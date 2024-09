Oι συγκεκριμένες φωτογραφίες επιλέχθηκαν από τον Jason Lazarus, στα πλαίσια του πρότζεκτ Too Hard to Keep. Ο Jason ζήτησε από αγνώστους να του στείλουν φωτογραφίες που δεν θέλουν να βλέπουν και δεν θα ήθελαν να τις έχουν στην κατοχή τους πλέον.

Δείτε την διαφήμιση για το κάλεσμα από κάτω. Οι φωτογραφίες εκτίθενται ανώνυμα, χωρίς credits.

