοντας πειστεί από τις εκπληκτικές φωτογραφίες του «πριν» και του «μετά» της υποτιθέμενης δουλειάς αυτής της γυναίκας, η Jocelyn αποφάσισε να το κάνει. «Όταν τράβηξε τη βελόνα, εξακολουθούσε να πιέζει το έμβολο», προσθέτει η Jocelyn «και αυτό προκάλεσε φουσκάλες στην επιφάνεια των χειλιών».

«Προσφέρθηκε να τα επιδιορθώσει δωρεάν, έτσι επέστρεψα. Με τσίμπησε με την ένεση και προσπάθησε να τραβήξει το “γέμισμα”. Εγώ ήμουν σε φάση, “Τι διάολο κάνεις; Μη με ακουμπάς” και έφυγα. Τώρα, μου έχει μείνει σημάδι από τα τρία τεράστια εξογκώματα που μου έκανε».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών (ASPS), περισσότεροι από 27.000 Αμερικανοί υποβλήθηκαν σε αυξητική χειλιών το 2015. Δηλαδή, ένας κάθε 20 λεπτά.

Αυτά είναι γεγονότα τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι που σκέφτονται να υποβληθούν σε κάποια τέτοιου είδους θεραπεία δεν γνωρίζουν. Όπως η Sophia, η οποία ήθελε να φέρει τα χείλη της στο ίδιο μέγεθος, καθώς το κάτω της χείλος ήταν μεγαλύτερο από το πάνω. Την πάτησε, όμως, από τα φούμαρα του δελεαστικού online μάρκετινγκ, όπως την πάτησα εγώ και η Jocelyn.

«Έπρεπε να είχα μπει σε υποψίες, όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν αισθητικός και όχι πτυχιούχος ιατρός», θυμάται η Sophia. «Όμως δεν υπάρχει ενημέρωση για τον κόσμο που αναζητά αυτές τις θεραπείες. Στο τέλος είχα ένα εξόγκωμα στο πάνω χείλος μου, επειδή το “γέμισμα” είχε εγχυθεί πολύ κοντά στην επιφάνεια του χείλους και κρεμόταν ελαφρώς». Αναγκάστηκε να το αφαιρέσει.

Τα χείλη του Henry (Φωτογραφία: Henry)

O άνδρας που προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο χάος που σκορπίζουν αυτοί οι χασάπηδες είναι ο Δρ Tijion Esho, ιδρυτής της ESHO Clinic. Εργάζεται επτά μέρες την εβδομάδα και επιδιορθώνει δύο με πέντε αποτυχημένες επεμβάσεις την ημέρα στις κλινικές του στο Λονδίνο και το Νιούκαστλ.

Σαν Μητέρα Τερέζα, με σύριγγα στο χέρι, με λυπήθηκε και αφαίρεσε το filler μου δωρεάν. Είναι κάτι που κάνει στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της ESHO, ενός φιλανθρωπικού προγράμματος που προσφέρει δωρεάν επιδιορθωτικές επεμβάσεις σε όσους το έχουν ανάγκη. «Δεχόμουν περιστατικά στην κλινική μου, τα οποία με εξόργιζαν τόσο, που με έκαναν να μην θέλω να χρεώσω τις υπηρεσίες μου», εξηγεί.

Ο Δρ Esho πιστεύει ότι η μεγάλη διαθεσιμότητα μη χειρουργικών αισθητικών επεμβάσεων είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο δημοφιλείς σήμερα. «Παλιότερα, ήταν μια θεραπεία για πλουσίους, όμως τώρα είναι διαθέσιμη σε όλους», λέει. «Ειδικά τώρα με τα προγράμματα πληρωμών – με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ο κόσμος να εξοφλήσει σε δόσεις τα έπιπλά του, έτσι μπορεί να κάνει και για την περιποίηση του προσώπου».

Επίσης, θεωρεί ότι παίζει ρόλο κι η ευαλωτότητα των millennials, οι οποίοι, όπως λέει, έχουν εμμονή με την εξωτερική εμφάνιση και την εικόνα που παρουσιάζουν στους φίλους τους. «Υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη πίεση να έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση», λέει. «Αν ο κόσμος απομακρυνόταν λίγο από όλο αυτό και κοιτούσε πραγματικά τους ανθρώπους, έξω από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα ήταν πολύ πιο ικανοποιημένος με τον εαυτό του».

