Το VICE Media Group Κέρδισε Τέσσερα Βραβεία Emmy

«Το βράδυ που κέρδισα βραβείο Emmy, πρέπει να έκλαιγα τρεις ώρες από τη χαρά μου» είχε παραδεχθεί πριν από χρόνια ο κωμικός και ηθοποιός Brad Garrett, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την αξία και τη δυναμική των συγκεκριμένων βραβείων. Τον καταλαβαίνουμε.

Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, τo VICE Media Group κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy στην κατηγορία News & Documentary, για τις έρευνες που έκανε πάνω στην κακομεταχείριση του πληθυσμού Uighur στην Xinjiang από την κινεζική κυβέρνηση, την πτώση του Ισλαμικού κράτους και τον γολγοθά ενός πατέρα να βρει τα χαμένα του παιδιά που πήρε ο ISIS.

Το VICE News Tonight ήταν φέτος η εκπομπή με τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ αναδείχθηκε ως το πιο πολυβραβευμένο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό προϊόν για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Συγκεκριμένα το ντοκιμαντέρ “They Come for Us at Night: China’s Vanishing Muslims” (Έρχονται για εμάς μέσα στο βράδυ: Η εξαφάνιση των κινέζων μουσουλμάνων) κέρδισε δύο βραβεία, για την καλύτερη έρευνα και για την καλύτερη ερευνητική δημοσιογραφική δουλειά.

Το “Taken by ISIS“ (Αιχμάλωτοι του ISIS) κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ιστορίας, ενώ το δεύτερο και τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ “Collapse of the Caliphate (Η κατάρρευση του χαλιφάτου) κέρδισε το βραβείο της καλύτερης συνεχόμενης κάλυψης μιας είδησης.

Ο Jesse Angelo, Πρόεδρος για την Ενημέρωση και την Ψυχαγωγία του ομίλου VICE Media, δήλωσε: «Δεν δουλεύουμε στις ειδήσεις για να κερδίσουμε βραβεία, αλλά αυτή τη χρονιά, όπου το βάρος που έχει η δημοσιογραφία για την κοινωνία είναι πιο προφανές από ποτέ, νιώθουμε μεγάλη τιμή που τα ρεπορτάζ μας βραβεύτηκαν απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του VICE News Tonight, παλιά και νέα, που κατάφερε να κάνει την εκπομπή τόσο δυνατή. Είμαι ενθουσιασμένος που οι συνάδελφοί μας το αναγνώρισαν αυτό και μας απένειμαν ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία σε αυτή τη βιομηχανία».

