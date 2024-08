Τραγούδια στο TikTok που Είναι Παραδόξως Καλά

Είναι ανθρώπινο να παίρνεις μερικές φορές τον ρόλο του hater στο Ίντερνετ, ιδίως αν συσχετίζεις το TikTok μόνο με χορευτικές τάσεις και παράξενα βίντεο με φάρσες. Αλλά είναι κρίμα αυτή η λογική να μπει εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και το πολιτιστικό παλιρροϊκό κύμα της viral μουσικής – για τον απλούστατο λόγο ότι μερικές φορές τα τραγούδια που προβάλλει το TikTok είναι πολύ καλά.

Αν ακόμα βρίσκεσαι σε μάχη με τον αλγόριθμο, είναι εύκολο να απορρίψεις την ιδέα ότι το TikTok προσφέρει κάτι που να αξίζει. Τραγούδια όπως το “Remember (Walking In The Sand)” έχουν υπάρξει ενδεικτικά της μουσικής ακεραιότητας του TikTok, πράγμα που καθιστά την ιδέα του να ακούς μουσική από το TikTok με θέλησή σου, αποκρουστική.

Ευτυχώς υπάρχει ένα τεράστιο μουσικό σύμπαν με κρυμμένα «διαμάντια» στο TikTok. Με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες στην εφαρμογή, θα λέγαμε ότι τουλάχιστον οι μισοί που συνεισφέρουν στις δημοφιλείς μουσικές της εφαρμογής, έχουν αρκετά αξιοπρεπή μουσική παλέτα.

Επειδή όμως κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν πρόκειται να κάτσει να ψάχνει, έτσι διαλέξαμε εμείς για σένα. Αυτές είναι οι επιλογές μας για το 2022 (πάντα μπορείς να πεις ότι τα ανακάλυψες από το Soundcloud πολύ πριν το TikTok).

1. Steve Lacy – “Bad Habit”

Lo-fi, πιασάρικο και με όση μαυρίλα χρειάζεται, το “Bad Habit” είναι σαν να είναι φτιαγμένο για το TikTok. Η μουσική ιστορία θα το θυμάται ευχάριστα, επειδή έφερε σε επαφή τα κορίτσια που λατρεύουν την αστρολογία με τους faux softboies, που φοβούνται τα εν λόγω κορίτσια. Αθεράπευτα ρομαντικοί εντός και εκτός TikTok ενωθείτε — αυτό είναι το soundtrack πόθου για το 2023.

2. Hudson Mohawke – “Cbat”

Το viral revival αυτού του τραγουδιού δεκαετίας ξεκίνησε με το Reddit, όταν κάποιος στο TIFU subreddit ισχυρίστηκε ότι το έβαζε κάθε βράδυ ενώ έκανε σεξ κάθε δυο χρόνια. Φυσικά το ίντερνετ έσπευσε να κοροϊδέψει τον τύπο που έκανε σεξ με τους ρυθμικό ήχο ενός drum machine.

Η viral ιστορία προέλευσης του “Cbat” ίσως είναι πιο διαβόητη από το ίδιο το τραγούδι, αλλά η ιστορία είναι ακόμα πιο διασκεδαστική όταν συνειδητοποιείς ότι το έχεις ακούσει έξι απανωτές φορές και μόνο οι μισές ήταν ειρωνικές. Εντάξει οι ήχοι από τα “robot dolphins” ίσως σε εμποδίσουν να το βάλεις στη λίστα σου με κομμάτια για σεξ, αλλά τα σπάει. Ο παραγωγός από τη Γλασκώβη Hudson Mohawke έχει αποκαλέσει την ξαφνική δημοφιλία του κομματιού ό,τι πιο άκυρο χρονικά. Δεν έχει άδικο αλλά χαιρόμαστε που συνέβη.

3. Ice Spice – “Munch (Feelin’ U)”

Το να προσφέρεις στους TikTokers ωραία ιδιαίτερη slang για το ιντερνετικό τους λεξιλόγιο, είναι λόγος να γίνει διάσημο ένα κομμάτι. Όταν το ακούς όμως πρώτη φορά, μάλλον νιώθεις κι εσύ απόλυτη ταύτιση με τον ζόρικο τύπο από το Μπρονξ.