Ούτε και οι άνδρες δεν έχουν ανοσία σε αυτές τις πιέσεις, όμως ο Δρ Esho εκτιμά ότι από τις 100 επεμβάσεις στα χείλη, μόνο πέντε-δέκα αντιστοιχούν σε άνδρες. «Κάποιοι άνδρες αισθάνονται ότι έχουν ανύπαρκτα χείλη. Έχουμε μια μείξη ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ανδρών, με τους δεύτερους να έχουν την τάση να κρύβουν από όλους την επέμβαση που έκαναν». Ο Henry, ο οποίος έκανε διορθωτική επέμβαση στα χείλη του στην πρώτη σεζόν του Body Fixers του E4 –όπου ο Δρ Esho είναι ο βασικός πλαστικός χειρουργός– μίλησε ανοιχτά για το filler στα χείλη του. «Όλοι μου οι φίλοι είναι στρίπερ και όλοι τους έχουν βάλει filler», λέει εξοργισμένος. «Μια μέρα, σκέφτηκα, “Δεν γαμιέται. Θα το κάνω και εγώ”. Υπάρχει κάτι πολύ σέξι σε όλο αυτό».

Ο Henry παραδέχεται ότι εθίστηκε και πήγαινε κάθε τέσσερις με έξι εβδομάδες, ξοδεύοντας 280 ευρώ τη φορά. Μετά από αρκετές συνεδρίες με την ίδια νοσοκόμα, κάτι πήγε στραβά και δημιουργήθηκε απόστημα. «Δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να το αγγίξω, οπότε πήγα στους γιατρούς και, κυριολεκτικά, εξερράγη και εκτοξεύτηκε παντού».

Μετά από 21 εβδομάδες, στις οποίες ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή με ακατάλληλα αντιβιοτικά τα οποία του είχαν συνταγογραφήσει, καθώς και μετά από δύο αποτυχημένες επεμβάσεις, επισκέφτηκε τον Δρ Esho. «Ήμουν σε άσχημη κατάσταση», θυμάται ο Henry. «Ο Δρ Esho μού είπε, “Πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλιώς θα χάσεις το χείλος σου”». Μόλις έδρασε το αναισθητικό, ο Δρ Esho έκοψε με ψαλίδι το χείλος του Henry –μάλιστα, με ψαλίδι– άδειασε το πύον και το έραψε πάλι.

«Είμαι πολύ τυχερός που έχω αυτήν την εμφάνιση τώρα. Θα μπορούσε να λείπει όλο το πάνω μου χείλος», μου είπε ο Henry.

Αυτό είναι το θέμα – κάτι που υποτίθεται ότι θα είναι μια προσωρινή θεραπεία, μπορεί να σε παραμορφώσει μόνιμα, αν το άτομο που την κάνει είναι άπειρο, ενώ οι περιπτώσεις όπου έχει συμβεί αυτό έχουν αγγίξει επίπεδα επιδημίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Δρ Esho δίνει αγώνα, ώστε να θεσπιστούν αυστηροί νόμοι γύρω από αυτό.

Η βασική έγνοια του Δρ Esho είναι οι millennial που έχουν εμμονή με το Snapchat και την Kylie Kardashian, οι οποίοι είναι αυτοί που πιθανώς θα επηρεαστούν περισσότερο. Είναι αυτοί που βομβαρδίζονται με ηλεκτρονικές διαφημίσεις από εταιρείες αισθητικών επεμβάσεων οι οποίες είναι διαβόητες για την παραμόρφωση εκατοντάδων, ακόμη και χιλιάδων, προσώπων σε όλη τη χώρα.

«Υποτίθεται ότι εκπαιδεύουμε, προστατεύουμε και ενημερώνουμε αυτήν τη γενιά», λέει. «Αν δεν το κάνουμε, θα έχουμε ακόμη μία χαμένη γενιά, την οποία αποτύχαμε να φροντίσουμε».

