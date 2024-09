Τολμηρές Φωτογραφίες Αποτυπώνουν την Γκροτέσκα Γοητεία του Γυναικείου Σώματος

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Creators Project.

Η υπερβολή και η ταπείνωση σχημάτισαν μια παράδοξη συμμαχία και προσέδωσαν στις τολμηρές, αστραφτερές, γυμνές φωτογραφίες της Joanne Leah, την εθιστική τους γοητεία. Οι φωτογραφίες της είναι μερικές φορές πρόστυχες, άτακτες και πάντα ασυνάρτητες. Όπως έχει εξομολογηθεί παλιότερα στο Creators, ονόμασε τη σειρά της Acid Mass, επειδή έπαιρνε LSD, πήγαινε σε rave πάρτι και η μαμά της την έβαζε να πηγαίνει στην Καθολική Λειτουργία το πρωί της Κυριακής, «ενώ εγώ ακόμη είχα παραισθήσεις».

Videos by VICE

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.



Τώρα, η δουλειά της Leah βρήκε τους δικούς της οίκους λατρείας: δυο γκαλερί που βρίσκονται αντικριστά στις όχθες του Ιστ Ρίβερ. Στο Λονγκ Άιλαντ, το body paint με μεταλλικά χρώματα, τα σύνεργα του bondage και το αναβλύζον νέον, τονίζουν τις καμπύλες και τις σχισμές των μοντέλων της Leah και στολίζουν τους παρθένους τοίχους της νέας γκαλερί, NOT FOR THEM. Η έκθεση, η οποία έχει επίσης τίτλο, Acid Mass, είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Leah και εκτός από τις φωτογραφίες της, συμπεριλαμβάνει μια συλλογή από multimedia έργα, βίντεο και perfomances.

Un

Ταυτόχρονα, στο Μανχάταν, τα διαστρεβλωμένα πορτρέτα της Leah συμβάλλουν στην κατασκευή μιας σύγχρονης αντίληψης για τη γυναικεία σκοπιά, σε συνδυασμό με έργα περισσότερων από 20 ανερχόμενων καλλιτέχνιδων, τα οποία παρουσιάζονται στην αυστηρώς NSFW έκθεσή μας, στο Μουσείο του Σεξ.



«Πειραματίζομαι συνεχώς με νέες μεθόδους σωματικής αποσύνδεσης», εξηγεί η Leah, αναφερόμενη στη δουλειά της. «Οι ίδιες οι εικόνες αποτελούν απόδειξη αυτής της ευάλωτης πράξης, κάπου ανάμεσα στην επιδερμίδα και τα σπλάχνα, τον επιδειξία και τον ηδονοβλεψία, το δημόσιο και το προσωπικό. Με ενδιαφέρουν οι αντιφατικές σχέσεις και η ομορφιά της μονοτονίας της ύπαρξης μέσα στο σώματά μας και της ταυτόχρονης προσπάθειάς μας να δραπετεύσουμε από αυτά».



Blue Crotchstudy

Bless this mess

Rubin’s Vase

Golden Hour

I couldn’t help it

Master of the Obvious

Reproduction of the Mouth

Soul Sole

This is a Subliminal Messenger

Το Acid Mass θα φιλοξενείται στην γκαλερί NOT FOR THEM μέχρι τις 14 Ιουλίου. Για να δείτε περισσότερα έργα της Joanne Leah, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της. Πληροφορίες για τη νέα έκθεσή μας NSFW: Female Gaze στο Μουσείο του Σεξ, εδώ ή εδώ.



Περισσότερα από το VICE

Οι Άνθρωποι που Συναντάς Όταν Ψάχνεις Καινούριο Συγκάτοικο

Ο Έλληνας που Πολέμησε στη Ζούγκλα του Βιετνάμ Αφηγείται τη Ζωή του

O Απόλυτος Οδηγός Επιβίωσης για τις Διακοπές σου στο Χωριό με το Σόι

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook καιInstagram.