4. Central Cee – “Doja”

“How can I be homophobic? / My bitch is gay”. Τα δικαιώματα των γκέι είναι βασικό στοιχείο του κομματιού – το οποίο περιέχει ό,τι χρειάζεται για να παίρνει το κοινό με το μέρος του. Χάρη στο σαμπλάκι του “Let Me Blow Ya Mind”, όμως, ακούγεται βγαλμένο από το Billboard Top 100.

5. Oxlade – “KU LO SA”

Η σαρωτική κυριαρχία των afrobeats στο TikTok το 2022 ήταν το κάτι άλλο και η συνεισφορά του Oxlade έδωσε το γλυκό backing track για καλοκαιρινά vlogs και για εντυπωσιακές χορευτικές τάσεις. Το “KU LO SA” ακούγεται σαν ένα καλοκαίρι συμπιεσμένο σε δυόμιση λεπτά. Βάλ’ το στη λίστα με τα κομμάτια που ακούς πριν πας για ποτά, πες στον συγκάτοικό σου να ανάψει τη θέρμανση και έχεις οριακά φτάσει στο άπερολ σπριτζ.

6. GloRilla – “F.N.F” with Hitkidd

Αν παράτησες τον τύπο που πηδιόσασταν και ανακάλυψες την αγάπη για τον εαυτό σου μέσα από τους φίλους σου, το κλαμπ ή και τα δύο, είναι χάρη σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το τεράστιο hit ευθύνεται για την bad bitch freedom του καλοκαιριού. Εκείνη η γνώση σου που ποστάρει story πιο συχνά από ποτέ, μοστράροντας τη λάμψη της μετά τον χωρισμό; Από εδώ εμπνεύστηκε.

7. Rosalía – “BIZCOCHITO”

Το “BIZCOCHITO” δεν το γλιτώνεις, χάρη στα πλέον εμβληματικά βίντεο όπου η Rosalía μασάει τσίχλα με passive aggressive τρόπο. Οι στίχοι, όταν μεταφράζονται στα αγγλικά, καθιστούν σαφές ότι το ταλέντο της είναι μόνο δικό της: “I have hits because I formed the basis / I have nothin’ else to say / And it takes a lot of class to say that / My swag makes you dizzy”. Αν λάβουμε υπόψη το κάλλητικό μπιτάκι που θυμίζει videogames και την αγάπη του TikTok για το nightcore, το παιχνιδιάρικο κομμάτι της Rosalia φαινόταν από την αρχή καταδικασμένο να πετύχει.

8. Midwxst ft. BabyTron “223’s”

Το “223’s” απευθύνεται σε οπαδούς του hip-hop, παλιούς emo και όποιον δεν θεωρεί τον εαυτό του πολύ καλό για τη hyperpop. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο τραγούδι να βάλεις στους παππούδες σου για να υπερασπιστείς τη μουσική ακεραιότητα του TikTok, αλλά μόνο και μόνο επειδή δεν θέλεις να ρισκάρεις να τινάξει τα ηχεία τους στον αέρα.

9. The King Khan & BBQ Show – “Love You So”

Οι πρώτες νότες του “Love You So” μπορεί να ξυπνήσουν ανεξίτηλες εικόνες παράξενων βίντεο με ζευγάρια στο TikTok, αλλά το ευχάριστα ρετρό τραγούδι είναι αναντίρρητα bop (φαντάσου να οδηγείς σε έναν αυτοκινητόδρομο με ένα κάμπριο του ’50, πηγαίνοντας στη Νεβάδα). Το αναμάσημα της μουσικής του 2000 μπορεί να είναι μια ανεπιθύητη παρενέργεια της δημοφιλίας της εφαρμογής, αλλά αν βοηθήσει να αναβιώσουν μερικά τραγούδια στην καλύτερη εκδοχή τους, ποιος θα παραπονεθεί;

